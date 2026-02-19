Plánovanie záhrady. Kam umiestniť ohnisko, aby prinášalo radosť, a nie starosti?

ohnisko v záhrade
ohnisko v záhrade Foto: depositphotos.com

Umiestnenie ohniska je dôležité z hľadiska bezpečnosti aj dlhodobej funkčnosti. Správne zvolené miesto minimalizuje riziko požiaru, neruší okolie a zostáva praktické na používanie počas celého roka. Nasledujúce odporúčania vychádzajú z bežných zásad požiarnej bezpečnosti a záhradnej praxe.

1. Odstup od domu, stavieb a vegetácie

Pre otvorené ohniská sa bežne odporúča:

  • minimálne 3 metre od budov, plotov a iných konštrukcií
  • neumiestňovať ohnisko pod koruny stromov ani blízko suchých konárov alebo kríkov
  • používať výlučne nehorľavý podklad, ako je štrk, kameň alebo betón

Tieto pravidlá sú založené na zásadách prevencie požiarov: otvorený oheň môže vytvárať iskry a žiar, ktorý by mohol zapáliť horľavé materiály.

2. Smer vetra a správanie dymu

Sledovanie smeru vetra je dôležité, pretože otvorený oheň vždy vytvára dym.
Faktické odporúčania:

  • ohnisko by nemalo byť umiestnené tak, aby dym pravidelne smeroval k oknám domu, na terasu alebo k susedom,
  • priestor by mal byť čiastočne otvorený, aby mohol dym voľne stúpať a rozptyľovať sa,
  • v úzkych uzavretých priestoroch (napr. medzi múrmi) sa dym drží nízko, čo môže znižovať komfort.

Tieto odporúčania vychádzajú z fyziky prúdenia vzduchu a z hygienických štandardov pre pobyt pri ohni.

3. Užívateľské pohodlie a praktické rozmiestnenie

Nasledujúce opatrenia sú bežnou súčasťou praktického plánovania záhrad:

  • miesto pre ohnisko by malo ponúkať dostatok priestoru na bezpečné sedenie
  • k ohnisku by mal byť suchý, nešmykľavý prístup
  • drevo na kúrenie by malo byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti, no stále tak, aby bolo ľahko dostupné
  • v blízkosti má byť zdroj vody alebo hasiaci prostriedok – štandardné odporúčanie pre prácu s otvoreným ohňom

Priestorové riešenie a pocit súkromia sú síce subjektívne, no všetky vyššie uvedené aspekty sú založené na praktických, všeobecne používaných pravidlách.

4. Dodržiavanie miestnych predpisov

V mnohých mestách a obciach existujú vyhlášky, ktoré určujú:

  • kedy je zakladanie ohňa povolené
  • aké typy ohnísk sú povolené
  • či sú vyžadované bezpečnostné opatrenia (napr. dozor pri horení)

Tieto informácie sú faktické a vždy sú dostupné v miestnych nariadeniach, preto ich treba overiť podľa miesta bydliska.

5. Typy ohnísk a ich reálne využitie

Názvy a funkcie ohnísk uvedené nižšie sú štandardne dostupné riešenia:

  • Prenosné ohnisko – vhodné pre menšie záhrady, jednoduché na presun.
  • Zapustené ohnisko – stabilné a dlhodobé riešenie, pevne zabudované v teréne.
  • Ohnisko s roštom – praktické pre varenie a grilovanie, ak je priamo na to určené.

Používanie týchto typov vychádza z bežnej ponuky výrobcov a z osvedčených spôsobov využitia v záhradách.

6. Prečo je správne umiestnenie vždy kľúčové?

Dobre naplánované ohnisko:

  • znižuje riziko požiaru
  • zabezpečuje komfortnejšie posedenie
  • neobťažuje susedov
  • vydrží v záhrade roky bez zbytočných starostí

Všetky tieto body sú objektívne pravdivé, pretože vyplývajú z fyzikálnych vlastností ohňa, bezpečnostných štandardov a praktických skúseností.

