Med z nádchovníka je malý zdravotný poklad. Takto si ho pripravíte a zachováte jeho účinky!

Med z nádchovníka
Med z nádchovníka Foto: depositphotos.com

Ak vám nádchovník rastie ako z vody a už neviete, čo so stále novými lístkami, je najvyšší čas pretaviť ho do niečoho praktického.

Domáci med z nádchovníka je chutný, voňavý a najmä prospešný. Môžete ho používať sami alebo ním potešiť niekoho blízkeho – hodí sa naozaj každému.

Nádchovník – nenáročná bylinka, ktorá prežije takmer všetko

Nádchovník patrí medzi rastliny, ktoré si obľúbia aj tí, čo často zabúdajú polievať.

Zálievku znáša výborne, rýchlo rastie a rozmnožuje sa tak ľahko, že ho máte po chvíli plný parapet. Lístky môžete zbierať celý rok, no ich sušenie dáva zabrať – sú mäsité a schnú pomaly.

Práve preto sa oplatí hľadať iné spôsoby spracovania a jedným z najobľúbenejších je výroba medu z nádchovníka.

Podobne ako pri iných bylinných či ovocných medoch, aj tu potrebujete len bylinku, cukor a citrón.

Ak chcete vidieť, ako sa do toho pustila pani Kateřina, pozrite si toto video:

Ako si pripraviť domáci med z nádchovníka

Receptov existuje viac, no základ zostáva rovnaký. Tento postup je jednoduchý a úspešne ho zvládne aj začiatočník.

Budete potrebovať:

  • približne 40 lístkov nádchovníka,
  • 1 kg cukru (biely alebo trstinový – výsledná farba aj chuť sa mierne líšia),
  • citrón – ideálne bio, prípadne ošúpaný a nakrájaný na kolieska,
  • malé množstvo vody.

Lístky najprv opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte vyschnúť. Všetky ingrediencie vložte do hrnca a zalejte takým množstvom vody, aby boli akurát ponorené.

Práve toto je kľúčový krok – čím menej vody použijete, tým rýchlejšie bude neskôr med hustnúť.

Mnoho ľudí odparovanie vody nevydrží a zmes odstaví skôr, než je dostatočne zhustená. Výsledkom je potom skôr sirup než med.

Postup:

  1. Zaliatu zmes prikryte a nechajte 24 hodín lúhovať.
  2. Na druhý deň hrniec položte na sporák a pomaly, na slabom ohni, začnite variť.
  3. Zmes pravidelne miešajte a nechajte ju postupne zhustiť. Neponáhľajte sa, redukcia trvá dlhšie.
  4. Keď je konzistencia hustá ako med, odstavte z ohňa.
  5. Preceďte cez jemné sitko do čistých sklenených pohárov.

Po vychladnutí med ešte zhustne a bude sa nalievať omnoho pomalšie. Používať ho môžete ako klasický včelí med – do čaju, na lyžičku pri prechladnutí či na dochutenie jedál.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať