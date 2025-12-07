Marcipánové zemiaky a linecké uhlie: úplne netradičná mikulášska nádielka!

Deti tento rok trocha hnevali a zaslúžili by si možno len uhlie a pár zemiakov? Alebo naopak poslúchali a chcete ich potešiť niečím sladkým?
Máme pre vás riešenie, ktoré spojí oboje – originálnu mikulášsku nádielku z dvoch jednoduchých „receptov“, pri ktorých si vystačíte s niekoľkými surovinami.
Marcipánové zemiaky ako skutočné
Na výrobu sladkých „zemiakov“ potrebujete len hotový marcipán. Stačí z neho prstami vytvarovať malé guľky či oválky – čím menšie, tým pôsobia prirodzenejšie a zároveň sa aj lepšie jedia.
Keď máte tvar hotový, môžete im pridať nerovnosti: špajdľou vytvorte malé jamky, nechtom naznačte jemné zárezy a podobné detaily.
O finálny realistický vzhľad sa postará kakao, ale dávajte pozor, aby ste ho použili naozaj len minimum.
Jemne si v ňom obtlačte brušká prstov a nimi povrch zemiakov uhládzajte. Do jamiek môžete trošku kakaa naniesť aj špajdľou.
Hotové marcipánové zemiaky odložte do suchej škatuľky. Nezakrývajte ich, inak by zvlhli, a v chladničke by sa rozmočili; naopak, úplne na vzduchu by popraskali.
Linecké „čertovské“ uhlie
Ako základ na uhlie sme použili klasické linecké cesto, len časť múky sme vymenili za čierne kakao.
Postup
Na pracovnú dosku preosejte:
- 180 g hladkej múky
- 20 g čierneho kakaa
- 85 g práškového cukru
Pridajte 125 g studeného masla nakrájaného na malé kocky a 1 žĺtok. Suroviny najskôr nasekajte nožom alebo kartou na drobenku, potom rukami vypracujte kompaktné cesto.
Začiatok výroby bude vyzerať nenápadne šedo, ale postupne cesto stmavne až na sýtu čiernu.
Hotové cesto zabaľte do fólie a nechajte aspoň hodinu chladiť. Potom ho na pomúčenej doske vyvaľkajte a vykrajujte malé štvorčeky.
Môžete použiť rádielko, ale presnejšie to pôjde s vykrajovátkom. Pri veľkosti 2,5 × 2,5 cm vyjde približne 140 kúskov.
Pečte na papieri na pečenie pri 180 °C približne 12 minút.
Keďže na čiernom ceste neuvidíte, či je hotové, môžete si pomôcť bledým lineckým cestom – upečte pár rovnakých štvorčekov zároveň s uhlím a podľa tých svetlých ľahko zistíte, kedy je čas plech vybrať.
Zlepenie a tvarovanie uhlia
Vychladnuté kúsky slepujte po troch či štyroch k sebe pikantným džemom. Ideálny je tmavý, napríklad prepasírovaný ostružinový, aby výsledná „kocka uhlia“ ladila farbou.
Keď džem spevní a cukrovie drží tvar, máte hotovo. Uhlie aj marcipánové zemiaky stačí uložiť do jutového vrecúška.
Pre istotu ich môžete ešte zabaliť do celofánu – predsa len, nie každé dieťa zaobchádza so sladkosťami opatrne.
Prajem krásneho Mikuláša!