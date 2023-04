Pohodlnosť, chrbtica v prirodzenom tvare a kvalitné sedenie, to všetko by mali spĺňať kreslá na čítanie. Základom je, aby bola konštrukcia kresla skonštruovaná tak, aby ste sa po pár minútach nezačali v kresle „hniezdiť“. Mnohé knihy majú totiž aj niekoľko stoviek stránok, a preto by sedenie pri čítaní malo byť komfortnou záležitosťou.

To, aké kreslo na čítanie si zvolíte, je individuálnou záležitosťou. Záleží najmä na vašom vkuse a tiež na tom, kde konkrétne bude tento nábytok umiestnený. Štýl netreba podceniť. Podieľa sa totiž na vytváraní atmosféry nielen pri čítaní, ale tiež na celkovom vzhľade zvoleného interiéru. Preto je rozdiel v tom, či si vyberiete napríklad relaxačné kreslo, húpací variant alebo dizajnové závesné kreslá.

Pohodlné kreslá sú základ

Nech už má kreslo akýkoľvek dizajn a tvar, základom je pevná a stabilná konštrukcia s pohodlným sedákom. Ten by nemal byť príliš mäkký, no ani z priveľmi tvrdého materiálu. Pravdou však zostáva, že každému vyhovuje niečo iné. Súčasťou niektorých sedákov je molitanový matrac alebo tiež pružiny.

Nielen starší ľudia ocenia aj matrac z pamäťovej peny, ktorý si dodatočne umiestnia na kreslo v podobe podsedáka. Mnohí využívajú aj oporu vankúšov. Všetko je individuálne, avšak chrbtica v neprirodzenom tvare je pri čítaní rovnako nekomfortná pre všetkých. Ak sa rozhodujete pre kúpu nového či staršieho kresla, napríklad z bazáru, venujte jej zvýšenú pozornosť.

Pohodlné sedenie získate nielen prostredníctvom kvalitného kresla, ale tiež jeho príslušenstva. Okrem vankúšov či podsedákov je súčasťou mnohých kresiel aj taburet. Vyložené nohy na taburetke vám spolu s čítaním doprajú vytúžený relax.

Kreslá ušiak ponúknu komfort pri čítaní

Vysoká opierka, možnosť opretia hlavy a podopretie rúk sú charakteristickými znakmi pre dobre známe kreslá ušiak. Už niekoľko desiatok rokov sú najobľúbenejším typom kresiel určených do „čitateľských“ kútikov. Ich štýl sa prispôsobil aj novodobým moderným trendom, a preto ich zladíte s akýmkoľvek interiérom.

Pokojne môžete staviť aj na „dramatický akcent“ a k zvyšku zariadenia miestnosti, napríklad v minimalizme, použiť barokové kreslá ušiak. Dôležité je, aby ste dodržali určitú harmóniu v prelínaní rôznych dizajnov. Viac sa môžete dočítať aj v článku Poznáte kreslá ušiaky?

Kreslám do čitateľského kútika pristanú rôzne materiály aj farebné prevedenia. Drevo, kov či ratan sa postará o zaujímavý dizajn. Aj prútené kreslá nájdete v rôznych tvaroch a štýloch, preto sa hodia do vidieckych, moderných aj retro domácností.

Leňoška ako dizajnové kreslo na čítanie

Aj keď je pravdou, že leňošky väčšinou slúžia na poobedňajšiu siestu alebo podvečerný odpočinok, relax ponúknu aj pri čítaní knihy. Opäť platí pravidlo pohodlnosti a prirodzeného tvaru chrbtice. Keďže leňošky často kopírujú jej tvar, hodia sa aj do „čitateľskej zóny“. Miestnosť, do ktorej bude leňoška umiestnená, môže byť v podstate ktorákoľvek.

Obývačka si takúto zónu vyslovene pýta, no hodí sa aj do študentskej izby či pracovne. V prípade väčších priestorov môže tvoriť aj súčasť spálne. Toto umiestnenie je však ojedinelejšie, pretože väčšina ľudí si čítanie dobrej knihy vychutná skôr v posteli pri nočnej lampe.

