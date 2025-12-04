Nikdy nedávajte do chladničky túto zeleninu. Veľa ľudí robí veľkú chybu

Mnohí z nás majú zaužívaný zvyk: prídeme z obchodu, vyložíme nákup na stôl a ovocie aj zeleninu automaticky presunieme do chladničky. Chceme ich predsa uchovať čo najdlhšie čerstvé. Pravda je však taká, že nie všetkým druhom to prospieva. Niektoré plody chlad rýchlo znehodnotí, zmení ich chuť aj konzistenciu a v konečnom dôsledku prídete o časť ich kvality. Ktorým druhom zeleniny by ste sa mali chladničke radšej vyhnúť a prečo
Rajčiny
Rajčiny jednoznačne patria medzi potraviny, ktoré chlad neznášajú. Najlepšie im je na kuchynskej linke alebo na parapete, kde môžu prirodzene dozrievať. Teplo a slnko podporia ich sladkú chuť a šťavnatosť.
Akonáhle rajčinu dáte do chladu, začne sa v nej reorganizovať dužina. Plody stratia typickú šťavnatosť, ich textúra sa stáva múčnatou a celková chuť pôsobí nevýrazne a „umelo“. Chladnička síce predĺži skladovateľnosť, ale na úkor kvality.
Cesnak a cibuľa
Tieto dva základné pilierové druhy zeleniny patria do tmavého, suchého a chladného priestoru. Tradičná špajza je úplný ideál, no dobre poslúži aj kuchynská skrinka, ktorá nie je vystavená teplu od sporáka.
Dôležité je vyhnúť sa plastovým vrecúškam. Cibuľa aj cesnak potrebujú prístup vzduchu, inak rýchlo mäknú, plesnivejú alebo začnú hniť. Najvhodnejšie sú košíky, debničky alebo špeciálne nádoby na skladovanie zeleniny.
Pozor: výnimkou je jarná cibuľka – tú pokojne uložte do chladničky, kde si udrží sviežosť.
Zemiaky a bataty
Zemiaky aj sladké bataty potrebujú rovnaké podmienky – chladné, tmavé a suché miesto. Ak ich uložíte tam, kde je veľa svetla alebo vlhkosti, veľmi rýchlo začnú klíčiť.
Naklíčené hľuzy obsahujú prirodzene sa tvoriace látky, ktoré môžu byť vo väčšom množstve problémové, preto sa klíčky vždy odporúča odstraňovať. Dlhodobé vystavenie slnku tiež spôsobuje zelenanie šupky, čo je ďalší znak, že zemiaky trpia a začína sa v nich tvoriť solanín.
Kukurica
Pri kukurici platí jednoduché pravidlo: ak ju plánujete zjesť takmer okamžite, napríklad do dvoch dní, nechajte ju mimo chladničky. Bude chutiť sladšie a prirodzene.
Ak ju však potrebujete uskladniť na dlhšie obdobie, chladnička je vhodnejšia, pretože kukurica po zbere rýchlo stráca cukor a mäkne. Čím rýchlejšie ju uložíte do chladu, tým dlhšie si udrží svoju kvalitu.
Tekvice
Tu je dôležité rozlišovať medzi druhmi.
Tekvice so silnou šupkou:
- hokkaido
- maslová
- žaluďová
Tieto tekvice majú rady izbovú teplotu, sucho a tmu. Na poličke alebo v špajzi vám vydržia pokojne aj niekoľko mesiacov.
Letné tekvice s tenkou šupkou:
- cukety
- patizóny
Tie sú citlivejšie na teplotu a rýchlo vädnú. Práve tieto druhy patria do chladničky.
Ako je to s ovocím?
Kôstkové ovocie, ako broskyne, marhule, slivky či čerešne, chutí najlepšie čerstvo po nákupe. Ak ich dáte do chladničky, predĺžite síce ich trvanlivosť, no pripravíte sa o časť vône a šťavnatosti.
Chlad totiž mení štruktúru dužiny – ovocie môže stvrdnúť, zblednúť a chuťovo „otupiť“. V letných horúčavách je chladnička pochopiteľne praktická, avšak aj vtedy je dobré ovocie nechať pred konzumáciou chvíľu zohriať na izbovú teplotu, aby sa mu vrátila prirodzená aróma.