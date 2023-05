Pestovanie hlivy

V záhrade si môžeme nielen poleňošiť, ale aj dopestovať množstvo užitočných a zdravých potravín. V poslednom období sa dostáva čoraz viac do popredia hliva ustricová. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako si túto pochúťku dopestujete aj doma. Inšpirujte sa.

Vysoký obsah vlákniny, vitamínov, minerálov a betaglukánov stavia hlivu ustricovú medzi potraviny, ktoré dokázateľne podporujú ľudské zdravie. Hovorí sa jej aj elixír večnej mladosti, zlepšuje imunitu, znižuje cholesterol v krvi, dodáva energiu a krásu.

Elixír mladosti

Obľúbený spôsob domáceho pestovania hlivy ustricovej je na drevených klátikoch. Potrebujete klátiky z topoľa, osiky, vŕby, brezy, lipy, buka alebo hrabu, ale na jej pestovanie sú vhodné aj drevá ovocných stromov: orecha, jablone, hrušky alebo slivky. Pravidlom, bez ktorého sa úrody hlivy nedočkáte je, že drevo nemá byť vysušené, musí obsahovať dostatok vody – nemalo by byť odpílene dávnejšie ako pred pol rokom. Klátiky musia byť upravené tak, aby mali čisté rezné plochy. Tie by mali byť dostatočne veľké na to, aby tu mohli huby vyrásť.

Okrem vhodného dreva potrebujete takzvaný očkovací substrát, ktorý zoženiete v predajniach so záhradkárskymi potrebami. Najoptimálnejší čas na zaočkovanie klátikov substrátom je apríl až máj, ale môžete to skúsiť aj skôr. Substrát nanášame na rezné rany dreva jednoducho, najlepšie lyžicou. Niektorí odborníci odporúčajú vyhĺbiť do dreva jamky alebo zárezy, v ktorých sa substrát lepšie udrží. Takto upravené a naočkované kláty vložíme do čistých igelitových vriec – môžete použiť napríklad tie, ktoré sa používajú na odpad. Navrchu vrecia zviažeme, ale tak, aby mohol do nich prúdiť vzduch, teda na voľno. Ak sa obávate sucha, prilejte aj troška vody.

Vrecia s naočkovanými klátmi opatrne uložte do tienistého priestoru, kde je stála teplota približne 20 až 25 stupňov Celzia – pivnica alebo špajza, garáž, či na jar pod strom. Pozor, ani úplná tma nie je dobrá. Po mesiaci až dvoch začne mycélium huby prerastať cez drevo a na povrchu sa objaví biela „vata“. To je dobré znamenie. Potom stačí klátiky vysadiť von na tienisté miesto tak, aby tretina trčala nad zemou. Do dvoch týždňov uvidíte prvé plodnice.

Úrodu zberajte postupne tak, že vždy pootočíte celý trs a vyberiete ho aj s časťou substrátu. Naočkované klátiky rodia tri až päť rokov, ak sa vám nedarí vypestovať ďalšie hlivy, premiestnite substrát na pár dní na miesto s teplotou 6 až 12 stupňov Celzia. Hliva rodí po fázach – medzi obdobiami plodenia je vždy 14 až 20 dní pauza. Túto chutnú hubu si môžete doma vypestovať aj vo vreciach so slamou, je to však o niečo náročnejšie a životnosť substrátu je len dva až tri mesiace. Výhodou však je, že nepotrebujete záhradku, huby vyrastajú priamo z vriec.

