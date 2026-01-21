Neo deco v interiéri. Ako vyzerá moderný luxus v roku 2026?

dizajn bytu
dizajn bytu Foto: www.shutterstock.com

Máte radi prepracované bytové doplnky, výrazné materiály a premyslenú prácu s farbami? V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavuje trend, ktorý nadväzuje na slávne Art deco z prvej polovice 20. storočia. Jeho moderná verzia sa označuje ako neo deco a v roku 2026 patrí medzi štýly, ktoré si získavajú veľkú pozornosť interiérových dizajnérov.

Inšpiratívne video pre lepšiu predstavu

Na YouTube existuje množstvo vizuálnych ukážok tohto smeru. Jedným z nich je aj video z kanála The Design Yard, ktoré zhŕňa základné prvky, farby a materiály často spájané s neo deco:

Prečo sa opäť vracia Art deco ? Tentoraz v novej podobe

V interiérovom dizajne nie je nič neobvyklé na tom, že sa staršie estetické prvky cyklicky vracajú. Art deco patrí k tým, ktoré sa pravidelne objavujú v moderných trendoch, pretože kombinuje eleganciu, výraznú geometriu a luxusné materiály – teda prvky, ktoré pôsobia nadčasovo.

Neo deco nie je presnou kópiou historického štýlu. Dizajnéri z neho vyberajú motívy, ktoré pôsobia aj dnes atraktívne, a prepájajú ich s moderným minimalizmom, kvalitnými textíliami a súčasným dôrazom na pohodlie.

Pôvodnú estetiku Art deca poznáme z filmov a architektúry 20. – 30. rokov. Typické sú:

  • geometrické vzory
  • ušľachtilé materiály
  • symetria
  • dôraz na dekoratívnosť

V neo deco sa tieto prvky objavujú znovu, no v jemnejšej a praktickejšej forme.

Mäkké línie a organické krivky namiesto ostrých hrán

Kým tradičné Art deco bolo často charakteristické ostrými líniami, výraznou symetriou a prísnou geometriou, súčasná interpretácia preferuje oblúky a plynulé tvary.

V praxi to vyzerá napríklad takto:

  • zaoblené kreslá a pohovky
  • zrkadlá v tvaroch pripomínajúcich slnko alebo mušľu
  • dekorácie, ktoré vychádzajú z prírodných motívov

Dôvod je jednoduchý: dnešné interiéry sa orientujú na pohodlie a mäkké línie pôsobia vizuálne prívetivejšie. V menších bytoch navyše opticky zjemnia priestor a vytvárajú príjemnejšiu atmosféru.

Materiály, ktoré symbolizujú kvalitné spracovanie

Keď sa dizajnéri rozprávajú o „luxuse roku 2026“, nejde o okázalosť, ale o kvalitné materiály a prepracované detaily.

V neo deco sa najčastejšie objavujú:

  • zamatové textílie, ktoré sú mäkké a výrazné
  • kovové akcenty v podobe mosadze či matného zlata
  • mramor a prírodné kamene, ktoré dodávajú interiéru trvácnosť
  • drevo so zvýraznenou kresbou

Tieto materiály patria medzi stabilné prvky moderného dizajnu a ich využitie je overené. Nie sú módnym výstrelkom – ide o klasiky, ktoré prirodzene dopĺňajú estetiku Art deca.

Dobre zapadajú aj do trendu označovaného ako tichý luxus, kde nejde o to, aby priestor pôsobil prehnane draho, ale aby bol kvalitný, nadčasový a príjemný na používanie.

Farebnosť, ktorá vytvára teplo a atmosféru

Rok 2026 sa v interiéroch nesie v znamení farieb, ktoré pôsobia prirodzene a ukludňujúco. V neo deco sa používajú odtiene, ktoré nevyvolávajú prílišný kontrast, ale majú vizuálnu hĺbku.

Medzi najobľúbenejšie patria:

  • terakotové tóny
  • teplé zemité farby
  • šalviová zelená
  • okrové odtiene
  • metalické akcenty v doplnkoch

Takáto paleta vytvára domácejší pocit a umožňuje kombinovať tradičné aj moderné prvky bez toho, aby priestor pôsobil preplnene alebo chaoticky.

Spojenie estetiky, symetrie a praktickosti

Podobne ako historické Art deco, aj neo deco dbá na vizuálny poriadok, symetriu a premyslené usporiadanie prvkov. Zároveň však reflektuje súčasné potreby – od komfortného bývania až po funkčný nábytok.

Výsledkom je interiér, ktorý:

  • pôsobí elegantne
  • má osobitosť
  • neprebíja sa prehnanou zdobnosťou
  • a zároveň zostáva praktický

Neo deco tak dnes nie je len estetickým smerom, ale spôsobom, ako spojiť nadčasové vizuálne prvky s moderným životným štýlom.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať