Nevyhadzujte viečka zo zaváranín! V záhrade aj domácnosti majú oveľa väčšiu hodnotu, než si myslíte

Mnohí z nás majú doma zásoby prázdnych zaváraninových pohárov, ktoré poctivo umývame a odkladáme na ďalšie použitie. No kovové viečka, ktoré ich uzatvárajú, končia väčšinou v koši – považujeme ich za opotrebované a zbytočné. Je to však veľká škoda. Práve tieto malé kovové kúsky môžu v záhrade či v domácnosti poslúžiť ešte dlhé roky, stačí sa na ne pozrieť z iného uhla.
Viečka majú navyše jednu obrovskú výhodu: sú pevné, dobre držia tvar, znesú vlhkosť aj teplotné výkyvy a ich povrch je ideálny na rôzne tvorivé projekty. Pokiaľ máte doma pár kúskov navyše, neponáhľajte sa s nimi do koša. Môžete z nich vyčarovať užitočné pomôcky aj milé dekorácie, ktoré vás nič nestojia – a zároveň pomáhajú znižovať množstvo odpadu.
Prečo sú viečka také cenné?
Poháre využívame stále – na zaváraniny, sušené potraviny či prenos jedla. Viečka však po čase stratia svoju tesnosť a už sa nehodia na opätovné konzervovanie. To však vôbec neznamená, že sú nepoužiteľné. Práve naopak, pri menších projektoch v domácnosti alebo záhrade dokážu skvelo poslúžiť.
Ich pevný kovový rám, jednoduchá manipulácia a možnosť ľahko ich prerobiť na čokoľvek z nich robí takmer ideálny materiál na recykláciu.
1. Originálne kŕmidlo pre vtáky
Pomoc pre vtáčiky a pekná dekorácia pre vás
Najmä v zimných mesiacoch majú voľne žijúce vtáky problém nájsť potravu. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako im pomôcť, je zavesiť na záhradu alebo balkón malé kŕmidlá so zmesou semien. A presne na tento účel sa viečka výborne hodia.
Ako postupovať?
1. Pripravte si viečka
Použite čisté, suché viečka. Ak je ich tesniaca guma poškodená, neprekáža – práve naopak, na tento účel sú ideálne. Ostrým nožíkom alebo nožnicami odstráňte vnútornú časť tak, aby vám zostal len kovový rám.
2. Pridajte špagát alebo háčik
Na kovový obruč navlečte pevný povrázok či špagátik. Urobte poriadny uzol alebo použite malý háčik, aby ste kŕmidlo mohli pohodlne zavesiť na konár, pergolu či balkónovú rímsu.
3. Pripravte výživnú zmes
V miske zmiešajte:
- 3 a ½ šálky rôznych semien (slnečnica, proso, ľan, mak…)
- ¾ šálky hladkej múky
- 1 balíček želatíny
- ½ šálky vody
Vznikne hustá, lepivá hmota, ktorá po vyschnutí dobre drží tvar.
4. Vyplňte viečka
Zmes natlačte do kovových obručiek a dôkladne ju pritlačte, aby čo najlepšie držala. Povrch môžete uhladiť prstami či lyžičkou.
5. Nechajte zmes stuhnúť
Kŕmidlá nechajte minimálne 24 hodín schnúť, aby zmes spevnela.
6. Zaveste ich na vhodné miesto
Vyberte pokojné miesto, kam sa vtáky radi vracajú. Potom už len sledujte, ako si na vašej výživnej dobrote pochutnávajú.
Inšpiráciu nájdete aj v tomto krátkom videu:
2. Menovky pre záhradné rastliny
Lacná a funkčná pomôcka pre každého pestovateľa
Či už pestujete len pár byliniek na okne alebo máte rozľahlý zeleninový záhon, určite sa vám niekedy stalo, že ste zabudli, čo ste kde zasadili. Viečka môžu v tomto smere poslúžiť ako jednoduché, no veľmi praktické menovky.
Postup výroby:
1. Dôkladne ich umyte
Zvyšky jedla by mohli prilákať hmyz alebo spôsobiť zápach, preto začnite čistotou.
2. Popíšte viečka
Vodoodolná fixka je ideálna – drží a nerozmazáva sa ani pri polievaní.
Môžete pridať aj malé ikonky, poznámky o zalievaní či termíne hnojenia.
3. Prilepte ich na paličky
Špajdľa, drevená palička z nanuku alebo tenká vetvička – všetko poslúži. Tavná pištoľ drží najspoľahlivejšie.
4. Zapichnite ich do hliny
Okamžite získate prehľad o tom, čo kde rastie, a navyše do záhona vnesiete trochu originality.
Tento projekt je tak jednoduchý, že ho môžete pokojne zveriť aj deťom – vyrábajú radi a naučia sa pritom aj niečo o rastlinách.
Bonus: ďalšie kreatívne nápady, ktoré stoja za vyskúšanie
● Podložky pod horúce hrnce
Ak nechcete viečka nijako prerezávať, jednoducho ich spojte dokopy lepidlom. Výsledkom je stabilná podložka, ktorá ochráni stôl aj kuchynskú linku.
● Nástenné dekorácie
Farby, papier, kúsky látok – fantázii sa medze nekladú. Z viečok môžete vytvoriť mozaiku či zaujímavý obrazec, ktorý rozjasní kuchyňu, detskú izbu alebo chodbu.
● Mini svetielka
Ak do viečka vložíte malú LED sviečku, získate roztomilú lucerničku vhodnú na večerné posedenie vonku.
Zhrnutie: malý predmet, veľa radosti
Kovové viečka od zaváraninových pohárov sú často podceňované, pritom dokážu skvele poslúžiť ešte dlho po tom, čo splnia svoju pôvodnú funkciu. Môžete z nich vyrobiť:
- kŕmidlá pre vtáky,
- menovky do záhrady,
- dekorácie či praktické pomôcky do domácnosti.
Keď nabudúce budete vyhadzovať prázdny pohár, pozrite sa najskôr na viečko. Možno práve z neho vznikne ďalší malý projekt, ktorý poteší vás, vašu rodinu aj vtáky či rastliny vo vašom okolí.