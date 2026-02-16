Fánky. Tradičné fašiangové pečivo s overeným receptom

Fánky
Fánky

Fánky patria medzi najtypickejšie sladké pečivo, ktoré sa na Slovensku aj v Česku pripravovalo počas fašiangového obdobia. Toto jednoduché, rýchlo pripravené smažené pečivo je známe svojou krehkosťou, jemnou vôňou a charakteristickým nafúknutím počas smaženia. Hoci sa recepty môžu v jednotlivých domácnostiach mierne líšiť, základ ostáva rovnaký: tenké múčne cesto so zárezmi, ktoré sa krátko smaží v horúcom oleji a následne obaľuje v cukre.

Video k receptu na fánky

Ak si chceš pozrieť postup aj vo videoforme, recept nájdeš na YouTube kanáli Dnes vaří děda:

Fánky sa tradične pripravovali najmä preto, že suroviny boli ľahko dostupné a rýchla tepelná úprava umožnila pripraviť väčšie množstvo pečiva za krátky čas. Postup sa dedil v rodinách po generácie a aj dnes patrí medzi obľúbené sladkosti, ktoré mnohým pripomínajú kuchyňu starých mám.

Overený recept na domáce fánky

Suroviny

  • 250 g hladkej múky
  • 50 g masla
  • 2 žĺtky
  • 2 lyžice bieleho vína alebo rumu
  • 5 lyžíc kyslej smotany
  • štipka nastrúhanej citrónovej kôry
  • štipka soli
  • olej na smaženie
  • práškový cukor + vanilkový cukor na obaľovanie

Postup prípravy

  1. Vypracovanie cesta
    Múku premiešajte so soľou a citrónovou kôrou. Pridajte zmäknuté maslo a cukor. Do stredu urobte jamku, vložte žĺtky, víno alebo rum a kyslú smotanu. Miesite, kým nevznikne hladké a pevné cesto.
  2. Chladenie cesta
    Cesto zabaľte do fólie a nechajte približne 30 minút chladiť. Tento krok má technické opodstatnenie: maslo stuhne a cesto sa bude lepšie vaľkať.
  3. Tvarovanie
    Cesto rozvaľkajte na veľmi tenký plát, približne 3–4 mm. Nakrájajte ho na obdĺžniky či iné tvary a v strede každého vytvorte 1–2 zárezy. Tieto zárezy nie sú dekoratívne – počas smaženia zabezpečujú rovnomerné nafúknutie.
  4. Smaženie
    Olej rozohrejte na 170–180 °C. Pri tejto teplote sa kúsky cesta rýchlo nafúknu a získajú zlatistú farbu. Smažte ich len krátko – približne 30–60 sekúnd z každej strany.
  5. Dokončenie
    Fánky nechajte odkvapkať na papierovej utierke. Kým sú ešte teplé, obaľte ich v zmesi práškového a vanilkového cukru.

Overené fakty o fánkoch

Kde sa fánky skutočne pripravovali

Fánky sú súčasťou tradičnej fašiangovej kuchyne v rôznych regiónoch Slovenska aj Moravy. Etnografické zdroje potvrdzujú ich dlhodobé používanie počas zimných sviatkov a rodinných príležitostí.

Prečo je v recepte alkohol

Rum alebo víno sa do cesta nepridávajú náhodne. Malé množstvo alkoholu znižuje nasiakavosť cesta pri smažení a podporuje vytvorenie krehkej štruktúry. Je to jav založený na tom, že alkohol sa odparuje rýchlejšie ako voda.

Zárez v strede nie je len ozdoba

Zárez umožňuje, aby sa cesto rovnomerne nafúklo a neskrútilo. Ide o technicky overený postup.

História bez prikrášľovania

Presný pôvod fánkov nemožno určiť na rok presne, no ich existenciu potvrdzujú staršie kuchárske knihy aj regionálne zbierky receptov. Dá sa teda tvrdiť s istotou, že ide o dlhodobo tradičné pečivo, ktoré má v našich končinách stabilné miesto.

