Kedysi vychytený raj Slovákov sa mení na mesto duchov: prázdne pláže, zatvorené bary a bezradní domáci

Ešte pred pár rokmi tam vládol čulý ruch, vôňa grilovaných špecialít a hudba z plážových barov, ktorá sa niesla až k hotelovým promenádam. Letoviská, kam prúdili celé autobusy Slovákov, dnes často pripomínajú kulisy z opusteného filmu. Pláže zívajú prázdnotou, bary fungujú len počas víkendov a domáci podnikatelia s obavami sledujú, či sa im vôbec oplatí otvoriť ďalšiu sezónu.
Miest, ktoré stratili svoj lesk, pribúda. Nie preto, že by prestali byť pekné – more je stále rovnako tyrkysové a slnko rovnako horúce. Problém je inde. Návštevnosť klesá, ceny stúpajú a z kedysi pulzujúcich dovolenkových centier sa stávajú územia, kde jediným zvukom je šum vetra v opustených ležadlách.
Keď ceny rastú rýchlejšie než chuť dovolenkovať
V cestovnom ruchu platí síce jednoduché, ale neúprosné pravidlo: ak sú ceny príliš vysoké, ľudia si radšej vyberú inú alternatívu. Práve to vidno v posledných rokoch vo viacerých obľúbených letoviskách. Dôvodov, prečo dovolenky dražejú, je viac:
● Inflácia zdražuje takmer všetko
Od potravín cez energie až po prenájmy priestorov – takmer každá položka v rozpočte hotelov a reštaurácií je drahšia. Prevádzkovatelia preto nemajú inú možnosť, ako ceny ubytovania či jedál upraviť smerom nahor.
● Nestabilné meny komplikujú plánovanie
V krajinách, kde hodnota domácej meny skáče hore-dole, sú podnikatelia nútení držať ceny vyššie, aby sa chránili pred stratami. Turisti na papieri síce získajú lepší kurz, ale v praxi za svoje peniaze dostanú menej ako kedysi.
● Rekordne drahé energie a suroviny
Najvýraznejší vplyv má práve energia – elektrina, plyn aj pohonné hmoty. Cena dopravy rastie, náklady na prevádzku hotelov a kuchýň sa zvyšujú a to všetko sa, prirodzene, prejaví na konečnej cene pre návštevníkov.
Politická situácia a bezpečnosť – brzdy, o ktorých sa často nahlas nehovorí
Výber dovolenkovej destinácie už dávno neurčuje len pekná fotografia z katalógu. Rovnako dôležitý je aj pocit bezpečia. Ak sa v danej krajine objavia:
- demonštrácie,
- rastúca kriminalita,
- nestabilita vlády,
- regionálne nepokoje,
turisti sa jej začnú vyhýbať. Často stačí niekoľko negatívnych reportáží v médiách a celá krajina získa povesť rizikového miesta – aj keď sa problémy týkajú len väčších miest či konkrétnych štvrtí.
Hotely a bary v týchto oblastiach potom zostávajú prázdne, aj keď realita môže byť oveľa pokojnejšia, než naznačuje mediálny obraz.
Krátke video, ktoré zachytáva realitu prázdnych pláží a zatvorených klubov, nájdeš tu:
Sezóna ako test pre podnikateľov: kto prežije, ten pokračuje
Letné mesiace bývali pre domáci biznis obdobím, keď sa dalo zarobiť na celý rok. Dnes mnohé prevádzky fungujú len na hranici prežitia.
Na promenádach, kde kedysi stáli rady pred reštauráciami, dnes čašníci márne čakajú na hostí. Hotely ponúkajú zľavy, no izby ostávajú poloprázdne. A keď sa dve či tri sezóny za sebou nepodaria, podnikatelia jednoducho zatvoria – áno, aj také miesta, ktoré kedysi patrili k ikonickým.
Najťažšie to majú tí, ktorí nemajú kam odísť
Kým turisti si môžu vybrať inú krajinu, miestni obyvatelia zostať musia.
A práve oni pociťujú úpadok turizmu najvýraznejšie:
- drahé potraviny a služby,
- nižšie príjmy,
- zatvorené podniky,
- prepúšťanie v hoteloch,
- menšie množstvo sezónnych pracovných miest.
Turistický ruch je pre mnohé regióny kľúčovým zdrojom príjmov. Keď návštevnosť klesne, neohrozuje to len podnikateľov, ale aj celé komunity – od učiteľov až po lekárov, pretože celá miestna ekonomika sa spolieha na peniaze návštevníkov.
Cesta späť existuje, no vyžaduje odvahu a zmenu
Nie všade však vládne rezignácia. Mnohé destinácie začali aktívne reagovať na pokles turistov a hľadajú nový spôsob, ako zaujať:
- znižujú ceny v predsezóne a posezóne,
- pripravujú tematické balíky (wellness, gastro, rodinné pobyty),
- investujú do kvalitnejších služieb,
- podporujú ekologické a zážitkové formy turizmu,
- obnovujú propagáciu, aby ukázali, že destinácia je bezpečná a živá.
Štáty aj mestá, ktoré reagujú rýchlo, často už po pár sezónach obnovia svoju popularitu. Tie, ktoré nič neurobia, riskujú, že sa premenia na pomaly upadajúce „mestá duchov“.
Ako si dnes vybrať správnu dovolenkovú destináciu?
Moderný cestovateľ by nemal veriť len fotkám z katalógov či sociálnych sietí. Pred rezerváciou sa oplatí:
- sledovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu,
- pozrieť ekonomické správy o danej krajine,
- prečítať si nezávislé recenzie návštevníkov,
- porovnať ceny služieb a dopravy,
- skontrolovať vývoj v danej oblasti za posledné sezóny.
Neraz sa ukáže, že menej známe destinácie dokážu ponúknuť kvalitné služby, pokojné prostredie aj priaznivú cenu – a práve tie môžu nahradiť kedysi preplnené klasiky.
Turizmus má veľkú schopnosť regenerácie
Aj keď niektoré populárne regióny dnes pôsobia ospalo, história cestovného ruchu ukazuje, že atmosféra sa môže zmeniť rýchlejšie, než by sa zdalo. Stačí zopár úspešných projektov, investícia do infraštruktúry či lepšia marketingová stratégia a turisti sa začnú vracať.
Miesta, ktoré sú dnes symbolom útlmu, sa môžu už o pár rokov opäť stať rušnými centrami oddychu. Je to len otázka toho, či sa dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyťažiť zo svojho potenciálu maximum.