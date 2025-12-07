Najzdravší olej je ten, ktorý by ste možno na prvýkrát netipovali. Patrí k najlacnejším, no kvalitou prekonáva drahé „trendy“ alternatívy

Keď sa začne hovoriť o zdravých tukoch, diskusia sa rýchlo zvrtne k drahým „trendy“ olejom alebo k odporúčaniam, ktoré sa menia podľa populárnych výživových smerov. Realita je však oveľa jednoduchšia: medzi najzdravšie oleje, ktoré máme u nás bežne dostupné, patrí repkový olej. Napriek tomu, že v strednej Európe má niekedy pošramotenú povesť pre spôsob pestovania repky, jeho nutričné vlastnosti sú veľmi dobre preskúmané a uznávané odborníkmi po celom svete.
Prečo má repkový olej také dobré meno medzi odborníkmi?
Repkový olej sa vyrába lisovaním alebo extrakciou semien repky olejnej. V obchodoch sa najčastejšie predáva rafinovaný repkový olej, ktorý je tepelne stabilný a univerzálne použiteľný v studenej aj teplej kuchyni.
Jeho výhodou je predovšetkým zloženie mastných kyselín, ktoré patrí k najvyváženejším medzi bežnými olejmi:
- Veľmi nízky obsah nasýtených tukov – tie by sme mali prijímať skôr striedmo.
- Vysoký podiel mononenasýtených tukov, podobne ako v olivovom oleji.
- Pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín približne 2 : 1, čo je pre ľudský organizmus priaznivé.
Práve obsah rastlinných omega-3 mastných kyselín robí repkový olej výnimočným, pretože väčšina iných bežných olejov (slnečnicový, kukuričný či olej z hroznových jadier) takmer žiadne omega-3 neobsahuje.
Ako repkový olej pôsobí na zdravie – fakty podložené výskumom
Viaceré štúdie skúmali, čo sa stane, keď sa v jedálničku nahradia tuky s vysokým podielom nasýtených mastných kyselín (napr. maslo alebo kokosový tuk) repkovým olejom. Výsledky sa zhodujú:
- znížila sa hladina LDL cholesterolu („zlý“ cholesterol)
- zlepšil sa celkový lipidový profil krvi
- tým sa znížilo riziko srdcovo-cievnych ochorení
Tieto účinky sú dostatočne preukázané ahodnotené aj odbornými organizáciami.
Repkový olej je preto súčasťou výživových odporúčaní v:
- USA – je uvedený medzi preferovanými rastlinnými olejmi
- Nemecku – Nemecká spoločnosť pre výživu (DGE) ho uvádza na základe svojej tukovej pyramídy ako olej vhodný na každodenné používanie
- Kanade a severských krajinách – kde je repkový olej dokonca jedným z najčastejšie používaných zdravých olejov v domácnostiach
Porovnanie s inými olejmi – kde repkový olej vyniká a kde nie
Repkový olej má v určitých ohľadoch výhodu oproti väčšine bežných olejov:
- Slnečnicový a kukuričný olej – obsahujú takmer výlučne omega-6 mastné kyseliny, ktoré by sme mali prijímať v primeranom množstve, no vo vysokej prevádzke môžu byť problém. Repkový olej má oveľa lepší pomer omega-6 a omega-3.
- Olivový olej – extra panenský olivový olej má výhodu v obsahu polyfenolov (antioxidantov), no repkový olej má lepšie zloženie mastných kyselín a je univerzálnejší na tepelnú úpravu.
- Kokosový olej – hoci je populárny, obsahuje vysoký podiel nasýtených tukov a nie je vhodné používať ho denne.
Nie je teda celkom presné tvrdiť, že repkový olej je „najlepší zo všetkých“, ale v kategórii bežne dostupných olejov s dobrým pomerom kvality, ceny a zdravotných účinkov patrí medzi absolútnu špičku.
Čo z toho vyplýva? Netreba drahé oleje, keď máme po ruke jeden z najvyváženejších
Repkový olej je jeden z najviac preskúmaných rastlinných olejov na trhu a jeho zdravotné benefity sú dlhodobo potvrdené.
Vďaka:
- výbornému pomeru mastných kyselín
- nízkemu obsahu nasýtených tukov
- univerzálnemu využitiu
- dostupnej cene
predstavuje jednu z najlepších možností na každodenné používanie v kuchyni.
Nie je potrebné míňať peniaze na drahé alternatívy, keď existuje olej, ktorý je výživovo kvalitný, cenovo dostupný a podporuje zdravie – a tým je repkový olej.