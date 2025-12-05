Kupujete si vianočný stromček v predstihu? Takto sa oň postarajte, aby vydržal krásny až do sviatkov

Každý rok si mnohí z nás hovoria, že tentoraz stromček určite kupovať priskoro nebudú. No stačí jediný pohľad na dokonale symetrický, sviežo zelený smrek či jedľu na začiatku decembra – a predsavzatie je razom preč. Dobrou správou je, že ak sa o stromček postaráte hneď po kúpe, pokojne si ho môžete odniesť domov aj skôr a bez obáv vydrží až do Štedrého dňa v skvelej forme.
Pravdou je, že väčšina vianočných stromčekov je vyrúbaná krátko pred spustením predaja. Preto je v podstate jedno, či si ho prinesieme domov o týždeň skôr alebo neskôr – medzičasom by aj tak zostával stáť vonku v ohrade alebo by putoval tam a späť na predajnom valníku. Takéto neustále presúvanie mu neprospieva, preto je často oveľa lepšie kúpiť si stromček v momente, keď sa vám páči, a dopriať mu dobré podmienky až do času zdobenia. Ako však docieliť, aby ste si 24. decembra neniesli domov poloopadané metličky namiesto stromčeka?
Jednoduché triky, ktoré predĺžia jeho výdrž
Živý vianočný stromček určite vydrží týždne aj úplne bez pomoci, no s trochou starostlivosti môže pôsobiť sviežejšie, mať krajšie ihličie a menej vysychať. Stačí pár krokov a jeho životnosť sa citeľne predĺži.
Osviežte rez na kmeni
Úplne prvým krokom by malo byť skrátenie kmeňa. Nepotrebujete veľký rez – postačí odpilovať približne jeden centimeter. Cieľom nie je stromček skrátiť, ale získať novú čistú reznú plochu, cez ktorú bude môcť opäť nasávať vodu.
Po zoťatí sa totiž póry v dreve postupne upchávajú živicou, ktorá bráni nadmernému vysychaniu, ale zároveň zabráni aj tomu, aby strom prijímal vodu. Jeden malý rez tak dokáže urobiť veľký rozdiel.
Doprajte mu poriadnu dávku vody
Len čo má stromček čerstvý rez, postavte ho do nádoby s vodou – ideálne do väčšieho vedra. Nechajte ho tak jeden celý deň, aby sa poriadne napil. Väčšie stromy dokážu vypiť aj niekoľko litrov vody, takže sa neľakajte, ak hladina rýchlo klesne.
Dobre zavlažený stromček potom zvládne zmenu prostredia aj niekoľkotýždňový pobyt vo vykúrenej domácnosti oveľa lepšie. Bude dlhšie zelený, ihličie ostane mäkké, pevné a nebude tak rýchlo opadávať.
Chlad je pre stromček najlepší priateľ
Až do chvíle, keď ho prinesiete do domu, by mal byť stromček uložený v chlade – ideálne v teplote do 5 °C. Môže to byť garáž, nevykurovaná pivnica alebo prístrešok. Najdôležitejšie je, aby nebol na priamom slnku a aby sa k nemu nedostal prudký vietor.
Vodu treba kontrolovať stále. Ak je stromček v nádobe, hladina by nemala klesnúť. Pre zvýšenie vlhkosti ho môžete občas jemne postriekať vodou – ihličie si to veľmi pochvaľuje.
Pred zdobením ho nechajte „rozohriať“
Tak ako živé stromčeky v črepníkoch potrebujú pomalú aklimatizáciu, podobný princíp platí aj pre rezané stromčeky. Predtým, než ho presuniete do teplej obývačky, nechajte ho deň alebo dva v miestnosti, kde je približne 10 °C – napríklad na chodbe alebo v zádverí.
Až tesne pred zdobením ho premiestnite do teplého interiéru. Ak máte stojan s možnosťou dolievania vody, použite ho – stromček vďaka tomu vydrží dlhšie svieži. Snažte sa ho umiestniť čo najďalej od radiátora, krbu alebo teplovzdušných ventilátorov. LED svetielka sú šetrné, no aj tak prospeje, ak ho raz denne jemne porosíte vodou.
Možno sa vám zdá, že je to priveľa práce. Pravda však je, že rozdiel medzi stromčekom, ktorý len „stojí“, a stromčekom, o ktorý sa staráme, je na Štedrý deň viditeľný na prvý pohľad. Leskne sa, nádherne vonia a jeho vetvičky sú stále pružné.