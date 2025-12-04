Perfektný trik na pestovanie cukiet. Nad veľkou úrodou krútia hlavou aj skúsení záhradkári

Pestovanie vlastnej zeleniny je na nezaplatenie – máte istotu čerstvosti, výbornú chuť a presne viete, čo ste rastlinám dopriali. Cukety patria medzi plodiny, ktoré sa dajú úspešne vypestovať aj vtedy, keď nemáte veľkú záhradu. Stačí im dopriať dostatočný priestor pre korene, živiny a pravidelnú starostlivosť. Jednou z možností je pestovanie v nádobách či väčších plastových fľašiach, čo je riešenie overené mnohými domácimi pestovateľmi.
Pestovanie cukiet v nádobách: praktické riešenie pre balkóny aj malé dvory
Cuketa nemá prehnané nároky, ale v nádobe potrebuje dostatočný priestor. Preto sa často používajú:
- veľké plastové kanistre
- päťlitrové PET fľaše s odrezanou vrchnou časťou
- vedrá alebo väčšie kvetináče
- jutové či plastové „grow vacs“
Tieto nádoby sú ľahko dostupné, lacné a môžete ich jednoducho premiestňovať podľa svetelných podmienok. Vďaka drenážnym otvorom a správnemu substrátu v nich cuketa rastie pomerne spoľahlivo.
Ako pestovať cukety v plastových fľašiach alebo nádobách
1. Zvoľte správnu veľkosť nádoby
Úspech závisí najmä od objemu. Cuketa potrebuje priestor pre koreňový systém, preto je vhodné použiť nádobu s objemom aspoň 5 litrov, ideálne aj väčšiu.
2. Pripravte drenáž
Do dna nádoby urobte niekoľko otvorov, aby odtekala prebytočná voda. Bez drenáže by mohli korene začať hniť.
3. Naplňte kvalitným substrátom
Najlepšie funguje:
- univerzálny substrát na zeleninu
- zemina s podielom kompostu
- pôda dobre drží vlhkosť, ale zároveň je priepustná
4. Výsadba
Do nádoby môžete vložiť:
- predpestované sadenice, ktoré sú najspoľahlivejšie, alebo
- semená, ktoré v teple klíčia bez problémov
5. Pravidelná starostlivosť
Cuketa má rada:
- slnečné miesto (minimálne 6 hodín denne)
- dostatok vody, najmä v horúcich dňoch
- prihnojovanie raz za 1–2 týždne (kompostový výluh, hnojivo na rajčiny či tekvice)
- odstránenie starých alebo poškodených listov, aby mala rastlina viac energie na plody
Pri dobrej starostlivosti prináša úrodu už približne po dvoch mesiacoch od výsadby.
Kde sa tento spôsob pestovania najviac osvedčí
Pestovanie v nádobách je ideálne pre:
- balkóny
- mestské terasy
- malé dvory
- domácnosti, kde nie je možné zakladať klasické záhony
Okrem cukiet môžete týmto spôsobom pestovať aj:
- cherry paradajky
- uhorky
- jahody
- rôzne bylinky (pri menších nádobách)
Menšie PET fľaše: vhodné najmä na bylinky
Klasické 1–2 litrové PET fľaše sú príliš malé na cukety, no perfektne sa hodia na:
- mäta
- bazalka
- pažítka
- petržlenová vňať
Výhodou je, že ich môžete zavesiť na stenu či zábradlie a vytvoriť tak vertikálnu mini záhradku, ktorá šetrí priestor.
Ak vám záleží aj na vzhľade, plastové nádoby môžete jednoducho upraviť – oblepiť jutou, namaľovať alebo zakomponovať do dreveného rámu. Dostanú tak dekoratívnejší vzhľad.
Pestovanie cukiet v nádobách či plastových fľašiach je prakticky overený spôsob, ktorý umožňuje dopestovať zdravé a chutné plody aj tam, kde nie je záhrada. Kľúčom je správna veľkosť nádoby, výživná pôda, slnečné miesto a pravidelná starostlivosť. Ak tieto podmienky dodržíte, úrody sa skutočne dočkáte – bez ohľadu na to, či bývate v rodinnom dome alebo v byte.