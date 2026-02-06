Nájsť ideálny záhradný nábytok ešte neznamená mať po starostiach

Foto: František Stacho

Výber záhradného nábytku nie je len otázkou vkusu – rozhoduje o tom, ako dlho nábytok vydrží, koľko údržby bude potrebovať a či prežije niekoľko sezón bez výrazného poškodenia. Pri posudzovaní kvality zohráva úlohu najmä materiál, poveternostná odolnosť, konštrukcia a spôsob používania.

Drevený záhradný nábytok: estetický, prírodný, ale vyžaduje údržbu

Drevo patrí medzi najčastejšie používané materiály, no jeho vlastnosti závisia od druhu dreviny.

Výhody:

  • prírodný vzhľad a nadčasový dizajn
  • pevnosť pri použití kvalitných drevín (teak, dub, akácia)
  • možnosť renovácie

Nevýhody:

  • drevo je citlivé na vlhkosť, UV žiarenie a striedanie teplôt
  • bez pravidelnej údržby (olejovanie, lakovanie) dochádza k praskaniu, blednutiu a deformáciám
  • mäkšie dreviny rýchlejšie podliehajú degradácii

Fakt:

Ak je drevený nábytok celoročne vystavený dažďu a slnku bez ochrany alebo strechy, jeho životnosť sa môže výrazne skrátiť. Najodolnejšie sú exotické olejnaté dreviny (teak), ale aj tie časom menia farbu a potrebujú ošetrenie.

Plastový nábytok: odolný voči vode, ale s obmedzenou životnosťou

Plast (najčastejšie polypropylén) je lacný, ľahký a úplne odolný voči vlhkosti.

Výhody:

  • nízka cena
  • jednoduchá údržba
  • odolnosť voči vode

Nevýhody:

  • plast časom krehne vplyvom UV žiarenia
  • nižšia nosnosť a stabilita
  • dizajnové limity pri lacných modeloch

Fakt:

Vysoko kvalitný polypropylén s UV stabilizáciou vydrží podstatne dlhšie než lacné plasty. Životnosť plastu výrazne predlžuje uloženie v tieni a ochranný obal.

Umelý ratan: moderný vzhľad, dlhovekosť pri kvalitnom spracovaní

Umelý ratan (PE ratan, polyratan) je vytvorený z polyetylénových vlákien a patrí medzi najodolnejšie materiály do exteriéru.

Výhody:

  • vysoká odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti (pri kvalitnom PE ratane)
  • široká ponuka dizajnov
  • minimálna údržba

Nevýhody:

  • lacné verzie (PVC ratan) rýchlo praskajú a blednú
  • kvalita výrazne kolíše podľa výrobcu

Fakt:

Najtrvácnejší je hliníkový rám + PE ratan. Kombinácia oceľového rámu a PVC ratanu je výrazne menej odolná.

Kovový nábytok: železo vs. hliník

Železo / oceľ

  • veľmi pevné a stabilné
  • môže byť elegantné (kované tvary)
  • ale koroduje, ak sa pravidelne neošetruje náterom alebo práškovou farbou

Fakt:

Aj pri kvalitnej povrchovej úprave môže železo korodovať, ak dôjde k mechanickému poškodeniu náteru.

Hliník

Hliník je jeden z najpraktickejších materiálov na terasy.

Výhody:

  • nehrdzavie
  • je ľahký
  • odoláva poveternostným vplyvom
  • nevyžaduje pravidelnú údržbu
  • dlhá životnosť

Nevýhody:

  • vyššia cena oproti plastu
  • pri veľmi lacných setoch môže byť nižšia pevnosť konštrukcie

Hliníkový nábytok patrí všeobecne medzi najodolnejšie riešenia do exteriéru, najmä ak má kvalitné povrchové práškové lakovanie.

Keramické dosky: fakty

  • sú veľmi tvrdé a odolné voči poškriabaniu
  • odolávajú teplu a neprepúšťajú vlhkosť
  • pri páde na tvrdý povrch sa však môžu rozbiť na malé úlomky

Sklenené dosky: fakty

  • používajú sa najmä tvrdené sklá (bezpečnostné)
  • sú odolnejšie než obyčajné sklo
  • napriek tomu môžu prasknúť pri náraze alebo extrémnom bodovom tlaku

Možnosti renovácie stolovej dosky

Pri poškodení dosky existujú štyri spoľahlivé možnosti obnovy:

1. Originálna doska od výrobcu

  • najlepšia kompatibilita
  • nie všetci výrobcovia predávajú náhradné kusy samostatne

2. Drevená doska

  • dostupná možnosť
  • vyžaduje pravidelné olejovanie a ochranu pred vlhkosťou

3. Sklenená doska z tvrdeného skla

  • elegantné riešenie
  • vhodné pre terasy bez rizika prudkých nárazov

4. Betónová alebo mozaiková doska

  • vysoká odolnosť
  • vhodné pre DIY projekty
  • betón musí byť správne vystužený a ošetrený hydroizoláciou

Fakt:

Mozaikové dosky sú trvácne, no ich povrch nebýva ideálne rovný – sú vhodnejšie ako dekoratívny stolík, nie ako hlavný jedálenský stôl.

Ako predĺžiť životnosť akéhokoľvek záhradného nábytku

  1. Používaj ochranné obaly s UV stabilizáciou.
  2. Zazimuj nábytok, ak je to možné – garáž, záhradný domček, altánok.
  3. Drevený nábytok ošetruj olejom alebo lakom aspoň 1–2× ročne.
  4. Kontroluj spoje a skrutky – uvoľnené časti znižujú stabilitu.
  5. Chráň dosky stolov pred tvrdými nárazmi, najmä sklenené a keramické.
  6. Pravidelne čistite povrchy, najmä ratan a kov, kde sa môže hromadiť špina a vlhkosť.

Záver: neexistuje univerzálne najlepšie riešenie

Najodolnejší materiál je hliník, najprírodnejší dojem poskytuje drevo, najnižšiu cenu ponúka plast a najväčší dizajnový komfort poskytuje kvalitný umelý ratan.
Výber by mal vždy závisieť od:

  • podmienok na terase (slnko, dážď, vietor)
  • ochoty venovať čas údržbe
  • rozpočtu
  • spôsobu používania (denné stolovanie, príležitostné sedenie, relax)

