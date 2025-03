Nerezový drez ako tichá hrozba v kuchyni. Prečo môže vážne ohroziť naše zdravie?

Mnoho ľudí si vyberá do kuchyne nerezový drez, pretože pôsobí moderne a často sa zdá byť odolný. Nedávne zistenia však naznačujú, že za určitých okolností môže predstavovať zdravotné riziko. V bežnej domácnosti totiž drez prichádza do styku s obrovským množstvom nečistôt a tie dokážu vytvoriť prostredie vhodné pre rôzne baktérie. Podľa niektorých odhadov sa v kuchynskom dreze môže nachádzať až 9 000 baktérií na centimeter štvorcový. Hoci to nemusí byť prekvapujúce, keďže do drezu splachujeme zvyšky z tanierov a zbytky jedla, tieto baktérie zvyčajne nie sú priamym spúšťačom vážnych zdravotných ťažkostí.

Prečo môžu nerezové drezy predstavovať vyššie riziko?

Oveľa závažnejší problém môže vzniknúť v súvislosti s legionárskou chorobou (legionelózou). Ukázalo sa, že na rozdiel od keramických alebo granitových drezov a vodovodných batérií môžu práve tie nerezové predstavovať zvýšené riziko nákazy. Výskum poukázal na to, že povrch nerezovej ocele sa časom narušuje, čo uľahčuje tvorbu hrdze. A práve drobné častice hrdze potom podporujú rast baktérií rodu Legionella, ktoré spôsobujú spomínanú legionársku chorobu.

Čo je legionárska choroba?

Legionárska choroba je ťažká forma zápalu pľúc (pneumónie), ktorá vzniká bakteriálnou infekciou vyvolanou baktériou Legionella. Táto baktéria spôsobuje aj tzv. pontiacku horúčku, ktorá sa prejavuje podobne ako chrípka. Keď sa tieto zdravotné komplikácie spoja, hovoríme o legionelóze, čo je ochorenie, ktoré môže mať smrteľný priebeh. Zaujímavosťou je, že legionárska choroba bola neznáma až do roku 1977. Napriek tomu, že sa spočiatku vyskytovala len veľmi zriedka, v posledných rokoch jej výskyt v Európe stúpa.

Počiatočné príznaky legionárskej choroby môžu zahŕňať:

Ľahké bolesti hlavy.

Bolesť svalov.

Únava.

Zmeny duševného stavu či pocit zmätenosti.

Následne sa u pacienta spravidla rozvinie pneumónia, ktorá sa môže prejaviť:

Bolesťou na hrudi.

Problémami s dýchaním.

Neustávajúcim kašľom – spočiatku suchým, neskôr s prímesou hlienu či krvi.

Gastrointestinálnymi ťažkosťami, ako sú hnačka, zvracanie a nevoľnosť.

Ak sa ochorenie nelieči, môže dôjsť k:

Respiračnému zlyhaniu, keď telo nedokáže prijať dostatok kyslíka a zároveň vylúčiť oxid uhličitý z krvi.

Septickému šoku, teda prudkému zníženiu krvného tlaku, ktoré ohrozuje fungovanie životne dôležitých orgánov (mozog, obličky a pod.).

Zlyhaniu obličiek, pri ktorom sa v tele hromadia odpadové látky.

Najrizikovejšou skupinou sú starší ľudia, osoby s oslabenou imunitou, fajčiari, pacienti s cukrovkou, poruchami obličiek či onkologickými ochoreniami. Výskumy ukazujú, že muži sa môžu nakaziť až dvakrát častejšie než ženy.

Legionárska choroba nie je prenosná z človeka na človeka

Dôležité je vedieť, že toto ochorenie sa nešíri priamym kontaktom medzi ľuďmi. Nepoškodí nás ani prehltnutie kontaminovanej vody, pretože žalúdočné kyseliny väčšinu baktérií bezpečne zlikvidujú. K infekcii však dochádza vdychovaním vodnej pary či aerosólu, ktoré obsahujú tieto patogény, a tie potom preniknú priamo do pľúc.

Baktérie Legionella sa pritom prirodzene nachádzajú v jazierkach, riekach a rybníkoch, no zvyčajne len v veľmi nízkych koncentráciách, ktoré ľuďom neublížia. Problémy začnú, keď sa dostanú do umelo vytvorených vodných nádrží a potrubí, v ktorých majú ideálne podmienky na rozmnožovanie. Patrí k nim:

Voda s teplotou medzi 20 – 45 °C – pri nižších teplotách sa baktéria nešíri, vyššie teploty ju naopak zabíjajú. Zdroj potravy – nečistoty, riasy, vodný kameň či hrdza.

Za týchto okolností rastú baktérie Legionella veľmi rýchlo. Najčastejšie sa preto vyskytujú v sprchových hlaviciach, drezových odtokoch, vodovodných batériách, vnútornom potrubí, bojleroch, bazénoch, aquaparkoch, klimatizačných systémoch, vírivkách, cisternách na vodu či dokonca v autoumyvárňach.

Legionella v domácnostiach: nerezové kohútiky a drezy ako slabé miesto

Holandský výskumný tím sa rozhodol podrobnejšie preskúmať riziká, ktoré so sebou prinášajú nerezové drezy a termostatické vodovodné batérie v bežných domácnostiach. Vedci ich testovali s rôznymi druhmi vody:

Čistá pitná voda – bez baktérií. Voda kontaminovaná baktériami Legionella – prítomnosť patogénu, ale bez hrdze. Voda obsahujúca baktérie aj hrdzu – podmienky, ktoré simulovali narušený povrch ocele a usadzovanie nečistôt.

Tieto experimentálne podmienky sa pozorovali počas viac než troch rokov. Analýza ukázala, že v situácii, kde sa súčasne nachádzali baktérie Legionella aj hrdza, počet patogénov stúpal do alarmujúcich hodnôt – objavili sa v 46,4 % všetkých vzoriek. Prítomnosť hrdzavých častíc v kombinácii s baktériami bola pre ich množenie mimoriadne priaznivá.

V prostredí, kde sa baktérie nachádzali bez hrdze, sa zistila Legionella iba v 14,3 % vzoriek. Na základe týchto pozorovaní vedci vyslovili hypotézu, že povlak z nerezovej ocele je náchylný na opotrebovanie, čo zvyšuje riziko vzniku hrdzavých miest a následne aj masívnejšieho rozmnožovania baktérií. Naopak, mosadzné, chrómované alebo keramické kohútiky a drezy podľa výskumu ponúkajú lepšiu ochranu. Miera kontaminácie u nich nepresiahla štvrtinu sledovaných vzoriek, a to aj pri prítomnosti hrdze.

Ako sa brániť: dôležitá je prevencia

Baktéria Legionella obľubuje najmä stojatú vodu s teplotou od 30 do 45 °C. Pri vyšších teplotách sa síce ďalej nemnoží a postupne zomiera, no často stačí krátkodobý výskyt vhodnej teploty na to, aby sa baktéria rozmnožila. Preto by ste mali dbať na nasledujúce opatrenia:

Rozprúďte vodu v potrubí

Ak ste dlhšie neboli doma (napríklad ste boli na dovolenke) alebo bývate v priestore, kde sa voda dlhšie nepoužívala, je lepšie vodu pred použitím nechať chvíľu odtiecť. Urobte tak radšej bez priameho kontaktu s vodnou parou – zabránite tak vdýchnutiu potenciálne kontaminovaných kvapôčok. Opatrnosť pri sprchovaní

Z hľadiska šírenia baktérií do ovzdušia je sprchovanie veľmi rizikové, pretože vytvára jemnú hmlu. Ak máte podozrenie, že voda v potrubí dlhšie stála, uistite sa, že si ju necháte chvíľu tiecť, kým vojdete do sprchy. Nastavte teplotu ohrevu vody

Odporúča sa udržiavať teplotu v bojleri či kotle minimálne na 60 °C. V takomto prostredí sa baktériám Legionella nedarí a rýchlo hynú. Posilňujte imunitu

Dbajte na dostatok vitamínov, minerálov a ďalších výživných látok. Okrem zdravej stravy je dôležitý aj kvalitný spánok a pravidelný pohyb. Silnejšia imunita zvyšuje vašu schopnosť bojovať proti infekciám.

Zhrnutie

Nerezové drezy a vodovodné batérie sú atraktívne a často vyhľadávané pre svoj moderný vzhľad. Pokiaľ však nie sú správne udržiavané, môžu sa stať zdrojom hrdze, ktorá podporuje množenie baktérií Legionella. Tieto baktérie spôsobujú závažnú formu zápalu pľúc – legionársku chorobu, ktorej riziko rastie najmä u starších ľudí a osôb s oslabeným zdravím. Dôležité je preto dbať na pravidelnú údržbu a zabezpečiť, aby voda v potrubí nestála príliš dlho. Okrem toho pomáha aj dostatočne vysoká teplota v bojleri či ohrievači vody a samozrejmosťou by mala byť aj všeobecná starostlivosť o dobrú imunitu.

Ak máte v kuchyni alebo kúpeľni nerezové vybavenie a nechcete ho meniť, môžete predchádzať rizikám tým, že ho budete pravidelne a dôkladne čistiť – vrátane škár a ťažko prístupných miest, kde sa môžu tvoriť nánosy nečistôt a hrdze. Vhodné je tiež myslieť na to, aby ste aspoň občas zvýšili teplotu vody na bod, kedy sa baktérie ničia. Týmito jednoduchými preventívnymi opatreniami dokážete výrazne znížiť možnosť kontaminácie a dopriať si pokojný a bezpečný domov.