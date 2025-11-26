Farba vajec nehovorí nič o ich kvalite. Rozhoduje toto, tvrdia odborníci

Mnohí ľudia majú pocit, že hnedé vajcia sú akoby prirodzenejšie, zdravšie alebo kvalitnejšie. Tento dojem však väčšinou vychádza zo zažitých predstáv z minulosti, keď sme automaticky pripisovali „hnedému“ označenie zdravé – či už išlo o pečivo, cukor alebo ryžu. Pri vajciach to však vôbec neplatí.
Prečo existujú biele a hnedé vajcia?
Rozdiel medzi oboma farbami nie je vnútri, ale len na šupke.
Farbu určuje plemeno sliepky – konkrétne farba jej ušných lalôčikov:
- sliepky s bielymi lalôčikmi znášajú biele vajcia
- sliepky s červenými lalôčikmi najčastejšie hnedé
Odborníci zdôrazňujú, že výživové hodnoty sa prakticky nelíšia. V bielych aj hnedých vajciach nájdete takmer rovnaký pomer bielkovín, vitamínov či minerálov. Aj chuť žĺtka je rovnaká – za predpokladu, že sliepky dostávajú podobné krmivo.
Prečo sú hnedé vajcia často drahšie?
Vyššia cena nemá nič spoločné s kvalitou. Ide o úplne praktickú záležitosť.
Sliepky, ktoré znášajú hnedé vajcia, bývajú spravidla väčšie a spotrebujú viac krmiva. Preto je ich chov o niečo nákladnejší, čo sa prejavuje aj na cene vajec v obchode.
Ďalším dôvodom je, že hnedé vajcia sa často balia do bio obalov, a tak si ich ľudia automaticky spájajú s ekologickým chovom. Farba šupky však nehovorí vôbec nič o tom, v akých podmienkach sliepka žila.
Na čo sa pri vajciach pozerať, ak vám záleží na kvalite?
Skutočná kvalita vajec stojí na úplne iných faktoroch než je farba. Najdôležitejšie sú:
1. Spôsob chovu
Bio chov alebo vajcia z voľného výbehu znamenajú viac priestoru, prirodzeného svetla aj pohybu pre sliepky. To sa môže prejaviť na ich zdraví aj na kvalite vajec.
2. Krmivo
Sliepky, ktoré majú pestrú stravu – trávu, bylinky, zelené krmivo či ľaničník, môžu produkovať vajcia bohatšie na omega-3 mastné kyseliny.
3. Sviežosť
Čerstvé vajce má pevný bielok aj žĺtok, lepšiu chuť a pri varení drží tvar. Na starších vajciach sa zmeny prejavia veľmi rýchlo.
Farba šupky v tom nezohráva absolútne žiadnu úlohu.
Mýty o farbe žĺtka
Intenzívne oranžový žĺtok vyzerá na pohľad atraktívne, no neznamená vyšší obsah vitamínov. Ide len o to, čím bola sliepka kŕmená – kukurica, lucerna či zelené rastliny dokážu žĺtok prirodzene zafarbiť.
Rovnako ako u pečiva či ryže platí aj tu: hnedé neznamená automaticky zdravšie. Hnedý chlieb môže byť len prifarbený karamelom, rovnako ako hnedé vajce nemusí byť výživnejšie než biele z voľného chovu.
Ako si vyberať vajcia rozumne?
Najdôležitejšie informácie nenájdete na farbe šupky, ale v kóde na vajci:
- 0 – bio chov (najprísnejšie ekologické štandardy, voľný pohyb)
- 1 – voľný výbeh
- 2 – chov na podstielke
- 3 – klietkový chov
Ak chcete podporiť etickejšiu produkciu, siahnite po regionálnych farmároch alebo iniciatívach, ktoré sa venujú ochrane kohútikov, teda samcov kurčiat, ktoré často nemajú v priemyselnom chove budúcnosť.
Navyše, z pohľadu ekológie je vždy lepšou voľbou kartónový obal než plast.
Hnedá šupka nie je zárukou zdravia
Hnedé vajcia nie sú výživovo lepšie ani ekologickejšie. Najviac závisí od toho, ako sliepka žila, čím bola kŕmená a v akom prostredí bola chovaná.
Ak teda nabudúce budete stáť pred regálom v obchode, pokojne siahnite aj po bielych vajciach – dôležitejší je kód 0 alebo 1 než samotná farba.
Skutočne kvalitné vajce vzniká tam, kde má sliepka pokojný a zdravý život.
Ako doma zistiť, či je vajce čerstvé
• Test vo vode
Ponorte vajce do studenej vody:
– čerstvé klesne ku dnu
– staršie sa začne dvíhať
– pokazené pláva
• Vôňa
Po rozklepnutí musí byť vôňa neutrálna, nesmie cítiť po síre.
• Vzhľad bielka
Pevný, kompaktný bielok je znakom čerstvosti. Vodnatý naznačuje staršie vajce.
• Dátum spotreby
Na obale býva uvedená trvanlivosť – spravidla 28 dní od znášky.
Ako vajcia správne skladovať?
- Uchovávajte ich v pôvodnom obale špičkou nadol v chlade (5–8 °C).
- Nevystavujte ich prudkým zmenám teploty – šupka môže prasknúť.
- Zbytočne ich neotáčajte, aby sa žĺtok nepoškodil.
- Rozklepnuté vajce skladujte v chlade najviac 24 hodín a vždy ho zakryte.