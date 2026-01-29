Nastal čas na predpestovanie begónií, muškátov aj petúnií. Postup krok za krokom!

Patria muškáty a petúnie medzi vaše obľúbené kvety? Ak chcete, aby sa už v máji vaše okenné truhlíky, balkóny či terasy ohýbali pod záplavou farebných kvetov, je najvyšší čas začať s ich pestovaním – a to priamo zo semien.
Ak túžite po nových odrodách muškátov alebo petúnií, ktoré ešte doma nemáte, stačí si zaobstarať vhodné semienka. Ideálne čo najskôr.
Platí jednoduché pravidlo: čím skôr semienka vyklíčia a rastlinky zosilnejú, tým skôr sa dočkáte kvitnutia. Navyše si v zimných mesiacoch spríjemníte čas pozorovaním, ako vám doma vzniká nový život.
Ako na predpestovanie? Pozrite si video:
Prečo siať rastliny zo semien?
Hoci je rozmnožovanie muškátov pomocou odrezkov rýchlejšie a jednoduchšie, pestovanie zo semien má veľkú výhodu – umožní vám získať úplne nové druhy a odrody.
Súčasná ponuka semien je veľmi široká, takže výber je skutočne pestrý a každý si nájde to svoje.
Využite rašelinové tablety
Rašelinové tablety sú výborným pomocníkom pri pestovaní rastlín priamo zo semien. Ľahko sa s nimi pracuje, dajú sa bez problémov skladovať a máte ich kedykoľvek poruke.
Ide vlastne o spôsob pestovania priesad bez klasickej zeminy či substrátu.
Stačí voda a môžete sadiť
Tablety stačí namočiť do vody alebo ich navlhčiť podľa potreby konkrétneho druhu. Po niekoľkých minútach napučia a vytvoria malé „nádobky“ plné výživného materiálu, pripravené na výsev.
Výhody rašelinových tabliet
Klíčiace tablety výrazne uľahčujú manipuláciu so sadenicami, a to aj pri ich presádzaní – rastlinku z tablety vôbec nemusíte vyberať.
Vďaka vyváženému obsahu živín nie sú semienka vystavené škodcom, hubám ani plesniam. Rastliny sa tak rýchlejšie zakoreňujú a lepšie prosperujú.
Pustite sa do výsevu
Na povrch každej tablety vysievajte 2 až 4 semienka a jemne ich pritlačte. Počas prvých dní povrch niekoľkokrát denne zvlhčujte rozprašovačom s odstátou vodou.
Nádobu umiestnite na parapet k oknu alebo na vyhrievaciu podložku. Teplota by sa mala pohybovať okolo 20 °C počas dňa aj noci – výrazné výkyvy nie sú vhodné.
V prvých týždňoch potrebujú semienka 100 % vzdušnú vlhkosť, ktorú zabezpečí plastový kryt alebo fólia.
Pracujte so svetlom a teplotou
Keď sa objavia prvé klíčky, začnite pravidelne vetrať. Predídete tak ochoreniu známemu ako padanie klíčnych rastlín.
Približne po dvoch týždňoch znížte teplotu na 16 až 18 °C. V tomto období je mimoriadne dôležitý dostatok svetla.
Jeho nedostatok spôsobuje nadmerné vyťahovanie rastlín do výšky, zatiaľ čo príliš vysoká teplota podporuje rýchly, ale vyčerpávajúci rast.
Rastliny by mali mať svetlo aspoň 8 hodín denne, len tak dosiahnete silné a kvalitné priesady. V apríli a máji im doprajte svetla ešte viac – podporíte tým tvorbu pukov a bohaté kvitnutie.