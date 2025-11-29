Mulčovanie jahôd a zimná príprava záhrady. Praktické fakty a odporúčania

Koncom jesene a začiatkom zimy sa väčšina záhrad ukladá na odpočinok. Teploty klesajú, pôda postupne premŕza a záhradné práce sa obmedzujú najmä na posledné úpravy. Aj v tomto období sa však oplatí venovať pozornosť jahodám a niekoľkým ďalším prvkom v záhrade, ktoré ovplyvnia budúcoročnú úrodu.
Ako správne zazimovať jahody?
Jahody patria medzi rastliny, ktoré sú pomerne odolné, no pri prudkých výkyvoch počasia môžu trpieť. Koniec jesene je preto vhodný čas na prípravu záhonov na zimu.
1. Výmena starých rastlín
Staršie jahodové trsy majú menšiu úrodnosť. Preto sa odporúča:
- odstrániť staré alebo choré rastliny
- nahradiť ich mladými sadenicami
- odstrániť prebytočné odnože, ktoré odoberajú rastlinám silu
- zostrihať poškodené alebo odumreté listy
Tento postup možno robiť od konca leta až po skorú jeseň. Ak to však nestihnete, zimné obdobie už nie je vhodné — zásahy treba odložiť na jar.
Mulčovanie pred zimou: aký materiál zvoliť teraz
Keďže teploty v aktuálnom období už často klesajú pod nulu, mulčovanie prebieha s cieľom ochrániť korene pred mrazom a stabilizovať teplotu pôdy.
Slama
Slama je tradičný mulč, no v zime môže mať obmedzenú účinnosť tam, kde:
- je veľmi veterno
- alebo kde slama rýchlo vlhne a rozkladá sa
V takom prípade ju môže byť potrebné opakovane dopĺňať.
Ovčia vlna
Ovčia vlna sa v aktuálnom období osvedčuje ako veľmi praktický mulčovací materiál, najmä v chladnejších oblastiach. Jej vlastnosti sú vhodné práve pre zimné mesiace:
- po navlhnutí sa neodfúkne
- dlhodobo drží teplo v pôde
- chráni korene pred náhlymi mrazmi
- udržiava pôdu vlhkú aj počas suchých, mrazivých dní
- rozkladá sa pomalšie ako slama, takže vydrží celú zimu
Použiť ju môžete v surovom stave alebo vo forme rúnových plátov.
Mulčovanie, keď už napadol prvý sneh
V tomto období sa často stáva, že prvé snehové prehánky prídu skôr, než sa stihne záhon prikryť. Ak už leží na pôde vrstva snehu, platí jednoduché pravidlo:
- mulč nepridávajte na zamrznutý alebo zasnežený záhon
- počkajte, kým sneh aspoň čiastočne roztopí alebo odmrzne
Mulčovanie zasneženého záhonu by nemalo požadovaný efekt, pretože mulč by sa nedostal do kontaktu s pôdou a nevytváral by ochrannú vrstvu.
Záhradné úlohy, ktoré často zostávajú na ďalší rok
Koniec jesene je obdobím, kedy mnohí záhradkári bilancujú, čo stihli a čo musia odložiť. Mnohé úlohy sa prirodzene presúvajú na jar alebo leto:
1. Drobná stavba či oprava kurníka
Ak teploty klesnú, práca s drevom, skrutkami či farbami už nie je ideálna. Preto je bežné, že sa dokončenie kurníkov odkladá až do teplejších mesiacov.
2. Skleníky
Koncom roka sa nestíhajú najmä:
- výmeny poškodených sklenených tabúľ
- presuny skleníkov na nové miesto
- príprava pôdy na ďalšiu sezónu
Tieto práce sa bezpečne presúvajú až na jar.
3. Terasy a spevnené plochy
Zámková dlažba či dlaždice sa neodporúča ukladať v mrazoch alebo pri rozmočenej pôde. Je preto prirodzené, že takéto práce počkajú na stabilnejšie počasie.
4. Neskorý zber úrody
V tomto období sa stáva, že niektoré plody – napríklad hrozno alebo jablká – nestihnú byť pozbierané pred nástupom mrazov. Zničené alebo zamrznuté plody treba na jar odstrániť ako súčasť hygieny záhrady.
Záver aktuálneho obdobia
Záverečné týždne jesene a začiatok zimy sú ideálnym časom na:
- posledné úpravy záhonov
- mulčovanie rastlín citlivých na výkyvy teplôt
- kontrolu skleníkov, náradia a drobných stavieb
- plánovanie prác na ďalšiu sezónu
Aj keď sa nie všetky úlohy podarí dokončiť pred zamrznutím pôdy, ide o prirodzenú súčasť záhradníckeho cyklu. Nasledujúca jar poskytne nový priestor na dokončenie všetkého, čo sa v tomto období nestihlo.