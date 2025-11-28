Periete automaticky na 40 °C? Nie je to úsporné a baktériám to veľmi neublíži. Nižšia teplota často úplne stačí

V mnohých domácnostiach sa pri praní automaticky používa teplota 40 °C. Je to teplota, ktorá sa považuje za bezpečnú pre väčšinu oblečenia – nepoškodí materiál, príliš nevyblednú farby a bielizeň sa zdanlivo dobre vyperie. Odborné odporúčania však hovoria, že tento zaužívaný postup vôbec nemusí byť ideálny.
Prečo 40 °C nie je univerzálne riešenie?
Teplota 40 °C je vnímaná ako kompromis medzi šetrnosťou a účinnosťou. V skutočnosti však nejde o teplotu, ktorá by bola zvlášť výhodná. Nezničí dostatočne mikroorganizmy a zároveň spotrebuje pomerne veľa energie. Výsledkom je, že v mnohých prípadoch sa oplatí zvoliť nižšiu teplotu.
Ktoré teploty sú v skutočnosti najúčinnejšie?
- 90 °C
Táto teplota dokáže zničiť prakticky všetky mikroorganizmy, je však veľmi nešetrná k textíliám a patrí medzi energeticky najdrahšie možnosti. Používa sa len výnimočne – pri extrémnom znečistení alebo potrebe sterilizácie.
- 60 °C
Ide o teplotu, pri ktorej zaniká väčšina baktérií a vírusov. Odborníci ju odporúčajú v prípadoch, keď sa v domácnosti vyskytne infekcia alebo je potrebná zvýšená hygiena.
- 40 °C
V praxi sa používa veľmi často, ale hygienicky neprináša významné výhody. Nezničí mikroorganizmy spoľahlivo a zároveň je energeticky náročnejšia ako 30 °C.
- 30 °C
Pri bežnom znečistení je plne postačujúca. Moderné pracie prostriedky sú navrhnuté tak, aby fungovali aj pri nízkych teplotách, takže pranie pri 30 °C je šetrnejšie, lacnejšie a vo väčšine prípadov rovnako účinné ako pranie pri 40 °C.
Znížením teploty z 40 °C na 30 °C môže spotreba energie klesnúť približne o 40 %.
- 20 °C
Pri oblečení, ktoré je len mierne znečistené alebo iba spotené, často postačí aj pranie na 20 °C. Táto nízka teplota výrazne šetrí energiu a pri použití kvalitného pracieho prostriedku dosiahne veľmi dobrý výsledok.
V porovnaní so štyridsiatkou môže byť spotreba energie nižšia až o viac než 60 %.
Ako udržiavať hygienu pri nízkych teplotách?
Aby práčka pri praní na nízkych teplotách správne fungovala, odporúča sa raz za čas spustiť čistiaci cyklus. Stačí zapnúť program s najvyššou teplotou a do bubna pridať ocot alebo špeciálny čistič. Tým sa odstránia usadeniny, mastnota aj mikroorganizmy, ktoré sa vnútri hromadia.
Moderné pracie prostriedky sú navrhnuté na nízke teploty
Dnešné pracie prášky, gély aj kapsuly sú vyvinuté tak, aby sa rozpúšťali aj v studenej vode. Zvyšky prášku v zásobníku nesúvisia s teplotou, ale s prúdom vody, tvrdosťou vody alebo zanesením zásobníka.
Ako si správne vybrať teplotu pri praní?
Prádlo sa oplatí triediť nielen podľa farieb, ale aj podľa typu znečistenia:
- Oblečenie nosené krátko alebo len spotené – 20–30 °C
- Bežné každodenné oblečenie – 30 °C
- Textílie s odolnými škvrnami – najprv ošetriť odstraňovačom škvŕn, potom prať
- Prádlo vystavené infekcii alebo výraznej kontaminácii – 60 °C
- Sterilné textílie – výnimočne 90 °C