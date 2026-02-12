Jeden zlý rez môže strom stáť život: Túto chybu robia záhradkári na Slovensku každú jar

Prerezávanie ovocných stromov je jednou z najdôležitejších prác v záhrade. Nejde len o estetiku či „jarné upratovanie“ koruny. Správne vykonaný rez rozhoduje o tom, či bude strom silný, zdravý a schopný prinášať pravidelnú a kvalitnú úrodu. Stačí však jediný nesprávny zásah – a následky môžu byť vážne, niekedy dokonca nezvratné.
Mnohí záhradkári každoročne opakujú tie isté chyby. Rez vedú príliš hlboko, nechávajú nevhodné výhonky alebo naopak odstránia tie, ktoré mali zostať. Strom sa potom trápi, horšie regeneruje, býva náchylnejší na choroby a jeho plodnosť klesá. Preto sa oplatí vedieť, kedy a ako rezať – a najmä čo nikdy nerobiť.
Kedy vziať do ruky nožnice?
Najvhodnejší čas na rez prichádza na prelome zimy a jari. Strom je ešte v období vegetačného pokoja, no už sa pripravuje na nový rast. V tomto období dokáže rany po reze lepšie zaceliť a riziko napadnutia hubovými ochoreniami či škodcami je nižšie.
- Jablone a hrušky je možné rezať už v marci, pokiaľ to počasie dovolí a nehrozia silné mrazy.
- Pri kôstkovinách, ako sú čerešne, slivky alebo marhule, je rozumnejšie počkať na stabilnejšie teploty. Nočné mrazy môžu čerstvé rezy poškodiť.
Pri mladých stromčekoch platí jednoduché pravidlo: radšej neskôr ako priskoro. Sú citlivejšie na chlad a prudké výkyvy počasia.
Ktoré konáre musia preč – a ktoré si zaslúžia zostať?
Každý strom potrebuje vzdušnú, presvetlenú korunu. Ak je príliš hustá, slnko sa nedostane k plodom a tie bývajú menšie, menej vyfarbené a menej chutné.
Odstraňujú sa najmä:
- suché, poškodené a choré konáre,
- vetvy, ktoré sa navzájom križujú alebo si konkurujú,
- výhonky rastúce kolmo nahor alebo smerom dovnútra koruny,
- konáre, ktoré dlhodobo neprinášajú úrodu.
Začiatočníkom pomôže jednoduché pozorovanie: spomeňte si, ktoré vetvy vlani rodili a ktoré ostali bez plodov. Neproduktívne výhony môžete bez obáv odstrániť.
Dôležité je tiež skrátiť príliš dlhé a tenké výhonky. Pod váhou ovocia sa totiž ľahko zlomia, čím môže vzniknúť veľká rana, ktorá sa bude dlho hojiť.
Rez však nemá byť len funkčný, ale aj tvarovací. Správne vytvorená koruna je stabilnejšia, lepšie odoláva vetru, snehu aj prudkým dažďom.
Ako rezať správne: Praktický postup krok za krokom
Rez si vyžaduje presnosť, trpezlivosť a kvalitné náradie. Tu sú zásady, ktoré by mal dodržiavať každý záhradkár:
1. Rez veďte šikmo a bez pahýľov
Strihajte tesne za miestom rozvetvenia. Ak ponecháte krátky „pahýľ“, môže zaschnúť a stať sa vstupnou bránou pre infekcie.
2. Väčšie rany ošetrite
Rezy s priemerom nad 3 cm je vhodné natrieť štepárskym voskom alebo stromovým balzamom. Znížite tak riziko napadnutia chorobami.
3. Zvážte hrubé konáre
Ak má vetva viac než 5 cm v priemere, dobre si premyslite, či je jej odstránenie nevyhnutné. Takýto zásah predstavuje pre strom veľkú záťaž.
4. Zachovajte plodonosné vetvy
Hlavné konáre smerujúce vodorovne alebo mierne šikmo sú najúrodnejšie. Tie ponechajte. Naopak, výhonky rastúce kolmo hore alebo dole odstráňte.
5. Nezasahujte príliš radikálne
Počas jedného rezu by ste nemali odstrániť viac než približne 20 % koruny. Príliš silný zásah strom oslabí, zhorší jeho regeneráciu a môže znížiť budúcu úrodu.
6. Používajte ostré a čisté náradie
Menšie vetvy strihajte kvalitnými záhradníckymi nožnicami, hrubšie režte pílou. Tupý nástroj poškodzuje kôru a rana sa hojí podstatne dlhšie.
Pred začiatkom práce náradie vydezinfikujte. Zvyšky z predchádzajúcich stromov môžu preniesť choroby aj na zdravé dreviny.
Prečo jeden zlý rez môže zničiť celý strom?
Najväčšou chybou býva neodborný hlboký rez do nosných konárov alebo odstránenie príliš veľkej časti koruny naraz. Strom sa následne snaží rýchlo obnoviť stratenú hmotu, vytvára množstvo slabých výhonkov a stráca rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Takéto oslabenie môže viesť k napadnutiu chorobami, k vysychaniu častí koruny alebo dokonca k postupnému odumieraniu stromu.
Rovnako nebezpečné je ponechanie poškodených konárov. Tie môžu šíriť infekciu do zdravého dreva a ohroziť celú drevinu.
Na záver: Rez je kombinácia techniky a citu
Prerezávanie ovocných stromov nie je len technická činnosť. Vyžaduje si pozorovanie, skúsenosť a cit pre konkrétny strom. Každá drevina má svoj tvar, vek, kondíciu aj históriu rodivosti – a tomu treba prispôsobiť aj zásah.
Skôr než sa pustíte do práce, skontrolujte náradie, dobre si prezrite korunu a premyslite si, ktoré vetvy odstránite. Stromom tak doprajete odbornú jarnú starostlivosť, ktorá sa vám v sezóne vráti v podobe bohatej a kvalitnej úrody.
Správny rez nie je o tom, koľko konárov odstránite, ale o tom, ktoré ponecháte. A práve v tom spočíva rozdiel medzi zdravým stromom a zbytočne zničenou drevinou.