Magnetky na chladničke. Míňajú elektrinu alebo ide len o ďalší mýtus?

Magnetky na chladničke nájdeme v mnohých domácnostiach. Niektorí si na ne pripínajú nákupné zoznamy, iní si zbierajú suveníry z dovoleniek a vytvárajú si malú galériu spomienok priamo v kuchyni. Občas sa však objavuje varovanie, že tieto drobnosti zvyšujú spotrebu elektriny. Ako je to naozaj?
Odborníci majú jasno: ide o mýtus
Bežné dekoračné magnetky majú veľmi slabé magnetické pole. To neprenikne cez izolačné dvierka a nemôže nijako zasiahnuť do činnosti chladničky – ani do kompresora, ani do elektroniky, ani do tesnenia.
Výrobcovia domácich spotrebičov preto potvrdzujú, že magnetky nemajú žiadny vplyv na spotrebu elektriny ani na životnosť chladničky. Ide o internetový mýtus, ktorý nemá reálny základ.
Jediný možný problém: estetika a mechanika
Ak máte na dvierkach desiatky ťažkých magnetov, môžu časom mierne zaťažovať pánty alebo zanechať drobné škrabance na povrchu. To je však jediný „negatívny efekt“, ktorý s nimi môže súvisieť – a nijako nesúvisí s účtami za elektrinu.
Čo naozaj zvyšuje spotrebu chladničky
Ak sa vaše účty za elektrinu zvyšujú, príčina je úplne inde. Spotrebu ovplyvňujú:
- Netesniace dvere – ak nedržia poriadne, uniká studený vzduch a motor musí chladiť častejšie.
- Nesprávne umiestnenie – chladnička pri sporáku, radiátore či na priamom slnku spotrebuje viac energie.
- Časté otváranie dvier – pri každom otvorení sa dovnútra dostane teplý vzduch, ktorý treba znovu schladiť.
- Námraza a prach – hrubá vrstva ľadu v mrazničke pôsobí ako izolácia a zanesený výparník zhoršuje chladenie.
- Vek spotrebiča – staršie chladničky majú niekoľkonásobne vyššiu spotrebu než moderné úsporné modely.
Ako udržať spotrebu čo najnižšiu
- Nastavte teplotu v chladničke na +4 až +6 °C a v mrazničke na –18 °C.
- Nechávajte dvierka otvorené len na nevyhnutný čas.
- Nedávajte dnu horúce jedlo, nechajte ho najprv vychladnúť.
- Pravidelne chladničku odmrazujte a čistite zadný rošt.
- Zvážte výmenu veľmi starej chladničky za nový, úspornejší model.
Magnetky zostávajú tým, čím sú
Magnetky teda nepatria medzi „vinníkov“ vysokých účtov za energiu. Sú len drobnou ozdobou, ktorá môže kuchyňu rozveseliť a zároveň pripomínať pekné chvíle či miesta, ktoré ste navštívili.
Záver: Magnetky na chladničke nespotrebúvajú žiadnu elektrinu a nijako neovplyvňujú jej chod. Jediný reálny problém môže byť drobné poškodenie povrchu alebo mierna záťaž pántov pri väčšom množstve ťažkých magnetov. Ak chcete skutočne šetriť, zamerajte sa na správne používanie a údržbu chladničky – nie na zbierku magnetiek.