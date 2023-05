Pestovanie chilli

Nadšencov pálivého jedla stále pribúda a priamo úmerne k tomu stúpa aj obľuba chilli papričiek a popularita ich pestovania v podmienkach našich záhrad. Chcete sa o chilli dozvedieť viac? Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako chilli pestovať, zberať aj zužitkovať. Inšpirujte sa.

Máte radi exotiku a pálivé jedlá s príchuťou letných dovoleniek? V takom prípade by vo vašej záhrade nemal chýbať záhon chilli papričiek. Aké zásady pestovania a starostlivosti je potrebné dodržať vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Pálivá príchuť v kuchyni

Chilli pochádza z Južnej Ameriky. To je všeobecne známy fakt. Menej známe je však to, že sa jej páči aj v našich zemepisných podmienkach a úrodu chilli papričiek môžete pozbierať aj vo vlastnej záhrade. Táto, čoraz viac, vyhľadávaná rastlinka poteší pestovateľov aj bohatou škálou odrôd. Najskôr si budete musieť vybrať odrodu, ktorej voľba závisí od spôsobu využitia chilli papričiek. Následne objednáte semienka. Dostupné sú v rôznych e-shopoch na internete, avšak neváhajte dlho, zvyknú sa pomerne rýchlo vypredať.

Hoci sa chilli paprikám u nás darí, zatiaľ nejde o plodinu, ktorej semienka by boli bežnou komoditou záhradných centier. Na druhej strane však netvrdíme, že ich nekúpite aj v obchode. Chilli sa pestuje z priesad. S výsevom semien začíname od polovice decembra až do konca februára, závisí to od konkrétnej odrody. Do menších nádob nasypte substrát, na vrch poukladajte semienka a následne prikryte vrstvou substrátu.

Semienka vyklíčia o cca 4 týždne. Existujú odrody, ktorým to trvá aj dlhšie. K optimálnemu rastu potrebujú teplotu nad 25 stupňov a približne 15 hodín denne intenzívne svetlo, pripomínajúce slnečné žiarenie. Tento stav docielite jedine umelým nasvecovaním. Nasvecovanie je dôležité hlavne ráno a večer. Tieto časti dňa sú počas zimných mesiacov pomerne ponuré. Pri dostatočnom množstve svetla sa rastlinky príliš nevytiahnu, budú rásť pomalšie a zostanú pevné.

Pri polievaní buďte opatrní a riaďte sa pravidlom menej je niekedy viac. Substrát má nábeh na vysychanie, čo je však klamlivé, pretože suchý je len na povrchu. Chilli paprička znesie aj kratšie trvajúce sucho. Kým sa dostanete k fáze výsadby na záhon, mali by mať priesady približne jeden meter. Tomu predchádza istá starostlivosť. Prvé kvety odlomte, aby rastlinu nevysilili. Vo fáze intenzívneho rastu doplňte živiny prostredníctvom hnojiva. Ak je potrebné, doplňte vrstvu substrátu alebo presaďte jednotlivé priesady do väčších nádob.

Chilli papričkám pripravte kyprú, dobre prevzdušnenú a na živiny bohatú pôdu. Potrebné živiny dodá aj kompost. Pri vysokých odrodách myslite na opornú konštrukciu alebo tyč. Bývate v paneláku? Nezúfajte, chilli si vypestujete aj v kvetináči na balkóne. Len zvoľte vhodnú odrodu. Potrebovať budete dostatočne veľký kvetináč, substrát, prípadne oporu. Na jeseň si takto vypestované chilli pekne zazimujete v interiéri a o rok sa môžete tešiť na ďalšiu úrodu pálivej pochúťky.

Myslite aj na občasné prihnojenie, avšak dajte prednosť biologickým prípravkom pred chemickými. Zídu sa vám aj postreky proti škodcom, plesňovým a hubovým ochoreniam. Parazitom sa vyhnete pri rotácii rastlín po záhrade. Pravidelne odstraňujte aj suché listy či odlomené alebo iným spôsobom poškodené výhonky. Sú totiž vstupnou bránou k, už spomínaným, ochoreniam.

