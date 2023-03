Moderný nábytok: obývačka musí byť číslo 1

Navyše, trendom moderného nábytku sú jeho závesné varianty nielen pri nástenných skrinkách. Aj spodné skrinky túžia po „levitácii vo vzduchu“. Pred samotným zariaďovaním obývačky si premyslite, či uprednostníte kompletné obývacie zostavy alebo skombinujete jednotlivé druhy nábytku.

Dizajn obývačky

Tvarová jednoduchosť, strohosť nábytku a prelínanie rôznych štýlov. Aj tak sa dá v skratke charakterizovať súčasný moderný štýl obývačiek. Modernosť tejto miestnosti chápeme komplexne aj s jej osvetlením, ktoré je viaczónové s rôznou intenzitou svetla. Pestré farebné steny sa nenosia, rovnako ako prezdobené vzory na tapetách. Pravé uhly a ostré hrany môžete zjemniť lampou iného tvaru alebo izbovou zeleňou. Tvarová čistota je to, čo svedčí modernej obývačke. Doplnky a dekorácie nie sú pod záštitou prísnej modernej ruky. Tu sa pripúšťa kombinovanie aj s inými dobovými štýlmi. Opäť však platí pravidlo striedmosti a toho, že menej je viac… Dôraz na detaily je stále obľúbenou hrou aj v modernom zariadení obývačky. Dramatický akcent, napríklad v podobe lesklej hlavy jeleňa, ozvláštni celkový interiér. Malé úlety v podobe doplnkov a dekorácií sú teda vítané, rovnako ako technické výdobytky pri sledovaní TV. Pri kombinovaní štýlov je potrebné uvedomovať si tenkú hranicu medzi vkusom a „preplácanosťou“.

Moderný nábytok

Obývačku, ktorá je zariadená nábytkom vo vidieckom štýle alebo starožitným nábytkom, sa odporúča doladiť svetlými farbami. Moderný štýl nábytku dovoľuje aj kombináciu tmavších farieb a ich odtieňov. Výstrednejšie žiarivé pastelové farby však v tomto prípade vynechajte. S tmavými farbami narábajte opatrnejšie, pretože opticky zmenšujú priestor. Ak to však vaše bývanie dovoľuje, pokojne si doprajte aj farby šera a noci. Dýha so zaujímavou kresbou dreva skvelo ladí s jednofarebnými šedými či bielymi skrinkami. Takáto kombinácia je vhodná napríklad na stenu s TV, pričom spodná časť skriniek nesie vzhľad dreva a horné či bočné skrinky a police sú jednofarebné. Takto môžete kombinovať aj skrinky s vysokým leskom a s matným povrchom. Aj nábytok na mieru môže byť moderný, nesnažte sa ale za každú cenu vytvoriť zabudované skrinky do každého výklenku, ktorý sa v obývačke nachádza. Toto miesto radšej prenechajte modernej knižnici. Nemusí sa týčiť až ku stropu. Trh ponúka zaujímavé dizajnové knižnice, ktoré sa kamarátia s moderným štýlom. Dovoľte stenám dýchať a „nelepte“ na ne všetok nábytok. Namiesto skriniek môžete siahnuť aj po moderných policiach či regáloch, ktoré do vašej obývačky prinesú viac svetla.

Sedačky a stolíky

Moderné sedačky pokojne umiestnite v strede miestnosti. Ak zápasíte s každým metrom štvorcovým, menšia rohová sedačka s modernými kovovými či drevenými nohami interiéru zalichotí. Viac sa dočítate v článku „Pomôžeme vám s výberom pohovky a sedačky.“. Moderným typom sedenia sú aj kreslá, pri ktorých sa môžete „vyšantiť“, kvôli ich odlišnému dizajnu od zvyšku obývačky. Nezabúdajte však, že aj napriek ich odlišnosti by mali vytvárať určitý súlad s jej celkovým interiérom. Moderné odkladacie konferenčné stolíky nesú prívlastok strohé. Nečakajte žiadne ozdobné a vyrezávané nohy či masívne veľké plochy. Obľubujú jednoduchosť a zemité odtiene farieb. Lesk alebo mat, obe povrchové úpravy sú stále aktuálne. Dokonca, matný povrch sa čoraz viac stáva preferovanejším trendom. Sklo a kombinácie materiálov sa nosia, rovnako ako vzhľad štruktúry dreva. Kovové nohy vo farbe striebornej či zlatej môžu byť už spomínaným akcentom ku zvyšku zariadenia. Rozkladacie stolíky či tzv. vrstvenie menších a väčších stolíkov je taktiež známkou modernosti. Niektoré stolíky sú vyslovene umeleckým skvostom. V tomto prípade opäť pozor na rovnováhu tvarov, farieb a povrchov. Viac o stolíkoch do obývačky sa dočítate v článku „Druhy stolov do obývačky.“.

Moderný hovorí nie

viditeľným káblom z TV a elektroniky (pretechnizovaný interiér taktiež nepôsobí útulne)

nejednotnej podlahe v prepojení s kuchyňou či iným otvoreným priestorom

veľkému množstvu farieb a vzorov

nedostatočnému osvetleniu (variantnosť a variabilnosť v osvetlení je trendom)

vystavovaniu sošiek, suvenírov a veľkého množstva dekorácií

zabúdaniu na funkčnosť a originálnosť

