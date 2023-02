Kreslo do obývačky môžete kúpiť aj samostatne

Kreslo do obývačky bolo nepochybne jej súčasťou už pred mnohými rokmi. V dnešnej dobe hlási návrat a obľubuje prívlastok nezávislé. Preto nemusí nutne patriť ku klasickej zostave sedacej súpravy 3+2+1. Trendom v bývaní sú totiž samostatne stojace kreslá, ktoré sú kontrastom k sedačke, no zároveň jej doplnkovým sedením. Tešia sa z rôznorodosti a odlišnosti od zvyšku sedacieho nábytku. Vytvárajú akýsi protiklad a netúžia byť zladení so sedačkou.

Tvar kresiel a ich veľkosť je naozaj rozmanitá. Ich štýl sa menil s plynutím času. Aj keď nájdete na trhu širokú škálu kresiel od tých klasických až po extravagantné, svoje miesto v obľúbenosti zastávajú najmä kvôli pocitu pohodlia a mäkkosti. Majú niekoľko variantov a podôb, takže si každý príde na svoje. Môžete si napríklad zvoliť klasické kreslo s vyššou chrbtovou opierkou a mäkkými podrúčkami, tzv. ušiak. V tomto type kresla, a v sprievode stojacej lampy, sa dej knihy stane ešte pútavejším.

Vaša obývačka nemusí byť skúpa na kreslá. Doprajte jej viac ako len jeden kúsok tohto nábytku. Tzv. hovorové kreslá sa umiestňujú v blízkosti sedačky a konferenčného stolíka a slúžia najmä pri početnejších spoločenských návštevách. Aj im bude svedčať protikladné oblečenie oproti sedacej súprave. Nebojte sa kombinácie z opačného súdka a vytvorte zaujímavý kontrast. Do pozornosti uveďte vzory, výraznejšie farby a skromnosť ponechajte veľkej sedačke. Nebojte sa kombinácie štýlov a materiálov. Uvidíte, že výsledný efekt oceníte nielen vy, ale atraktívny bude tiež pre vašich hostí, ktorí sa u vás budú cítiť príjemne.

Kombinácia rôznych druhov materiálov je vítaná, preto vás môže potešiť súhra tých vami preferovaných. Nižšie či vyššie kreslá, s pohodlnou opierkou, na nožičkách, celočalúnené, dokonca hojdacie či závesné, výber je len na vás. O tom, že závesné kreslá sa hodia aj do obývačky sa môžete presvedčiť v článku „Závesné kreslá do interiéru aj von.“.

Aby ste sa utvrdili v tom, že vytvoriť z kresiel opozíciu k zvyšku obývačky je naozaj štýlové, ponúkame vám niekoľko inšpirácií. Ak ste sa rozhodli práve pre takéto kombinovanie, široký sortiment kresiel nájdete aj v našom internetovom katalógu nábytku. Nemusíte sa výhradne riadiť farbou či štýlom sedacej súpravy, kreslá kúpite aj samostatne a bude to lepšia voľba…

