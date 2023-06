Muškáty sú medzi záhradkármi veľmi obľúbené. So záhradkárčením môžete mať pokojne aj skromné skúsenosti, no pestovanie muškátov zvládnete aj napriek tomu. Sú charakteristickým znakom okeníc, balkónov, terás či vonkajších schodísk.

Nenáročné krásky

Muškáty sú na pestovanie skutočne nenáročné. Počítajte však s pravidelnou a komplexnou starostlivosťou od hlavy až po päty, alebo lepšie povedané od korienkov až po kvety. Rastliny veľmi dobre odolávajú chorobám aj nájazdom škodcov. Muškáty sa pestujú z predpestovaných sadeníc. Budete potrebovať dostatočne veľký a hlboký kvetináč. Na spodnej strane by mal mať otvory, cez ktoré unikne nadbytočná voda. Pohodlným riešením sú samozavlažovacie kvetináče. V prípade obdĺžnikových kvetináčov môžete na dĺžku cca 60 cm umiestniť tri priesady a každá bude mať dostatok miesta.

Pôda by mala byť kyprá, prevzdušnená a bohatá na živiny. Nezabudnite použiť špeciálny substrát na muškáty, pridať môžete aj kompost alebo humus. Silné, kvalitné a zdravé priesady charakterizujú sýtozelené listy a bohatá koreňová sústava. Po zasadení ich polejte, avšak dajte pozor, aby nebola pôda trvalo premočená. Muškáty by vám začali odhnívať. Do exteriéru ich môžete situovať po 15. máji. Obľubujú slnečné a svetlé miesto na južnej strane.

Polievanie a hnojenie

S muškátmi je to v prípade polievania trochu zložitejšie.Teplota vody musí zodpovedať vonkajšej teplote. Polievajte tak, aby bola pôda vždy vlhká, avšak nie premočená ani suchá. Zálievku aplikujte skoro ráno alebo večer ku koreňom, nikdy nie na listy. Raz za dva týždne aplikujte viaczložkové hnojivo, ktorým doplníte chýbajúce živiny. Pravidelne odstraňujte odkvitnuté kvety a muškáty sa vám odvďačia bohatým kvitnutím.

Choroby

Najčastejšie sa vyskytuje muškátová pleseň. Prejavom jej prítomnosti sú šedé a neskôr čierne fľaky na listoch. Spozorovali ste ju aj na vašich rastlinkách? Obmedzte polievanie, odstráňte napadnuté časti rastlín a aplikujte chemický postrek. Dôsledkom preliatia môžu byť hnedé zdureniny na listoch. Rovnaký prejav sa objaví aj vtedy, ak polejete muškáty studenou vodou.

zdroj: gettyimages.com

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

K parazitom patria aj molice a vošky. Molíc sa ľahko zbavíte aj použitím tzv. lepových štítkov. Na vošky použite postrek alebo sprchu. Jednoducho muškáty opláchnite silným prúdom vody. Nezabudnite aplikovať aj na vnútornú stranu listov. Tento biologický spôsob funguje len v prípade menšieho počtu vošiek. Tešili ste sa na krásne zakvitnuté okno či balkón vďaka muškátom, no kvetinkám sa nedarí? Vami zvolené stanovište im nemusí vyhovovať. Umiestnite ich tam, kde je väčšinu dňa slnečno, svetlo a teplo.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: