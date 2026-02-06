Nájsť ideálny záhradný nábytok ešte neznamená mať po starostiach

Výber záhradného nábytku nie je len otázkou vkusu – rozhoduje o tom, ako dlho nábytok vydrží, koľko údržby bude potrebovať a či prežije niekoľko sezón bez výrazného poškodenia. Pri posudzovaní kvality zohráva úlohu najmä materiál, poveternostná odolnosť, konštrukcia a spôsob používania.
Drevený záhradný nábytok: estetický, prírodný, ale vyžaduje údržbu
Drevo patrí medzi najčastejšie používané materiály, no jeho vlastnosti závisia od druhu dreviny.
Výhody:
- prírodný vzhľad a nadčasový dizajn
- pevnosť pri použití kvalitných drevín (teak, dub, akácia)
- možnosť renovácie
Nevýhody:
- drevo je citlivé na vlhkosť, UV žiarenie a striedanie teplôt
- bez pravidelnej údržby (olejovanie, lakovanie) dochádza k praskaniu, blednutiu a deformáciám
- mäkšie dreviny rýchlejšie podliehajú degradácii
Fakt:
Ak je drevený nábytok celoročne vystavený dažďu a slnku bez ochrany alebo strechy, jeho životnosť sa môže výrazne skrátiť. Najodolnejšie sú exotické olejnaté dreviny (teak), ale aj tie časom menia farbu a potrebujú ošetrenie.
Plastový nábytok: odolný voči vode, ale s obmedzenou životnosťou
Plast (najčastejšie polypropylén) je lacný, ľahký a úplne odolný voči vlhkosti.
Výhody:
- nízka cena
- jednoduchá údržba
- odolnosť voči vode
Nevýhody:
- plast časom krehne vplyvom UV žiarenia
- nižšia nosnosť a stabilita
- dizajnové limity pri lacných modeloch
Fakt:
Vysoko kvalitný polypropylén s UV stabilizáciou vydrží podstatne dlhšie než lacné plasty. Životnosť plastu výrazne predlžuje uloženie v tieni a ochranný obal.
Umelý ratan: moderný vzhľad, dlhovekosť pri kvalitnom spracovaní
Umelý ratan (PE ratan, polyratan) je vytvorený z polyetylénových vlákien a patrí medzi najodolnejšie materiály do exteriéru.
Výhody:
- vysoká odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti (pri kvalitnom PE ratane)
- široká ponuka dizajnov
- minimálna údržba
Nevýhody:
- lacné verzie (PVC ratan) rýchlo praskajú a blednú
- kvalita výrazne kolíše podľa výrobcu
Fakt:
Najtrvácnejší je hliníkový rám + PE ratan. Kombinácia oceľového rámu a PVC ratanu je výrazne menej odolná.
Kovový nábytok: železo vs. hliník
Železo / oceľ
- veľmi pevné a stabilné
- môže byť elegantné (kované tvary)
- ale koroduje, ak sa pravidelne neošetruje náterom alebo práškovou farbou
Fakt:
Aj pri kvalitnej povrchovej úprave môže železo korodovať, ak dôjde k mechanickému poškodeniu náteru.
Hliník
Hliník je jeden z najpraktickejších materiálov na terasy.
Výhody:
- nehrdzavie
- je ľahký
- odoláva poveternostným vplyvom
- nevyžaduje pravidelnú údržbu
- dlhá životnosť
Nevýhody:
- vyššia cena oproti plastu
- pri veľmi lacných setoch môže byť nižšia pevnosť konštrukcie
Hliníkový nábytok patrí všeobecne medzi najodolnejšie riešenia do exteriéru, najmä ak má kvalitné povrchové práškové lakovanie.
Keramické dosky: fakty
- sú veľmi tvrdé a odolné voči poškriabaniu
- odolávajú teplu a neprepúšťajú vlhkosť
- pri páde na tvrdý povrch sa však môžu rozbiť na malé úlomky
Sklenené dosky: fakty
- používajú sa najmä tvrdené sklá (bezpečnostné)
- sú odolnejšie než obyčajné sklo
- napriek tomu môžu prasknúť pri náraze alebo extrémnom bodovom tlaku
Možnosti renovácie stolovej dosky
Pri poškodení dosky existujú štyri spoľahlivé možnosti obnovy:
1. Originálna doska od výrobcu
- najlepšia kompatibilita
- nie všetci výrobcovia predávajú náhradné kusy samostatne
2. Drevená doska
- dostupná možnosť
- vyžaduje pravidelné olejovanie a ochranu pred vlhkosťou
3. Sklenená doska z tvrdeného skla
- elegantné riešenie
- vhodné pre terasy bez rizika prudkých nárazov
4. Betónová alebo mozaiková doska
- vysoká odolnosť
- vhodné pre DIY projekty
- betón musí byť správne vystužený a ošetrený hydroizoláciou
Fakt:
Mozaikové dosky sú trvácne, no ich povrch nebýva ideálne rovný – sú vhodnejšie ako dekoratívny stolík, nie ako hlavný jedálenský stôl.
Ako predĺžiť životnosť akéhokoľvek záhradného nábytku
- Používaj ochranné obaly s UV stabilizáciou.
- Zazimuj nábytok, ak je to možné – garáž, záhradný domček, altánok.
- Drevený nábytok ošetruj olejom alebo lakom aspoň 1–2× ročne.
- Kontroluj spoje a skrutky – uvoľnené časti znižujú stabilitu.
- Chráň dosky stolov pred tvrdými nárazmi, najmä sklenené a keramické.
- Pravidelne čistite povrchy, najmä ratan a kov, kde sa môže hromadiť špina a vlhkosť.
Záver: neexistuje univerzálne najlepšie riešenie
Najodolnejší materiál je hliník, najprírodnejší dojem poskytuje drevo, najnižšiu cenu ponúka plast a najväčší dizajnový komfort poskytuje kvalitný umelý ratan.
Výber by mal vždy závisieť od:
- podmienok na terase (slnko, dážď, vietor)
- ochoty venovať čas údržbe
- rozpočtu
- spôsobu používania (denné stolovanie, príležitostné sedenie, relax)