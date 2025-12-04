Hrnčeková kefírovka. Rýchly domáci koláčik s jemnou vôňou kakaa

Ak vás z ničoho nič prepadne chuť na niečo sladké, no zároveň nemáte náladu púšťať sa do komplikovaných receptov, hrnčeková kefírovka je malé kulinárske víťazstvo. Napriek tomu, že je hotová expresne rýchlo a bez váženia surovín, dokáže prekvapiť jemnou, vláčnou štruktúrou a bohatou kakaovou chuťou. Je to presne ten typ dezertu, ktorý pripravíte za pár minút, no pôsobí, akoby ste mu venovali oveľa viac času.
Jednoduchý postup, žiadne kysnutie ani šľahanie
Tento recept patrí medzi klasiku, ktorú si obľúbia aj úplní začiatočníci. Tvorba cesta nevyžaduje žiadne zdĺhavé prípravy – stačí zmiešať suché suroviny, pridať tekuté, dobre premiešať a koláč môže ísť rovno do rúry. Práve vďaka kefíru zostáva korpus po upečení nadýchaný a príjemne vlhký, takže nehrozí, že by ste vytiahli suchý alebo drobiaci sa múčnik.
O chuťový zážitok sa postará aj jednoduchá poleva zo zakysanej smotany a kvalitnej horkej čokolády. Horká čokoláda obsahuje menej cukru než tá mliečna a bežne má 50 až 90 % kakaovej sušiny, čo jej dodáva výraznejšiu chuť aj vôňu. Poleva sa krásne rozotiera a po stuhnutí vytvorí jemnú, krémovú vrstvičku.
Recept na hrnčekovú kefírovku
Suroviny
Korpus:
- 3 hrnčeky polohrubej múky
- 2 hrnčeky kryštálového cukru (môžete pokojne ubrať, ak máte radšej menej sladké koláče)
- 1 balíček vanilkového cukru
- 2 lyžice kakaa
- 2 čajové lyžičky sódy bikarbóny
- 2 hrnčeky kefíru
- ½ hrnčeka oleja
Poleva:
- 200 g zakysanej smotany
- 100 g horkej čokolády
Postup prípravy
- V miske si najskôr premiešajte všetky suché suroviny – múku, cukor, vanilkový cukor, kakao aj sódu bikarbónu.
- Prilejte kefír spolu s olejom a dobre premiešajte, aby vzniklo hladké, hustejšie cesto.
- Cesto vylejte na plech vystlaný papierom na pečenie a rovnomerne ho rozotrite.
- Pečte pri teplote 180 °C približne 20 minút. Hotový koláč otestujte špajľou – ak zostane po vybratí čistá, môžete ho vybrať z rúry.
- Medzitým si pripravte polevu: v menšom hrnci nad parou nechajte rozpustiť horkú čokoládu. Pridajte zakysanú smotanu a miešajte, kým nevznikne hladký, jemný krém.
- Polevu naneste na úplne vychladnutý koláč a nechajte ju stuhnúť, ideálne pri izbovej teplote alebo v chladničke.
Ak chcete koláč oživiť, môžete ho dozdobiť čerstvým ovocím – výborne ladia najmä jahody, maliny alebo drobné lesné ovocie. Kefírovka tak získa svieži nádych a bude pôsobiť ešte lákavejšie.