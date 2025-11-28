Jedovatý pavúk si našiel cestu na Slovensko: objavil sa na viacerých miestach a spoznáš ho podľa „hororového“ vzoru

Na našom území sa v posledných mesiacoch objavil nový, pre mnohých neznámy druh pavúka – Zoropsis spinimana, v zahraničí prezývaný aj pavúk Nosferatu. Vzbudzuje rozruch nielen medzi milovníkmi prírody, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa pavúkov skôr boja. Tento druh pôsobí na prvý pohľad neprehliadnuteľne: dospelé jedince môžu mať rozpätie nôh približne šesť centimetrov a ich telo zdobí tmavší vzor, ktorý pripomína masku zo starého hororu. K tomu sa pridávajú hnedé škvrny na končatinách, čo z neho robí pavúka, ktorého si s iným druhom len ťažko pomýliš.
Prečo sa objavuje v domácnostiach
Zoropsis spinimana je typický tým, že vyhľadáva teplé a suché prostredie, čo je ideálne prostredie práve v ľudských príbytkoch. Preto sa čoraz častejšie objavuje v domoch, bytoch či garážach. Jeho výskyt je bežnejší tam, kde panuje mierne podnebie a kde má dostatok potravy. Pavúk si navyše dokáže dobre privyknúť na mestské prostredie, čo jeho šírenie ešte zrýchľuje.
Z Mediteránu až k nám: pavúk si hľadá nové útočiská
Tento druh pôvodne pochádza zo Stredomoria, ale podobne ako mnohé iné živočíchy, aj on začal rozširovať svoje územie na sever. Postupne sa objavoval v ďalších krajinách Európy – v Nemecku, Poľsku, Česku, a najnovšie aj na Slovensku.
U nás bol zatiaľ potvrdený najmä v Bratislave a západných regiónoch, informuje portál iMeteo.sk.
V Nemecku sa jeho výskyt rozšíril mimoriadne rýchlo. Podľa údajov organizácie NABU bolo na jeseň v roku 2022 nahlásených viac ako 25-tisíc pozorovaní tohto pavúka. Zaujímavosťou je, že v tejto krajine bol pôvodne zaznamenaný už v roku 2005, no populácia sa odvtedy výrazne rozšírila.
Prečo Nosferatu? Odpoveď nájdeš v starom filme
Meno „Nosferatu“ nepochádza z náhody. Keď sa detailnejšie pozrieš na jeho telo, uvidíš tmavý vzor, ktorý mnohým pripomína siluetu upíra zo slávneho nemého filmu Nosferatu – symfónia hrôzy (1922) režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua. Aj preto si získal tento trochu strašidelný prívlastok.
Hoci jeho výzor pôsobí hrozivo, pavúk nepredstavuje vážne riziko. Dokáže uhryznúť a jeho uhryznutie môže byť bolestivé, no vo väčšine prípadov nejde o nič nebezpečné. Opatrní by mali byť najmä alergici, ktorí môžu reagovať citlivejšie.
Európu zaplavujú veľké pavúky: jeden z nich pripomína bytosti z Harryho Pottera
Len nedávno sa dostala do povedomia aj ďalšia fascinujúca pavúčia bytosť – lovčík mokraďový, známy aj ako Raft Spider. Tento európsky veľkopavúk patrí k najväčším druhom na kontinente a v posledných rokoch zažíva výrazný návrat do svojho prirodzeného prostredia.
Dospelé jedince môžu dorásť až do 7 centimetrov, pričom uprednostňujú vlhké miesta – brehy jazier, močiare či stojaté vody. Jedna z jeho najzaujímavejších vlastností je schopnosť pohybovať sa po vodnej hladine, čo mu umožňuje loviť menšiu korisť vrátane drobných rýb.
Správca prírodnej rezervácie v britskom Norfolku, Tim Strudwick, pre denník The Independent uviedol, že samice sú podľa neho „nádherné a ich pozorovanie je vždy výnimočný zážitok“. Napriek tomu, že svojou veľkosťou môže pôsobiť hrozivo, pre ľudí nie je nebezpečný – hoci arachnofobikom vie poriadne zdvihnúť tlak.
Úspech ochrany, ale nie všade
V Spojenom kráľovstve sa populácia lovčíka mokraďového vďaka ochrane obnovila natoľko, že sa tam odhaduje viac než 10-tisíc samíc. No situácia v našom regióne je úplne iná.
V Česku je tento druh stále vedený ako kriticky ohrozený a za posledných sedem desaťročí boli zaznamenané len desiatky pozorovaní. Na Slovensku síce neexistujú presné údaje, no podľa odborníkov sa predpokladá, že sa vyskytuje len lokálne a v malých počtoch.