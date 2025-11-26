Ktorá kvetina patrí k vášmu mesiacu narodenia? Pozrite si symboliku všetkých dvanástich mesiacov

karafiát
karafiát Foto: www.shutterstock.com

Tradícia priraďovania kvetov k jednotlivým mesiacom narodenia má korene v 19. storočí, keď bol populárny tzv. „jazyk kvetov“ (floriografia). Ten určoval, čo jednotlivé kvety symbolizujú – napríklad lásku, vernosť či nové začiatky. Hoci kvety nedokážu opísať povahu človeka, môžu mať osobný alebo estetický význam a často sa používajú pri darčekoch či dekoráciách.

Nižšie nájdete prehľad najčastejšie uznávaných kvetov narodenia pre jednotlivé mesiace spolu s ich tradičnými symbolickými významami.

Január – karafiát (Dianthus) a snežienka (Galanthus)

  • Karafiát v tradičnom jazyku kvetov znamená obdiv, lásku a náklonnosť.
  • Snežienka symbolizuje nádej a návrat svetla, pretože patrí medzi prvé jarné kvety.

Február – fialka (Viola) a prvosienka (Primula)

  • Fialka predstavuje pokoru, spoľahlivosť a vernosť.
  • Prvosienka je historicky spájaná s mladistvosťou a jemnosťou.

Marec – narcis (Narcissus)

  • Narcis je tradičným symbolom jari, nového života a obnovy.

Apríl – margaréta (Bellis) a iskerník (Ranunculus)

  • Margaréta znamená čistotu a jednoduchosť.
  • Iskerník má v floriografii význam „si očarujúci“.

Máj – konvalinka (Convallaria) a hloh (Crataegus)

  • Konvalinka predstavuje jemnosť, skromnosť a šťastie.
  • Hloh je symbolom ochrany a láskyplných želaní.

Jún – ruža (Rosa) a vistéria (Wisteria)

  • Ruža je jedným z najznámejších symbolov lásky a krásy v európskej kultúre.
  • Vistéria tradične predstavuje oddanosť a trvácnosť vzťahov.

Júl – nechtík lekársky (Calendula)

  • Nechtík symbolizuje teplo, svetlo a životnú energiu.

August – mečík (Gladiolus) a mak (Papaver)

  • Mečík nesie význam sily, čestnosti a odhodlania.
  • Mak bol v symbolike spájaný s pokojom a spánkom.

September – aster (Aster)

  • Aster symbolizuje múdrosť, vieru a trpezlivosť.

Október – nechtík (Calendula)

  • Nechtík v tento mesiac najčastejšie predstavuje vďačnosť a teplo.

November – chryzantéma (Chrysanthemum)

  • Chryzantéma je v rôznych kultúrach symbolom šťastia, dlhého života alebo úcty – podľa farby a regiónu.

December – cezmína (Ilex) a vianočná ruža / čemerica (Helleborus)

  • Cezmína symbolizuje ochranu a nádej počas zimy.
  • Čemerica, často mylne označovaná ako „vianočná ruža“, tradične znamená pokoj a ticho.

Čo si z toho odniesť?

Kvet mesiaca narodenia nie je vedecké tvrdenie, ale kultúrna tradícia. Významy vychádzajú z historického jazyka kvetov, ktorý bol kedysi bežnou súčasťou spoločenského života.
Tieto kvety môžete použiť:

  • ako osobný symbol
  • pri výbere darčeka
  • pri dekorovaní domova
  • alebo ako zaujímavý doplnok k narodeninovej oslave

