Plastové vrecko v práčke? Nenápadný trik, ktorý Slovákom šetrí peniaze aj nervy

Každý, kto doma žije so psom či mačkou, veľmi dobre pozná tú bezradnosť, keď otvorí dvierka práčky a z vypratého oblečenia sa naň znovu vyvalia chlpy. Aj keď nastavíte dlhší program, pridáte viac vody či pracieho prostriedku, srsť, vlákna alebo rôzne „drobnosti“, ktoré sa na textíliách držia ako prilepené, nezmiznú. Rovnako nepríjemné sú zvyšky vreckoviek, kúsky papiera či jemný prach, ktorý sa počas prania uvoľní a následne prilepí na látku.
Sušička síce tieto čiastočky zväčša spoľahlivo odstráni, no nie každý domácnosťou disponuje. A práve vtedy prichádza na rad jednoduchá finta, ktorú si mnohí Slováci v posledných rokoch mimoriadne obľúbili. Nielenže naozaj funguje, ale zároveň nestojí takmer nič.
Tajomstvo spočíva v jednej drobnosti: plastové vrecko v bubne
Možno to znie ako žart, ale obyčajné igelitové vrecko dokáže pri praní urobiť prekvapivo veľa. Stačí ho pridať priamo medzi bielizeň. Keď sa bubon točí, medzi oblečením a plastom vzniká statická elektrina, ktorá prirodzene priťahuje pevné častice – chlpy, prach, vlákna či kúsky papierikov.
Po skončení pracieho cyklu tak z práčky vytiahnete nielen voňavé, ale aj viditeľne čistejšie oblečenie. Na látke zostáva minimum chlpov, ktoré by ste inak museli dolapávať lepiacim valčekom alebo dokonca odstraňovať ručne.
Výhodou je aj to, že týmto postupom znižujete množstvo nečistôt, ktoré sa dostávajú do filtra. Menej chlpov v oblečení znamená menšiu záťaž pre práčku, čo sa prejaví jej dlhšou životnosťou aj menej častou nutnosťou filter čistiť.
Pozor na teplotu a potlač – nie každé vrecko je vhodné
Hoci ide o jednoduchý trik, má dve dôležité pravidlá:
- Neprať s vreckom pri vyšších teplotách.
Pri teplotách nad 40 °C sa plast môže začať deformovať alebo v extrémnych prípadoch roztaviť. Pranie s vrecúškom sa preto odporúča len pri bežných programoch na nízkej a strednej teplote.
- Používajte len čisté, priehľadné vrecká bez potlače.
Reklamné tašky alebo farebné vrecká môžu farbu uvoľniť a zafarbiť bielizeň. Najlepšie fungujú jednoduché, tenké igelitové sáčky.
Trik starý desaťročia: naše prababky vedeli, čo robia
Hoci sa tento spôsob v poslednej dobe teší veľkej obľube na sociálnych sieťach, pravda je, že nejde o žiadnu novinku. Už naše staré mamy a prababky si v 70. rokoch vrecká často prali, aby ich mohli používať opakovane – a presne vtedy si všimli, že sa na ne počas prania „nalepia“ rôzne nečistoty. V čase, keď neexistovali špeciálne pomôcky na zachytávanie chlpov, bol tento objav pre domácnosti veľmi užitočný.
Nezabúdajte však na údržbu práčky – tá je základom
Trik s vreckom vám pomôže udržať oblečenie čisté, no filtračné nečistoty sa úplne eliminovať nedajú. Preto je dôležité venovať práčke pravidelnú starostlivosť.
- Filter by ste mali čistiť minimálne raz za tri mesiace.
Usadia sa v ňom chlpy, vlákna, mince, drobné plastové kúsky či vodný kameň.
- Filter opláchnite pod tečúcou vodou a jemne prečistite kefkou.
Ak sú na ňom zvyšky vodného kameňa, ponorte ho približne na 15 minút do roztoku vody a octu v pomere 1:1.
Takto predídete problémom s odtokom, nepríjemnému zápachu a zároveň zabezpečíte, že každý prací cyklus bude efektívny.
Jednoduché, lacné a účinné riešenie
Použitie plastového vrecka v práčke je ukážkou toho, že aj drobná zmena dokáže priniesť prekvapivé výsledky. Ušetrí vám čas, zníži opotrebovanie práčky a najmä — zbaví vás nepríjemného pocitu, keď si musíte čistiť oblečenie ešte aj po praní.
Ak máte doma psa, mačku alebo jednoducho hľadáte spôsob, ako sa zbaviť prachu a miniatúrnych nečistôt, vyskúšajte túto metódu pri najbližšom praní. Veľmi pravdepodobne sa stane vaším novým domácim pomocníkom.