Nechutný zvyk, ktorý mnohí taja. Prekvapivo však môže mať zdravotné benefity, najmä u mužov

Patrí medzi najrozšírenejšie kúpeľňové tajomstvá, hoci o ňom väčšina ľudí radšej mlčí. Močenie v sprche vyvoláva silné reakcie – od odporu až po pobavenie. Napriek tomu sa mu pravidelne oddáva veľká časť populácie. Čo na to hovorí medicína? Odborné zdroje sú v tejto téme pomerne jednoznačné: občasné močenie v sprche zdravému človeku väčšinou neublíži, neznamená však automaticky, že ide o ideálny zvyk.
U zdravých ľudí väčšinou bez zdravotných rizík
Moč je u zdravého človeka tvorené najmä vodou a obsahuje iba malé množstvo baktérií. Odborníci preto uvádzajú, že ak ide o vašu vlastnú sprchu, ktorú pravidelne čistíte, občasné močenie v sprche nepredstavuje zásadné hygienické nebezpečenstvo. Odtok sprchy aj toalety končia v rovnakom kanalizačnom systéme, takže z technického hľadiska nejde o problém.
Tento zvyk sa spája aj s ekologickým aspektom – každé spláchnutie toalety spotrebuje niekoľko litrov pitnej vody. Ak si niekto uľaví počas sprchovania, žiadna ďalšia voda sa nevyužije. Hoci nejde o výraznú úsporu v rámci celej domácnosti, z ekologického hľadiska to nie je úplne nelogické.
Moč nie je sterilná. Kedy môže byť problém?
Hoci sa kedysi tradovalo, že moč je sterilný, moderné výskumy to nepotvrdzujú. Aj u zdravého človeka môže obsahovať baktérie, ktoré sa do nej dostanú pri prechode močovou trubicou. To však stále neznamená, že predstavuje zásadné riziko – podmienkou je čistá sprcha a absencia zdravotných ťažkostí.
Iná situácia nastáva, ak má človek infekciu močových ciest alebo otvorené poranenia na koži. V takých prípadoch je lepšie sa močeniu v sprche vyhnúť, aby sa zbytočne nezvyšovala pravdepodobnosť šírenia baktérií.
Prečo pravidelné močenie v sprche odborníci neodporúčajú
Lekári upozorňujú, že močenie v sprche by nemalo byť každodenným rituálom. Telo si totiž rýchlo vytvára návyky. Ak mozog začne spájať zvuk tečúcej vody s močením, môže neskôr vyvolávať nutkanie močiť aj v situáciách, keď močový mechúr nie je plný – stačí počuť šum vody.
U niektorých ľudí, najmä u žien, môže hrať rolu aj poloha tela. Močenie postojačky alebo v neprirodzenej pozícii môže sťažovať úplné vyprázdnenie močového mechúra, čo môže dlhodobo ovplyvniť zdravie panvového dna. Odborníci preto ženám tento zvyk väčšinou neodporúčajú.
Hygiena verejných a spoločných spŕch: tu sa to neodporúča vôbec
Zatiaľ čo domáca sprcha predstavuje relatívne nízke riziko, vo verejných sprchách je situácia iná. Kde sa striedajú desiatky či stovky ľudí denne, baktérie a plesne sa šíria omnoho rýchlejšie. Močenie v takomto priestore môže prispievať k zhoršeniu hygieny aj k nepríjemnému zápachu.
Ako to teda je? Realita je jednoduchšia, než sa zdá
Močenie v sprche zostáva spoločensky nepríjemnou témou, ale medicínske fakty hovoria jasne:
- občasné močenie v sprche u zdravého človeka nie je zdravotný problém
- moč nie je sterilná, no riziká sú nízke, ak je sprcha čistá
- pravidelný zvyk môže narušiť reakcie močového mechúra
- ženy a ľudia s oslabeným panvovým dnom by sa tomu mali vyhýbať
- pri infekcii močových ciest je močenie v sprche nevhodné
- vo verejných sprchách to nie je odporúčané vôbec
Výsledok? Ak sa to stane raz za čas, nič dramatické sa nedeje. No ako pri mnohých veciach v živote, aj tu platí stará známa zásada: všetkého s mierou.