Milióny rýb v kanáloch Benátok. Tesne pod hladinou vytvárajú „živý koberec“. Odborníci skúmajú, čo sa deje

V Benátkach sa počas zimy pravidelne objavujú veľké húfy rýb, ktoré sa sťahujú z otvorenejších častí lagúny do užších mestských kanálov. Tento jav je zdokumentovaný každoročne a patrí k prirodzenému cyklu života v Benátskej lagúne.

Najčastejšie pozorovaným druhom sú cípaly (rod Mugilidae), ktoré sa bežne vyskytujú v prímorských oblastiach Stredomoria. Ich zimné zoskupovanie je známe aj z iných pobrežných lagún, nielen z Benátok.

Video: Ako to v Benátkach skutočne vyzerá

Nasledujúce video zachytáva fenomén presne tak, ako ho možno vidieť počas chladných zimných dní – tisíce rýb plávajúcich tesne pod hladinou, vo vrstvách pripomínajúcich pohybujúci sa koberec.

Prečo sa ryby v zime zhromažďujú v kanáloch

Podľa morských biologických štúdií o Benátskej lagúne ide o kombináciu známych ekologických faktorov, ktoré sa pravidelne opakujú:

1. Stabilnejšia teplota vody

Mestské kanály majú v zime o niečo stabilnejšie teploty ako otvorené časti lagúny.
Ryby tak nemusia reagovať na prudké teplotné zmeny, ktoré sa v plytkých lagúnach bežne vyskytujú.

2. Vyšší obsah organickej potravy

V kanáloch sa hromadia prirodzené organické zvyšky — malé bezstavovce, rozložené rastliny a mikroorganizmy.
Ide o bežnú súčasť mestskej lagúny a pre cípaly predstavuje ľahko dostupný zdroj potravy.

3. Druhová tolerancia voči brakickej vode

Cípaly sú známe tým, že dobre znášajú široké rozpätie slanosti – od takmer sladkej až po morskú vodu.
Benátske kanály, kde sa mieša voda z lagúny so sladkou vodou z pevniny, im preto vyhovujú.

4. Pri hladine je viac kyslíka

V zime môžu byť niektoré vrstvy vody chudobnejšie na kyslík.
Pri hladine sa kyslík dopĺňa rýchlejšie, čo prirodzene priťahuje ryby.

Tento jav je teda biologicky vysvetliteľný a považuje sa za bežnú súčasť zimného správania rýb.

Objavujú sa početnejšie húfy? Zatiaľ to nie je vedecky potvrdené

V posledných rokoch sa síce na sociálnych sieťach častejšie objavujú videá s veľkými hejnami rýb, ale:

  • neexistujú dlhodobé vedecké dáta, ktoré by potvrdili, že ich počet reálne narastá
  • pozorovania môžu súvisieť aj s dostupnosťou mobilných zariadení a väčším zdieľaním záberov
  • odborníci zatiaľ nevydali stanovisko, že ide o neobvyklý alebo nebezpečný jav

Vedci však monitorujú podmienky v lagúne, keďže ide o citlivý ekosystém, v ktorom môže aj menšia zmena teploty či prúdenia ovplyvniť správanie rýb.

Úhyn rýb: čo ho môže spôsobovať

V zimných mesiacoch sa občas objavia aj uhynuté ryby. Odborné vysvetlenia zahŕňajú najmä:

Teplotné šoky

Ak teplota vody prudko klesne, ryby pri hladine sú náchylnejšie na stres a úhyn.

Kolízie s lodnou dopravou

V Benátkach sa pohybuje veľké množstvo lodí všetkých typov.
V úzkych kanáloch sa ryby nedokážu vždy vyhnúť rotorom či trupu plavidiel.

Prirodzený úbytok v húfoch

Vo veľkých populáciách rýb sú prípady úhynu bežné a nie vždy súvisia s kvalitou vody.

Nie sú dôkazy o tom, že by išlo o ekologickú haváriu alebo kontamináciu vody.

Prečo vedci Benátsku lagúnu pravidelne monitorujú

Benátska lagúna je jedným z najcitlivejších pobrežných ekosystémov v Európe.
Odborníci sledujú:

  • teplotu vody
  • slanosť
  • kvalitu vody
  • migráciu rýb
  • zmeny v morských prúdoch

Nie preto, že by ryby v kanáloch signalizovali katastrofu, ale preto, že lagúna sa prirodzene mení a je potrebné rozumieť, ako na tieto zmeny reagujú živé organizmy.

Záver: Čo môžeme tvrdiť s istotou

  • Áno, v zime sa do benátskych kanálov pravidelne zhromažďujú tisíce rýb.
  • Najčastejšie ide o cípaly, ktoré uprednostňujú stabilnejšie a výživnejšie vody kanálov.
  • Ide o prirodzený sezónny jav, známy z viacerých pobrežných oblastí.
  • Nie je potvrdené, že by ryby pribúdali alebo že by šlo o ekologickú krízu.
  • Uhynuté ryby súvisia najmä s teplotnými výkyvmi a lodnou dopravou.
  • Lagúna je citlivý ekosystém, preto prebieha jej dlhodobý výskum.

