Luxusné domáce šunkofleky: Takto ostanú šťavnaté a pri pečení sa nevysušia!

Tradičné šunkofleky patria medzi rýchle a obľúbené jedlá, ktoré zachránia nejeden obed.
Možno však netušíte, že ide o mimoriadne flexibilný pokrm – stačí pár surovín navyše a výsledok posuniete o úroveň vyššie. V takto šťavnatej verzii ste ich pravdepodobne ešte nejedli!
Hoci sa zapečené fliačky spájajú najmä s Nemeckom, existujú teórie, že ich základ poznali už starí Rimania.
Ak chcete tento klasický recept trochu ozvláštniť, môžete si pripraviť aj vlastné domáce cestoviny – sú jednoduchšie, než sa zdá. A máme pre vás aj ďalšie tipy, ktoré dodajú šunkoflekom nový šmrnc aj výraznejšiu chuť.
Dvojité zapekanie pre maximálnu šťavnatosť
Ako presne pripraviť zapečené cestoviny so šunkovým kolenom si môžete pozrieť aj vo videonávode, kde je celý postup ukázaný krok za krokom:
Na jeden pekáč šunkoflekov budete potrebovať:
- 5 vajec
- 100 ml mlieka
- 300 g údeného mäsa alebo kvalitnej šunky
- 400 g cestovín
- soľ, korenie
- olej
Najprv uvarte cestoviny v osolenej vode s trochou oleja. Kým sa varia, nakrájajte uvarené údené mäso alebo šunku na menšie kocky. Uvarené cestoviny sceďte a prepláchnite studenou vodou.
Všetky cestoviny presypte do zapekacej misy a dobre premiešajte s mäsom. Misu vložte do rúry vyhriatej na 220 °C a nechajte piecť približne 15 minút.
Medzitým si pripravte vaječnú zálievku – vajcia vymiešajte s mliekom, osoľte a okoreňte.
Po prvom zapekaní ňou zalejte cestoviny, znížte teplotu rúry na 180 °C a nechajte dopiecť, kým sa zmes pekne nespojí. Podávajte s kyslou uhorkou alebo čerstvým zeleninovým šalátom.
Ako šunkofleky vylepšiť: Skúste ďalšie ingrediencie
Ak chcete výslednú chuť posunúť ešte o kúsok ďalej, môžete k mäso-cestovinovému základu pridať:
- hrášok
- kukuricu
- obľúbenú zeleninu podľa chuti
- restovanú slaninu s cibuľou (osvedčená klasika, ktorá nikdy nesklame)
Na vrch môžete nastrúhať kvalitný syr – napríklad goudu, ktorá sa krásne roztopí a dodá jedlu lahodnú krémovosť.
Domáce cestoviny raz-dva
Domáce fliačky chutia úplne inak ako tie kupované – a príprava je prekvapivo jednoduchá. Budete potrebovať:
- 1 hrnček hrubej múky
- 3 lyžice vody
- 1 vajce
- štipku soli
Všetko spolu vypracujte na cesto, ktoré poriadne premiesite na doske. Posypte múkou a vyvaľkajte na tenký plát.
Plát preneste na čistú utierku a nechajte ho na teplom, suchom mieste preschnúť. Keď je cesto suché, stačí ho nakrájať na drobné štvorčeky.
Varí sa rovnako ako bežné cestoviny – približne 10 minút. Po uvarení zistíte, že chutia naozaj výborne!