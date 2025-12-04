Muž pri kopaní jamy na bazén narazil na zlatý poklad obrovskej hodnoty. Úrady rozhodli, že si ho môže ponechať

V malej obci Neuville-sur-Saône, ktorá leží neďaleko Lyonu, sa obyčajná práca na záhrade premenila na nečakaný životný moment. Majiteľ pozemku si chcel začať pripravovať miesto pre nový bazén, no pri výkope narazil na čosi, čo by čakal skôr v dobrodružnom filme než pod vrstvou pôdy.
Z hliny vytiahol pevne zabalené plastové balíčky. Keď ich otvoril, zaskvel sa v nich obsah, ktorý mu vyrazil dych — päť zlatých tehličiek a viacero zlatých mincí. Celková hodnota nálezu bola neskôr odhadnutá približne na 700-tisíc eur.
Nález, ktorý môže zmeniť život
Po objave sa muž zachoval presne podľa pravidiel. Poklad bez váhania nahlásil miestnym úradom. Tie ho následne odovzdali odborným inštitúciám, ktoré sa podobnými nálezmi zaoberajú. Zapojila sa aj regionálna pobočka pre kultúrne záležitosti, ktorá má povinnosť preveriť, či predmet nepredstavuje archeologickú alebo pamiatkovú hodnotu.
Analýzy ukázali, že zlato je pomerne nové — pochádza približne z posledných dvoch dekád. Znamená to, že nejde o historickú pamiatku a štát naň nemal zákonný nárok.
Kontrola pôvodu zlata
Okrem kultúrnych expertov sa do preverovania zapojila aj polícia. Tá skúmala, či nejde o výnos z trestnej činnosti. Vyšetrovanie v tomto smere však neprinieslo žiadne pochybnosti. Zlato bolo podľa dostupných informácií legálne vyrobené v rafinérii v oblasti Lyonu a jeho pôvod sa podarilo spätne potvrdiť.
Keďže nešlo ani o kradnutý majetok, ani o archeologický artefakt, úrady nakoniec rozhodli, že nález patrí tomu, kto ho objavil na svojom pozemku.
Kto zlato zakopal, zostáva záhadou
Jedna otázka však zostáva nezodpovedaná: kto zlato na pozemku ukryl? Predchádzajúci majiteľ domu už nežije a podľa dostupných údajov po sebe nezanechal žiadne informácie, ktoré by vysvetľovali, prečo by mal takýto majetok zakopať práve na záhrade.
Nikto z možných dedičov sa neprihlásil s nárokom ani s akoukoľvek zmienkou o tom, že by o poklade vedel. To pridáva celému prípadu záhadný nádych — a zároveň potvrdzuje, že muž, ktorý poklad náhodou objavil, je jeho právoplatným držiteľom.
Poklad, ktorý má nového majiteľa
Po dôkladnom preverení tak úrady vydali jednoznačný verdikt: nálezca môže so zlatými tehličkami a mincami slobodne nakladať.
Čo začalo ako obyčajné kopanie jamy na záhrade, sa tak zmenilo na príbeh, o ktorom sa v regióne hovorí dodnes — a ktorý pripomína, že aj pod vlastnou trávou sa môžu skrývať poklady, o akých sa ľuďom ani nesníva.