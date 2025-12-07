Má správne farby sviec na adventnom venci naozaj málokto? Tradícia má jasné pravidlá – poznáte ich?

Každú adventnú nedeľu už automaticky siahneme po zápalkách a zapálime ďalšiu sviečku na adventnom venci. No robíme to správne a podľa tradície?
Väčšina ľudí si veniec vyberá výhradne podľa vkusu. Niekto dáva prednosť striebornej alebo zlatej, iný sa drží klasickej červenej či čistej bielej.
„Vždy si kupujem veniec tak, aby ladil s mojím interiérom,“ priznáva čitateľka Viola, ktorá miluje jemné pastelové farby.
Jej domov je zariadený v provensálskom štýle, a tak podľa toho volí aj výzdobu. Naši predkovia by však nad týmto prístupom len krútili hlavou.
Adventný veniec totiž nie je obyčajná dekorácia – predstavuje duchovný symbol Vianoc a každá farba na ňom má vlastné posolstvo.
Nie vždy išlo o symboliku – na začiatku to bolo obyčajné koleso
Dnes si tradíciu spájame s cirkvou a starými zvykmi, no pôvod adventného venca je prekvapivo praktický.
Jeho autorom bol mladý pastor a pedagóg Johann Hinrich Wichern, ktorý pôsobil v hamburskom útulku pre opustené deti. Trápilo ho, že deti ranné modlitby odbíjajú a nevnímajú ich.
A tak vzal koleso z voza, umiestnil ho do jedálne a ozdobil 23 sviecami – devätnásť malých červených na všedné dni a štyri veľké biele na adventné nedele.
Po rannej modlitbe sa pálila malá sviečka, v nedeľu veľká. Deťom sa tento zvyk zapáčil a postupne ho prebrala aj cirkev. Tradícia sa následne rozšírila z Nemecka do celého sveta.
Kruhový tvar venca pritom symbolizuje večnosť a neustály kolobeh života.
Farby sviec nie sú náhodné – každá nesie svoj význam
Aj keď dnes prevláda skôr estetické hľadisko, pôvodné farebné pravidlá sa líšia podľa cirkvi:
- Katolíci používajú najmä fialovú, farbu dôstojnosti, rozjímania a pokánia.
- Protestantská tradícia sa prikláňa k červenej a zlatej – červená pripomína Kristovu krv, zlatá víťazstvo dobra.
- Luteráni a anglikáni zas uprednostňujú modrú, ktorá pre nich predstavuje nový začiatok, stvorenie a kráľovskú hodnosť.
Ako sa správne zapalujú sviece?
Málokto to vie, no aj samotné zapálenie sviec má svoje pravidlá. Podľa starých zvyklostí by sa mali zapaľovať proti smeru hodinových ručičiek.
Každá zo štyroch sviec má svoj symbol:
- Prvá – prorocká (Nádej)
- Druhá – betlehemská (Láska)
- Tretia – pastierska (Radosť)
- Štvrtá – anjelská (Mier a pokoj)
Na niektorých vencoch sa objavuje aj piata, tzv. Kristova svieca. Zapaľuje sa na Štedrý deň alebo na prvý sviatok vianočný. Jej biela farba predstavuje Kristovo narodenie a duchovnú čistotu.
Ak ju máte na svojom venci, nezabudnite si ju počas Vianoc zapáliť.