Pestovanie papriky

Plánujete začať pestovať papriky? Skvelé rozhodnutie. Paprika je nielen veľmi chutná, ale aj zdravá, plná vitamínov a minerálnych látok. Do záhrady sa vysádzajú už vypestované priesady. Získate ich zo semienka alebo si ich pokojne kúpte napr. na trhovisku.

Chrumkavá dobrota na chlebík aj do šalátu

Umiestnenie

Sadenice papriky umiestnite na slnečné miesto so stále vlhkou pôdou. Pôda by mala byť navyše hlinitá, vzdušná a kyprá. Živiny sú samozrejmosťou. Ideálny je maštaľný hnoj alebo kompost, ktorým môžete prihnojovať aj dodatočne. Papriku nikdy nesaďte na tom istom mieste, v záhrade musí rotovať. Pri chemických prípravkoch pozor na dusík. Jeho nadmerné množstvo spôsobí výrazné kvitnutie, avšak úroda bude veľmi slabá a papriky budú bez chuti.

Príprava sadeníc a záhonu

Pripraviť budete musieť aj záhon a to jeho predhriatím. Miesto, kam chcete vysadiť papriku, prikryte čiernou geotextíliou a nechajte ho vyhriať slniečkom. Sadenice prichystáte otužovaním. Hneď, ako vystúpi vonkajšia teplota nad 10 stupňov, začnite ich na niekoľko hodín vynášať von na záveterné, ale slnkom zaliate miesto. Postupne tento interval predlžujte. Po vysadení na záhon neutrpia rastlinky stres a vy sa budete môcť tešiť z bohatej úrody.

Vysádzanie

S vysádzaním začíname až v období, keď je riziko nočných mrazov minimálne. Medzi sadenicami zachovajte rozostup cca 40 cm. Sadíme ich hlbšie. Po zasadení prihrňte väčší kopček hliny, ktorá poslúži vo vetre ako opora a polejte. Najideálnejším časom vysádzania je polooblačné počasie.



Polievanie

Vždy polievajte skoro ráno alebo až podvečer. Polievame vždy ku koreňom väčším množstvom vody. Pri normálnych zrážkach postačí jedenkrát do týždňa, počas leta, samozrejme, častejšie.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

Redukcia kvetov a zber úrody

Či sa vám to bude páčiť alebo nie, prvé kvety budete musieť odtrhnúť. Nebojte sa, paprike sa nič nestane. Iba sa posilní jej rast a vy pozbierate bohatšiu úrodu. So zberom môžete začať kedykoľvek, avšak najneskôr do prvých mrazov. Papriky odstráňte nožíkom alebo nožnicami. Ručné trhanie rastlinky poškodí.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: