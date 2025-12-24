Kimchi a chuť matkiných rúk. Rituál kimjang, ktorý v Kanade spája tisíce ľudí

Kimchi patrí k najvýraznejším symbolom kórejskej kuchyne a kultúry. Ide o fermentovanú zeleninovú prílohu, najčastejšie z čínskej kapusty alebo reďkovky, ochutenú cesnakom, zázvorom, chilli, rybacou omáčkou a ďalšími surovinami. V Kórei sa kimchi nepovažuje len za jedlo – je súčasťou identity, každodenného života aj rodinných vzťahov.
Čo je kimjang
Kimjang je tradičný kolektívny rituál prípravy kimchi, ktorý sa zvyčajne koná na jeseň. Jeho cieľom bolo historicky zabezpečiť dostatok potravy na zimné mesiace, keď nebolo možné pestovať čerstvú zeleninu. Rodiny, susedia a často celé komunity sa stretávali, aby spoločne pripravili veľké množstvá kimchi, ktoré sa následne skladovali a postupne konzumovali počas zimy.
Význam kimjangu presahuje samotné varenie. Ide o sociálny a kultúrny akt založený na spolupráci, zdieľaní a vzájomnej pomoci. Práve preto bol kimjang zapísaný na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako jedinečný prejav kolektívnej tradície.
Kimchi ako základ kórejskej kuchyne
Kimchi existuje v stovkách variantov, ktoré sa líšia podľa regiónu, ročného obdobia a dostupných surovín. Okrem najznámejšieho kapustného kimchi (baechu kimchi) existujú napríklad:
- vodné kimchi (mul-kimchi) s jemným, osviežujúcim nálevom
- biele kimchi bez chilli
- kimchi z pažítky, reďkovky či horčičných listov
V kórejskej kuchyni sa kimchi podáva ako banchan – malá príloha ku hlavným jedlám. Okrem toho sa používa aj ako surovina do polievok, palaciniek, dusených jedál či rezancov. Vďaka fermentácii má výraznú chuť a je prirodzeným zdrojom probiotických baktérií.
Prenos tradície v rodinách
Znalosť prípravy kimchi sa v Kórei tradične odovzdáva v rodinách, najmä medzi ženami. Recepty sa často neučia z kuchárskych kníh, ale pozorovaním, ochutnávaním a pamäťou chuti. Tento prístup sa spája s pojmom son-mat, čo možno voľne preložiť ako „chuť rúk“ – presvedčenie, že jedlo nesie osobný odtlačok človeka, ktorý ho pripravuje.
Kimchi v diaspóre
S rozšírením kórejskej diaspóry sa kimchi a kimjang presunuli aj mimo Kórey. V mestách s početnou kórejskou komunitou, ako je napríklad Vancouver, sa tradícia zachováva v domácnostiach, reštauráciách aj na komunitných farmách. Kimchi sa tu stalo nielen spôsobom, ako si udržať kultúrnu identitu, ale aj mostom medzi rôznymi komunitami.
Mnohé reštaurácie a lokálne značky kimchi prispôsobujú tradičné postupy miestnym surovinám a chutiam, čím vznikajú nové variácie rešpektujúce pôvodnú filozofiu kimjangu – spoluprácu, sezónnosť a zdieľanie.
V súčasnosti kimchi predstavuje spojenie tradície a moderného života. Zostáva každodennou súčasťou kórejskej kuchyne, no zároveň sa stalo globálnym fenoménom. Kimjang ako koncept spoločnej prípravy jedla pripomína význam komunity, medziľudských vzťahov a kultúrnej kontinuity – hodnôt, ktoré sú aktuálne aj v modernom, multikultúrnom svete.