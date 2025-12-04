Máte ich na záhrade aj vy? Pozor na tieto obľúbené rastliny, psom môžu spôsobiť vážne otravy

Mnohí majitelia psov si pestovanie rastlín užívajú rovnako zanietene ako starostlivosť o svojich štvornohých miláčikov. Často však prehliadame jeden zásadný detail: aj rastliny, ktoré považujeme za úplne nevinné a krásne, môžu byť pre psa reálnym rizikom. Niektoré spôsobia len ľahšie tráviace ťažkosti, no nájdu sa aj také, ktoré dokážu poškodiť životne dôležité orgány – a niekedy stačí len jeden malý hryz z listu či kvetu.
Ak má váš pes tendenciu všetko oňuchávať, ochutnávať alebo zvedavo prežúvať, určite viete, aká náročná je snaha udržať ho mimo záhonov. Jeden moment sa obzriete a z vášho chlpatého „záhradného asistenta“ je expert na prekopávanie pôdy, testovanie pevnosti mulča alebo ochutnávanie všetkého, čo sa tvári čo i len trochu jedlé.
Práve preto je užitočné vedieť, ktoré rastliny by mali mať od psov odstup – či už doma v interiéri, alebo na dvore. Nasleduje výber šiestich rastlín, ktoré vyzerajú nádherne, no psom môžu vážne uškodiť. A na záver pridáme aj jednu rastlinu, ktorá je naopak bezpečná a dokonca prospešná.
1. Japonský cykas (Cycas revoluta)
Na pohľad pôsobí ako elegantná, exotická dominanta interiéru. Problém je, že patrí medzi najnebezpečnejšie rastliny pre psov vôbec. Toxické sú všetky jeho časti – listy, kmeň aj semená. Už malinký kúsok dokáže poškodiť pečeň a spôsobiť prudkú otravu.
Keďže cykas je mimoriadne obľúbená črepníková rastlina v moderných domácnostiach, majitelia psov by mali byť obozretní. Ak máte doma maznáčika, ktorý rád okusuje listy, cykas je jednoducho rastlina, ktorú si nesmiete dovoliť.
2. Aloe vera (Aloe barbadensis)
Aloe poznáme ako skvelého pomocníka pri popáleninách a podráždenej pokožke. Pre psa však môže byť presným opakom. Gélová dužina je síce neškodná, ale tesne pod šupkou sa nachádza latexová vrstva obsahujúca toxické látky. Tie vyvolávajú zvracanie, tras, slabosť a u citlivejších psov aj výraznú letargiu.
Ak sa vám aloe páči kvôli vzhľadu, môžete siahnuť po haworthii – ide o nenáročnú sukulentnú alternatívu, ktorá je pre psy úplne bezpečná.
3. Hortenzia (Hydrangea spp.)
V záhradách sú takmer všade a vďaka bohatým guľovitým kvetom ich milujeme. Psom však dokážu narobiť problémy – obsahujú kyanogénne glykozidy, ktoré vyvolávajú tráviace ťažkosti, hnačku, zvracanie či problémy s dýchaním.
Aj keď otrava hortenziou býva väčšinou miernejšia, stáva sa pomerne často, pretože ide o jednu z najrozšírenejších okrasných rastlín. Ako bezpečnú alternatívu môžete vysadiť bahenný ibištek – rovnako výrazný, krásne kvitnúci a k zvieratám omnoho priateľskejší.
4. Azalky a rododendrony (Rhododendron spp.)
Sú symbolom jari a ich kvety dokážu vyčarovať na záhone hotové divadlo. V ich tkanivách sa však nachádzajú grayanotoxíny, ktoré negatívne pôsobia na nervový systém a môžu ovplyvniť aj srdce psa. Otrava sa prejavuje rýchlo a je vážna.
Ak čo i len tušíte, že pes zjedol časť azaliek či rododendronu, nečakajte – okamžite vyhľadajte veterinára. Ako náhradu môžete zvoliť ruže – síce majú tŕne, ale nie sú jedovaté.
5. Narcisy (Narcissus spp.)
Symbol jari, žlté lúče dobrej nálady… no pre psa jed. Najviac toxická je cibuľa, ale nebezpečné sú aj listy, kvety a dokonca aj voda z vázy, v ktorej narcisy stáli. Podobné riziko predstavujú aj ďalšie jarné cibuľoviny – tulipány, krokusy či snežienky.
Ak sa cibuľovín nechcete vzdať, pomôže výsadba do truhlíkov alebo obohnanie záhonu fyzickou bariérou.
6. Cesnak a celá čeľaď Alliaceae (Allium spp.)
Sem patria pór, pažítka, ozdobné cesnaky aj obyčajná kuchynská cibuľa. Všetky sú pre psa toxické. Látky v týchto rastlinách môžu poškodiť červené krvinky, čo sa niekedy prejaví až po pár dňoch – medzi typické príznaky patrí bledosť ďasien, zrýchlené dýchanie, slabosť či nezvyčajná únava.
Okrasné cesnaky vyzerajú síce nádherne, ale ak ich máte v záhrade len kvôli estetike, je lepšie umiestniť ich mimo dosahu psa alebo ich vymeniť za inú bezpečnú variantu.
Bonus: Jedna rastlina, ktorú by ste naopak mali pestovať – fenikel
Aby to nebolo len o strašení, existuje aj rastlina, ktorá je psom nielen neškodná, ale im dokonca môže prospieť. Fenikel má jemnú anízovú vôňu a jeho listy aj semená prirodzene podporujú trávenie. Pomáhajú pri nadúvaní a upokojujú citlivé bruško – ideálne pre psov, ktorí radi a veľa jedia.
Môžete ho pestovať v záhone či v kvetináči a v malých množstvách ho pridávať do domácich maškŕt. Aj ako súčasť bylinkového kúta na záhrade pôsobí veľmi dekoratívne.