Retro kreslá, to je nábytok, ktorý má svoj príbeh. Jeho originálny štýl sa postaral o to, že v súčasnosti sa opäť stáva trendom v bývaní. Jednoduchosť jeho štýlu, ktorá je charakteristická čistými líniami a šikmými drevenými nohami, ponúka možnosť kombinovania aj s ďalšími štýlmi nábytku. S kombinovaním však opatrne. Aj keď je pravdou, že retro je možné kombinovať, nie všetky štýly spolu pôsobia harmonicky. S „mixovaním“ tohto dizajnového nábytku si nemusíte robiť veľké starosti. Retro kreslá oživia dizajn obývačky, ktorá je zariadená minimalisticky či v duchu vintage. No rustikálnemu a barokovému štýlu sa radšej vyhnite.

Nielen bazár ponúka retro kreslá na predaj

Kedže retro kreslá nie sú žiadnou novinkou a iba zažívajú svoj návrat, je logické, že bazár bude zaručeným miestom, kde ich zoženiete. Jednak ten internetový, ale aj miestny (prípadne v okolí). Staré domy, ktoré si pýtajú rekonštrukciu, disponujú často práve retro nábytkom, ktorí sa snažia majitelia predať. Predaj sa však neuskutočňuje iba prostredníctvom inzerátov. Keďže retro je in, aj mnohí výrobcovia nábytku a dizajnéri si „požičiavajú“ tento originálny vzhľad. Vytvárajú síce nové kusy nábytku, ale s nádychom 60. – 70. rokov 20. storočia. Vedia totiž, že retro kreslá sa postarajú o vytvorenie jedinečnej atmosféry.

Je to taktiež kvôli tomu, že moderným trendom v bývaní je použiť kontrastný štýl kresiel k sedacej súprave či zariadeniu miestnosti. Niekedy sa využíva iba farebný akcent k zvolenej sedačke, no bežný je aj úplne odlišný dizajn. Navyše, kreslá v štýle retro sú drevené, prútené, čalúnené…, takže ani o výber materiálov nie je núdza.

Retro hojdacie kreslo si obľúbite

V minulosti využívali hojdacie kreslá väčšinou najstarší členovia domácnosti. Možno si ešte aj vy pamätáte, ako na nich sedel dedko či babka. Aj keď v posledných rokoch neboli bežnou súčasťou obývačiek a domácností, našli si svoju cestičku k ich opätovnému začleneniu. Pokojne sa môžu stať súčasťou moderného zariadenia, ich pohodlie oceníte. Retro hojdacie kreslo je výborným „doplnkom“ aj do chalupy či chaty. Vo veľkej spoločenskej miestnosti mu prídu na chuť viacerí návštevníci. Poobednú siestu si možno nikdy nevychutnáte tak, ako v hojdacom kresle. Retro praje nielen interiéru, ale aj exteriéru. Kreslá môžete pokojne využiť aj na väčšom balkóne alebo na krytej terase.

Halabala kreslá

Sú pomenované podľa českého dizajnéra Jindřicha Halabalu, ktorý sa počas svojho pôsobenia v UP závodoch v Brne postaral o ich originálny návrh. Vďaka ich špecifickej konštrukcii ide o originálnu tvorbu na európskej úrovni. Charakteristickým znakom halabala kresiel je konštrukcia a podrúčky z ohýbaných drevených profilov. Súčasťou týchto retro kresiel je aj halabala stolík. Táto kombinácia môže „zdobiť“ aj vašu vstupnú chodbu či časť domu, kde vytvoríte tzv. hovorový kútik. Ak si retro nábytok kúpite cez bazár, väčšinou postačí nenáročná renovácia, nový náter, prípadne lak.

Aj stoličky sú retro

O chvíle pohodlia a oddychu sa môžu okrem retro kresiel postarať aj stoličky v tomto štýle. Obľúbenými sa stali najmä v kombinácii písacích a počítačových stolov v domácnosti. Svoje miesto si našli aj za jedálenským stolom, kde sa stretnete aj s verziou rôznych retro stoličiek, ktoré sú súčasťou jedného nábytku na stolovanie.

