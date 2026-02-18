Objavili sa už aj na Slovensku: Najväčšia chyba pri stretnutí s modlivkou vás môže stáť pokutu

Modlivka obyčajná (Mantis religiosa)
Ešte pred niekoľkými desaťročiami patrila modlivka obyčajná medzi druhy, s ktorými sa u nás stretol len málokto. Väčšina ľudí ju poznala skôr z prírodopisných dokumentov alebo z dovoleniek pri Stredozemnom mori. Dnes je však realita iná. Tento nápadný dravý hmyz sa postupne udomácňuje aj na Slovensku a jeho výskyt už nie je takou raritou ako kedysi.
Za rozšírením stojí najmä otepľovanie klímy. Teplomilné druhy sa posúvajú severnejšie a nachádzajú nové oblasti, kde dokážu prežiť aj rozmnožovať sa. To, čo bolo ešte nedávno výnimočné pozorovanie, sa tak pomaly stáva prirodzenou súčasťou našej krajiny.
Z exotiky bežný obyvateľ lúk a záhrad
Modlivka obyčajná je dnes zaznamenaná v rôznych častiach Slovenska, predovšetkým v teplejších oblastiach. Vyhovujú jej slnečné lúky, suchšie pasienky, okraje polí či záhrady s dostatkom hmyzu. Postupne sa objavuje aj bližšie k obydliam – na plotoch, stenách domov alebo záhradných chodníkoch.
Je pravdepodobné, že jej výskyt sa bude ďalej rozširovať. Klimatické podmienky jej čoraz viac prajú a ak nájde dostatok potravy, dokáže sa v novom prostredí úspešne udržať.
Dravec, ktorý pomáha záhrade
Na prvý pohľad môže pôsobiť hrozivo. Charakteristické predné končatiny, ktoré drží zložené pred telom, pripomínajú postoj pri modlitbe – odtiaľ pochádza aj jej názov. V skutočnosti ide o dokonalý lovecký nástroj. Tieto „zbrane“ slúžia na rýchle uchopenie koristi.
Modlivka sa živí predovšetkým menším hmyzom – muchami, kobylkami, plošticami, motýľmi a niekedy dokonca aj osami. Vďaka tomu dokáže prirodzene regulovať populácie škodcov. Pre záhradkárov tak predstavuje vítaného spojenca. Nepoškodzuje rastliny ani úrodu, práve naopak – pomáha ich chrániť bez použitia chémie.
Dôležité je zdôrazniť, že pre človeka nie je nebezpečná. Neútočí, nevyhľadáva kontakt a jej prípadné obranné správanie je len reakciou na bezprostredné ohrozenie.
Najväčšia chyba? Pokus o zabitie alebo odnesenie domov
Ak modlivku stretnete, najhoršou reakciou je snaha ju zabiť. Tento druh je na Slovensku zákonom chránený. Úmyselné usmrtenie môže znamenať porušenie predpisov o ochrane prírody a potenciálne aj finančnú sankciu.
Rovnako nevhodné je vziať si ju domov. Niektorí ľudia podľahnú pokušeniu mať „exotického“ živočícha ako domáceho miláčika alebo si myslia, že mu tak pomôžu. V skutočnosti jej tým skôr ublížia. V interiéri nemá prirodzený zdroj potravy, chýba jej priestor aj vhodné podmienky. Navyše manipulácia môže viesť k poraneniu alebo nadmernému stresu, ktorý jej výrazne skracuje život.
Ako sa zachovať správne?
Najlepšie riešenie je jednoduché – nechať ju na pokoji. Ak sa objaví na záhrade či terase, stačí jej dopriať čas. Sama sa presunie na vhodnejšie miesto. Modlivky si zvyknú strážiť menšie územie, kde majú dostatok koristi, a pohybujú sa len v jeho rámci.
Ak budete mať trpezlivosť, môžete pozorovať fascinujúce správanie. Vďaka dokonalému maskovaniu splýva s okolím tak, že ju často spozorujete až vtedy, keď sa pohne. Jej útok je bleskový a presný – patrí medzi najefektívnejších lovcov v hmyzej ríši.
Silná lovkyňa, no zároveň krehký tvor
Hoci pôsobí odolne, modlivka je pomerne zraniteľná. Najcitlivejšie obdobie nastáva počas zvliekania starej kutikuly. Vtedy je mäkká, menej pohyblivá a ohrozená aj menšími predátormi. Prežiť môže len v stabilnom a pokojnom prostredí.
Práve preto si zaslúži ohľaduplnosť. Je dôkazom toho, že príroda sa mení a reaguje na klimatické podmienky. Zároveň pripomína, akú dôležitú úlohu zohrávajú aj malé druhy v rovnováhe ekosystému.
Nepriateľ alebo spojenec? Odpoveď je jasná
Stretnutie s modlivkou obyčajnou je stále výnimočný zážitok, hoci bude zrejme čoraz bežnejší. Netreba sa jej báť ani proti nej bojovať. Tento dravý hmyz nie je hrozbou, ale prirodzeným regulátorom škodcov.
Najrozumnejší prístup je rešpektovať jej miesto v prírode. Nepokúšať sa ju chytiť, premiestňovať ani zabíjať. Stačí ju chvíľu pozorovať a uvedomiť si, že aj takýto nenápadný tvor zohráva v krajine významnú úlohu.
Príroda si dokáže poradiť sama – ak jej do toho zbytočne nezasahujeme.