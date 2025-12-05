Nasypte si do kávy toto korenie. Vznikne nápoj, ktorý pomáha chrániť pred cukrovkou aj rakovinou

Káva je pre mnohých ľudí každodenným rituálom, ktorý prináša energiu, lepšiu náladu a krátku chvíľu oddychu. Okrem príjemnej chuti má tento nápoj aj množstvo antioxidantov, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením. Málokto však vie, že účinky kávy sa dajú jemne zvýrazniť tým, že do nej pridáte jednu bežnú kuchynskú prísadu – škoricu.
Táto kombinácia nie je žiadna novinka a v mnohých krajinách patrí k tradičným spôsobom prípravy. A hoci sa v médiách často objavujú prehnané tvrdenia o “zázračných účinkoch”, realita je umiernená a opiera sa o vedecké poznatky.
Škorica môže pomôcť so stabilizáciou hladiny cukru v krvi
Jedným z najčastejšie skúmaných účinkov škorice je vplyv na glukózu v krvi. Viaceré klinické štúdie naznačujú, že škorica môže u niektorých ľudí mierne zlepšiť reakciu organizmu na inzulín a prispieť k nižším výkyvom cukru po jedle. Tento účinok však nie je dramatický, ani nie je istý u každého.
To znamená, že škorica:
- môže jemne podporiť metabolizmus glukózy
- nepredstavuje liečbu cukrovky
- nefunguje ako náhrada liekov ani odbornej starostlivosti
Zdravotníci sa zhodujú, že škorica môže byť užitočným doplnkom stravy, no nie riešením vážnych diagnóz.
Priaznivý účinok na cholesterol a zápaly – ale dôležité je množstvo
Niektoré výskumy poukazujú aj na to, že pravidelné malé dávky škorice môžu prispieť k:
- miernemu zníženiu LDL (“zlého”) cholesterolu
- zlepšeniu celkového lipidového profilu
- obmedzeniu zápalových procesov v tele
Treba však zdôrazniť, že ide o mierne účinky, ktoré sa najvýraznejšie prejavujú u ľudí, ktorí majú zvýšené hodnoty cholesterolu či glukózy. A rovnako ako pri cukre v krvi, aj tu platí, že škorica je len doplnkom zdravého životného štýlu — nie jeho náhradou.
Ako je to s rakovinou? Tu sú fakty bez preháňania
V médiách sa často objavujú titulky, že škorica „bojuje proti rakovine“. Pravda je však omnoho striedmejšia.
- Laboratórne štúdie (na bunkách a zvieracích modeloch) ukázali, že niektoré látky zo škorice môžu spomaľovať rast nádorových buniek.
- Dôkazy u ľudí však zatiaľ neexistujú.
To znamená:
- škorica môže mať vďaka antioxidantom a protizápalovým účinkom istý preventívny potenciál
- nie je dokázané, že by chránila pred rakovinou alebo ju pomáhala liečiť
- káva sama o sebe tiež obsahuje antioxidanty, no neexistuje dôkaz, že kombinácia kávy a škorice má špeciálny protirakovinový účinok
Je preto dôležité vyhnúť sa prehnaným tvrdeniam.
Ako si bezpečne pridávať škoricu do kávy
Ak máte radi výraznejšiu arómu a chcete si kávu jemne ozvláštniť, škorica je skvelá voľba. Odporúča sa však používať ju s mierou:
- 1 štipka mletej škorice do šálky
- alebo kúsok škoricovej tyčinky pridaný pri príprave
Neodporúča sa prekračovať veľmi vysoké dávky, najmä pri kasiovej škorici (bežnej, lacnej), ktorá obsahuje kumarín – látku, ktorá vo veľkom množstve môže zaťažovať pečeň. Bezpečné sú však bežné kulinárske dávky.
Zhrnutie: Pravda bez mýtov
Káva so škoricou je lahodná kombinácia, ktorá môže telu poskytnúť:
- extra antioxidanty
- mierne zlepšenie metabolizmu cukrov a tukov
- jemný protizápalový efekt
No zároveň platí, že:
- nie je to liek
- neochráni spoľahlivo pred cukrovkou ani rakovinou
- slúži ako malý, príjemný doplnok celkovej životosprávy
Ak si chcete kávu vylepšiť niečím aromatickým a zároveň rozumným, škorica je výborný, bezpečný a dostupný spôsob.