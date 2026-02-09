Jar sa blíži a moje tuje začali vysychať. Už som ich skoro odpísal, no dedkov lacný trik ich doslova prebral k životu

Jar je síce ešte len na dohľad, ale február vie záhradkárov poriadne potrápiť. Presne v tomto období som si všimol niečo, čo ma úprimne vystrašilo. Tuje, ktoré už roky tvoria hustú zelenú stenu na okraji mojej záhrady, zrazu vyzerali unavene. Zdravá farba akoby sa vytrácala, ihličie miestami bledlo a na viacerých miestach sa objavili hnedé pásy. Keď sa na ne človek pozrel z diaľky, pôsobili, akoby každú chvíľu mali úplne vyschnúť.
Najhoršie na tom bolo, že som mal pocit, že robím všetko správne. Keď bolo teplejšie, zalieval som ich, poctivo som im doprial hnojivo pre ihličnany a v minulých sezónach som ich prerezával tak, aby mali pekný tvar aj dostatok vzduchu. Napriek tomu vyzerali smutne, redšie a miestami priam „spálené“. V hlave mi bežali najrôznejšie scenáre – od chorôb cez škodcov až po to, že sa im jednoducho už nedarí a budem ich musieť nahradiť.
Vtedy mi napadol môj dedko. Celý život robil v záhrade a vždy mal v rukáve jednoduchú radu, ktorá fungovala aj bez drahej chémie. Navyše to bol práve on, kto mi kedysi s výsadbou týchto tují pomáhal, takže ich poznal doslova od koreňov. Keď som mu opísal, ako vyzerajú, len sa pousmial – akoby už dopredu vedel, čo poviem.
„To je klasika,“ mávol rukou. „Vyzerá to na nedostatok horčíka. A na to je najlepšia stará dobrá horká soľ.“
Horká soľ? Priznám sa, že dovtedy som o nej v súvislosti so záhradou takmer nepočul. Dedko mi však vysvetlil, že ide o epsomskú soľ – síran horečnatý, ktorý sa dá kúpiť v záhradníctvach aj v hobby marketoch. Podľa neho vie spraviť zázraky nielen s tujami, ale aj s inými ihličnanmi, okrasnými kríkmi, kvetmi a dokonca aj s trávnikom. Keď rastline chýba horčík, často to vidno práve na farbe: zeleň slabne, objavuje sa žltnutie alebo hnednutie a rastlina vyzerá, akoby „strácala šťavu“, hoci má vody dosť.
Keďže som už vyskúšal viacero vecí a stále som nevidel zlepšenie, povedal som si, že nemám čo stratiť. V obchode som si vypýtal horkú soľ a predavačka ma len utvrdila v tom, že to nie je žiadna rarita – vraj po nej siahajú ľudia práve vtedy, keď im ihličnany po zime chytajú nepekné sfarbenie. Vzal som teda väčšie balenie a doma som sa pustil do práce.
Dedko mi zdôraznil jednu dôležitú vec: začať radšej jemnejšie a rastliny „nenakŕmiť“ naraz. Tak som pripravil mierny roztok – približne 200 gramov horkej soli na 10 litrov vody. Všetko som dôkladne premiešal, nalial do postrekovača a pustil sa do ošetrenia. Striekal som pomaly a poctivo, od spodných konárov až po špičky, aby sa roztok dostal ku každému kúsku ihličia.
Pri postrekovaní sa mi stalo, že som trochu zasiahol aj susedove stromčeky cez plot. Najskôr som spanikáril – čo ak som mu práve „zničil“ okrasné ihličnany? Lenže opak bol pravdou. O pár dní som si všimol, že nielen moje tuje, ale aj tie susedove začínajú pôsobiť sviežejšie. Farba sa pomaly prehlbovala a hnedé miesta už nevyzerali tak beznádejne ako predtým.
Keď som videl prvé zmeny, povedal som si, že skúsim druhé kolo a tentoraz o niečo intenzívnejšie. Pripravil som silnejší roztok – 500 gramov soli na 10 litrov vody. Dedko ma síce ešte raz upozornil, aby som to s dávkami nepreháňal a vždy sledoval reakciu rastlín, no zároveň mi povedal, že ak tuje trpia výrazným deficitom horčíka, môže byť práve toto presne to, čo potrebujú.
A keď už som mal roztok pripravený, využil som ho aj na trávnik. Po zime nevyzeral práve najlepšie – bol riedky, miestami do žlta, a celkovo pôsobil „unavene“. Nikdy predtým som si neuvedomil, že aj tráve môže horčík chýbať, ale povedal som si, že to skúsim.
Výsledok? Pre mňa hotový malý zázrak. Približne po dvoch týždňoch bol trávnik oveľa zelenší, hustejší a pôsobil zdravšie. A tuje? Tie sa doslova začali spamätávať. Aj miesta, ktoré som už považoval za odumreté, sa postupne prebúdzali. Plot opäť zhustol, farba sa zjednotila do sýtej zelene a celé to vyzeralo, akoby som ich vymenil za nové.
Z tejto skúsenosti mi ostalo jednoduché ponaučenie: keď tuje vo februári alebo na prelome zimy a jari začnú hnednúť, ešte to neznamená, že sú stratené. Často ide len o bežný nedostatok horčíka, ktorý sa dá doplniť lacno a bez komplikácií. Stačí horká soľ, voda a dôkladný postrek. Prvé zmeny si môžete všimnúť už o pár dní, výraznejší efekt sa zvyčajne ukáže do jedného až dvoch týždňov – podľa toho, v akom stave rastliny sú.
Keby som sa neporadil s dedkom, dnes by som pravdepodobne len smutne pozeral na hnedé, vysušené kríky a premýšľal, koľko ma bude stáť nový živý plot. Namiesto toho sa každý deň teším z toho, že jar sa blíži – a moja záhrada to už začína ukazovať na plné obrátky. A keď sa ma susedia znovu opýtajú, aké „špeciálne hnojivo“ používam, len sa usmejem: niekedy stačí obyčajná epsomská soľ a jedna dobrá rada od dedka.