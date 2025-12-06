Pistáciové rožteky. Elegantná verzia klasiky, ktorá sa na stole nikdy dlho neohreje

vianočné rožky
vianočné rožky Foto: www.shutterstock.com

Pistácie patria medzi obľúbené orechy v sladkej aj slanej kuchyni a ich jemná, maslová chuť sa skvele hodí aj do domáceho pečenia. Ak máte radi klasické orechové alebo vanilkové rožky, pistáciová verzia je jednoduchá alternatíva, ktorá využíva rovnaký základ – maslo, múku, cukor a žĺtky – len namiesto vlašských orechov či mandlí sa používajú jemne mleté pistácie.

Videorecept na pistáciové rožteky

Ak uprednostňuješ vizuálny návod, môžeš si pozrieť aj videorecept na pistáciové rožky z pistácií na YouTube. Postup je veľmi podobný klasickým receptom na orechové rožky – pracuje sa s maslovým cestom, orechmi a krátkym pečením:

Rožteky pripravené z pistácií majú prirodzene orechovú arómu a mierne zelenkastý odtieň, ktorý vzniká priamo z ich farby. Nepotrebujú žiadne farbivá ani zložité postupy. Príprava je podobná ako pri tradičných receptoch: cesto sa nechá odležať, tvaruje sa do malých rožkov a krátko sa pečie, aby zostalo krehké.

Recept na pistáciové rožteky

Suroviny:

  • 170 g jemne pomletých, nesolených pistácií (lúpaných)
  • 170 g hladkej múky
  • 160 g zmäknutého masla
  • 2 žĺtky
  • 50 g práškového cukru + ďalší na obalenie
  • štipka soli

Postup prípravy

1. Maslo a cukor

Maslo izbovej teploty vyšľahajte s práškovým cukrom do hladkej, spojenej hmoty. V mnohých tradičných receptoch na rožteky sa maslo šľahá len krátko — cieľom je, aby sa spojilo s cukrom, nemá byť nadmerne nadýchané.

2. Pridanie žĺtkov

Do maslového základu vmiešajte dva žĺtky a premiešajte, aby sa suroviny rovnomerne spojili.

3. Suché suroviny

K jemne pomletým pistáciám pridajte preosiatu múku a štipku soli. Suchú zmes zapracujte do maslovo–vaječnej hmoty. Výsledné cesto bude mäkké, maslové a mierne lepivé – je to v poriadku.

4. Odpočinok cesta

Cesto zabaľte do potravinovej fólie a nechajte ho odpočívať v chladničke aspoň niekoľko hodín, ideálne cez noc. Počas chladenia spevnie a bude sa s ním lepšie pracovať.

5. Tvarovanie a pečenie

Rúru predhrejte na 190 °C.
Z cesta odoberajte malé kúsky, ktoré vyvaľkajte do tenkých valčekov a ohnite do tvaru rožka.

Rožteky pečte približne 7–10 minút, kým ich okraje nezačnú jemne zlatnúť. Čas môže mierne kolísať podľa veľkosti rožtekov a typu rúry.

6. Dokončenie

Ešte teplé rožteky jemne obalte v práškovom cukre. Cukor sa uchytí na povrchu a dodá im tradičný vzhľad aj chuť.

Čo môžete od receptu čakať

Pistáciové rožteky majú:

  • krehkú konzistenciu typickú pre maslové rožky
  • jemnú orechovú chuť danú pistáciami
  • jednoduchú prípravu bez špeciálnych techník či prísad

Ich chuť a štruktúra závisia najmä od použitého masla, kvality pistácií a dôsledného odpočinutia cesta v chlade.

