Milióny rýb v kanáloch Benátok. Tesne pod hladinou vytvárajú „živý koberec“. Odborníci skúmajú, čo sa deje

V Benátkach sa počas zimy pravidelne objavujú veľké húfy rýb, ktoré sa sťahujú z otvorenejších častí lagúny do užších mestských kanálov. Tento jav je zdokumentovaný každoročne a patrí k prirodzenému cyklu života v Benátskej lagúne.
Najčastejšie pozorovaným druhom sú cípaly (rod Mugilidae), ktoré sa bežne vyskytujú v prímorských oblastiach Stredomoria. Ich zimné zoskupovanie je známe aj z iných pobrežných lagún, nielen z Benátok.
Video: Ako to v Benátkach skutočne vyzerá
Nasledujúce video zachytáva fenomén presne tak, ako ho možno vidieť počas chladných zimných dní – tisíce rýb plávajúcich tesne pod hladinou, vo vrstvách pripomínajúcich pohybujúci sa koberec.
Prečo sa ryby v zime zhromažďujú v kanáloch
Podľa morských biologických štúdií o Benátskej lagúne ide o kombináciu známych ekologických faktorov, ktoré sa pravidelne opakujú:
✔ 1. Stabilnejšia teplota vody
Mestské kanály majú v zime o niečo stabilnejšie teploty ako otvorené časti lagúny.
Ryby tak nemusia reagovať na prudké teplotné zmeny, ktoré sa v plytkých lagúnach bežne vyskytujú.
✔ 2. Vyšší obsah organickej potravy
V kanáloch sa hromadia prirodzené organické zvyšky — malé bezstavovce, rozložené rastliny a mikroorganizmy.
Ide o bežnú súčasť mestskej lagúny a pre cípaly predstavuje ľahko dostupný zdroj potravy.
✔ 3. Druhová tolerancia voči brakickej vode
Cípaly sú známe tým, že dobre znášajú široké rozpätie slanosti – od takmer sladkej až po morskú vodu.
Benátske kanály, kde sa mieša voda z lagúny so sladkou vodou z pevniny, im preto vyhovujú.
✔ 4. Pri hladine je viac kyslíka
V zime môžu byť niektoré vrstvy vody chudobnejšie na kyslík.
Pri hladine sa kyslík dopĺňa rýchlejšie, čo prirodzene priťahuje ryby.
Tento jav je teda biologicky vysvetliteľný a považuje sa za bežnú súčasť zimného správania rýb.
Objavujú sa početnejšie húfy? Zatiaľ to nie je vedecky potvrdené
V posledných rokoch sa síce na sociálnych sieťach častejšie objavujú videá s veľkými hejnami rýb, ale:
- neexistujú dlhodobé vedecké dáta, ktoré by potvrdili, že ich počet reálne narastá
- pozorovania môžu súvisieť aj s dostupnosťou mobilných zariadení a väčším zdieľaním záberov
- odborníci zatiaľ nevydali stanovisko, že ide o neobvyklý alebo nebezpečný jav
Vedci však monitorujú podmienky v lagúne, keďže ide o citlivý ekosystém, v ktorom môže aj menšia zmena teploty či prúdenia ovplyvniť správanie rýb.
Úhyn rýb: čo ho môže spôsobovať
V zimných mesiacoch sa občas objavia aj uhynuté ryby. Odborné vysvetlenia zahŕňajú najmä:
✔ Teplotné šoky
Ak teplota vody prudko klesne, ryby pri hladine sú náchylnejšie na stres a úhyn.
✔ Kolízie s lodnou dopravou
V Benátkach sa pohybuje veľké množstvo lodí všetkých typov.
V úzkych kanáloch sa ryby nedokážu vždy vyhnúť rotorom či trupu plavidiel.
✔ Prirodzený úbytok v húfoch
Vo veľkých populáciách rýb sú prípady úhynu bežné a nie vždy súvisia s kvalitou vody.
Nie sú dôkazy o tom, že by išlo o ekologickú haváriu alebo kontamináciu vody.
Prečo vedci Benátsku lagúnu pravidelne monitorujú
Benátska lagúna je jedným z najcitlivejších pobrežných ekosystémov v Európe.
Odborníci sledujú:
- teplotu vody
- slanosť
- kvalitu vody
- migráciu rýb
- zmeny v morských prúdoch
Nie preto, že by ryby v kanáloch signalizovali katastrofu, ale preto, že lagúna sa prirodzene mení a je potrebné rozumieť, ako na tieto zmeny reagujú živé organizmy.
Záver: Čo môžeme tvrdiť s istotou
- Áno, v zime sa do benátskych kanálov pravidelne zhromažďujú tisíce rýb.
- Najčastejšie ide o cípaly, ktoré uprednostňujú stabilnejšie a výživnejšie vody kanálov.
- Ide o prirodzený sezónny jav, známy z viacerých pobrežných oblastí.
- Nie je potvrdené, že by ryby pribúdali alebo že by šlo o ekologickú krízu.
- Uhynuté ryby súvisia najmä s teplotnými výkyvmi a lodnou dopravou.
- Lagúna je citlivý ekosystém, preto prebieha jej dlhodobý výskum.