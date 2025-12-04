Med z nádchovníka je malý zdravotný poklad. Takto si ho pripravíte a zachováte jeho účinky!

Ak vám nádchovník rastie ako z vody a už neviete, čo so stále novými lístkami, je najvyšší čas pretaviť ho do niečoho praktického.
Domáci med z nádchovníka je chutný, voňavý a najmä prospešný. Môžete ho používať sami alebo ním potešiť niekoho blízkeho – hodí sa naozaj každému.
Nádchovník – nenáročná bylinka, ktorá prežije takmer všetko
Nádchovník patrí medzi rastliny, ktoré si obľúbia aj tí, čo často zabúdajú polievať.
Zálievku znáša výborne, rýchlo rastie a rozmnožuje sa tak ľahko, že ho máte po chvíli plný parapet. Lístky môžete zbierať celý rok, no ich sušenie dáva zabrať – sú mäsité a schnú pomaly.
Práve preto sa oplatí hľadať iné spôsoby spracovania a jedným z najobľúbenejších je výroba medu z nádchovníka.
Podobne ako pri iných bylinných či ovocných medoch, aj tu potrebujete len bylinku, cukor a citrón.
Ak chcete vidieť, ako sa do toho pustila pani Kateřina, pozrite si toto video:
Ako si pripraviť domáci med z nádchovníka
Receptov existuje viac, no základ zostáva rovnaký. Tento postup je jednoduchý a úspešne ho zvládne aj začiatočník.
Budete potrebovať:
- približne 40 lístkov nádchovníka,
- 1 kg cukru (biely alebo trstinový – výsledná farba aj chuť sa mierne líšia),
- citrón – ideálne bio, prípadne ošúpaný a nakrájaný na kolieska,
- malé množstvo vody.
Lístky najprv opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť. Všetky ingrediencie vložte do hrnca a zalejte takým množstvom vody, aby boli akurát ponorené.
Práve toto je kľúčový krok – čím menej vody použijete, tým rýchlejšie bude neskôr med hustnúť.
Mnoho ľudí odparovanie vody nevydrží a zmes odstaví skôr, než je dostatočne zhustená. Výsledkom je potom skôr sirup než med.
Postup:
- Zaliatu zmes prikryte a nechajte 24 hodín lúhovať.
- Na druhý deň hrniec položte na sporák a pomaly, na slabom ohni, začnite variť.
- Zmes pravidelne miešajte a nechajte ju postupne zhustiť. Neponáhľajte sa, redukcia trvá dlhšie.
- Keď je konzistencia hustá ako med, odstavte z ohňa.
- Preceďte cez jemné sitko do čistých sklenených pohárov.
Po vychladnutí med ešte zhustne a bude sa nalievať omnoho pomalšie. Používať ho môžete ako klasický včelí med – do čaju, na lyžičku pri prechladnutí či na dochutenie jedál.