Obývačka s kuchyňou v byte aj dome

Obývačka s kuchyňou je trend v bývaní, vhodný aj do menších bytov. Či už v byte alebo dome, všeobecne platí, že pred samotným zariaďovaním by ste mali mať presnú predstavu o nábytku do kuchyne a obývačky, ako aj o ich celkovom interiéri. V opačnom prípade sa stáva, že dôjde k prekombinovaniu nábytku a narušeniu jednoliateho a harmonického celku.

3 zóny

Obývačka s kuchyňou sú síce dve miestnosti, ale o slovo sa tu hlási aj jedáleň. Ak máte k dispozícii väčší priestor, môžete si v ňom dopriať aj veľký jedálenský stôl s množstvom stoličiek. Ak bývate v malom byte, o túto možnosť prichádzate. Avšak nie tak úplne… V prepojenom priestore obývačky a kuchyne sa v podstate bavíme o vytváraní 3 zón. Ide o ich vzájomné prepájanie, pričom súčasťou by mala byť zóna na varenie a prípravu jedál, zóna na ich konzumáciu a spoločenský priestor.

Aj v byte sa dajú vytvoriť rôzne variácie na efektívne a funkčné spojenie všetkých zón. Napríklad, ak sa jedálenský stôl stane súčasťou kuchynskej linky a podobne. Rôzne praktické vysúvateľné moduly a konštrukcie sa o to postarajú.

Obývačka s kuchyňou v byte

Stále sa nájdu mnohí odporcovia takéhoto prepojeného celku. Ich argumenty sa týkajú hluku a pachov pri varení, a tým aj rušenia pri sledovaní TV. Tento problém však vedia vyriešiť novodobé technické zariadenia a spotrebiče, ktoré sa vyznačujú nízkou hlučnosťou. Preto sa v takomto prípade neoplatí šetriť na kvalitnom odsávači pár.

Ak chcete zabrániť aj neželanému buchotu skriniek, porozmýšľajte nad špeciálnymi tichými mechanizmami so samozatváraním. Výhodou spojenia kuchyne a obývačky v byte je nepochybne spomínané prevzdušnenie priestoru, jeho zväčšenie a spoločne strávené chvíle s rodinou aj pri varení. Vaše deti tak máte neustále pod dohľadom.

Výborným tipom ako sa postarať o optické zväčšenie priestoru je zavesenie spodných skriniek na stenu. Samozrejme, výška pracovnej plochy zostane nezmenená. Skrinky budú bez sokla, čo vám umožní aj lepšiu údržbu podlahy. Takýto variant skriniek sa hodí skôr modernému minimalistickému štýlu. Ak zvolíte tento typ skriniek aj pod TV, vytvoríte zaujímavé a atraktívne prepojenie. Najmä v byte využívajte aj kombináciu políc a horných skriniek, či presklené vitríny. Ak im doprajete tiež podsvietenie, atmosféra miestnosti získa iný rozmer. Takáto hra s priestorom bude v konečnom dôsledku výherná.

Obývačka s kuchyňou v dome

Dom ponúka zvyčajne oveľa väčší priestor na vytvorenie takého prepojeného celku. Ideálnym riešením je zakomponovať doň kuchynský ostrovček. Jeho výhodou je multiunkčnosť. Jednak z neho môžete vytvoriť plochu na varenie či umývanie riadu, ale taktiež môže slúžiť ako pult či stôl pri raňajkách. Ostrovček opticky oddelí kuchyňu od obývačky, ale zároveň sa postará o ich prepojenie. Ak ste sa rozhodli, že ostrovčeku dáte aj funkciu jedálenského stola, odporúčame priestor nad ním efektívne nasvietiť. Viac sa dočítate v článku „Ako na osvetlenie kuchyne.“.

Pomyselnou deliacou hranicou priestoru nemusí byť iba kuchynský ostrovček. Otvorené policové systémy, regály a steny poslúžia ako vhodný adept pre túto úlohu. Navyše získate aj ďalší odkladací priestor, napríklad pre vaše dekorácie. Ak nemáte radi jednotvárnosť, určitú dávku pestrosti pri zariaďovaní si môžete dopriať.

Samotné skrinky v kuchyni a obývačke odporúčame ponechať v jednom štýle, avšak zaexperimentovať sa oplatí s dizajnovými kreslami v obývačke, prípadne farebnou sedacou súpravou. O oživenie priestoru sa, samozrejme, postarajú aj rozmanité dekorácie a bytový textil.

Možno ste sa stretli s tým, že ste našli v obchodoch či na internete nábytok, ktorý vás dizajnovo ihneď zaujal. Nie všetci však majú schopnosť vidieť priestor ako zariadený celok. Často sa potom stáva, že aj dizajnové kusy nábytku či dekorácie, spolu nevytvárajú súlad a narúšajú požadovaný výsledný efekt. Ten sa napokon vôbec nedostaví a v miestnostiach, v ktorých trávite najviac času, sa nemusíte cítiť príjemne. Ak si nieste istí vaším výberom, radšej sa poraďte s odborníkmi.

Užitočné rady

zabudované spotrebiče (pôsobia elegantne) a tiché spotrebiče (odhlučnia priestor pri varení)

podlahu vyberajte jednu pre celý priestor (v ponuke je široká škála odolných a štýlových podláh)

jeden štýl nábytku (na vytvorenie harmonického a jednoliateho celku)

zónové osvetlenie na vytvorenie atmosféry

oživenie v podobe doplnkov a bytového textilu, prípadne dizajnového kresla či stolíka

Predtým, ako sa rozhodnete pre rekonštrukciu bytu či domu, poraďte sa so statikom. Predídete prípadným problémom s narušením nosných stien. Najmä pri starších panelových bytoch je takéto prepojenie priestoru ťažšie zrealizovateľné.

