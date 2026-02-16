Fánky. Tradičné fašiangové pečivo s overeným receptom

Fánky patria medzi najtypickejšie sladké pečivo, ktoré sa na Slovensku aj v Česku pripravovalo počas fašiangového obdobia. Toto jednoduché, rýchlo pripravené smažené pečivo je známe svojou krehkosťou, jemnou vôňou a charakteristickým nafúknutím počas smaženia. Hoci sa recepty môžu v jednotlivých domácnostiach mierne líšiť, základ ostáva rovnaký: tenké múčne cesto so zárezmi, ktoré sa krátko smaží v horúcom oleji a následne obaľuje v cukre.
Fánky sa tradične pripravovali najmä preto, že suroviny boli ľahko dostupné a rýchla tepelná úprava umožnila pripraviť väčšie množstvo pečiva za krátky čas. Postup sa dedil v rodinách po generácie a aj dnes patrí medzi obľúbené sladkosti, ktoré mnohým pripomínajú kuchyňu starých mám.
Overený recept na domáce fánky
Suroviny
- 250 g hladkej múky
- 50 g masla
- 2 žĺtky
- 2 lyžice bieleho vína alebo rumu
- 5 lyžíc kyslej smotany
- štipka nastrúhanej citrónovej kôry
- štipka soli
- olej na smaženie
- práškový cukor + vanilkový cukor na obaľovanie
Postup prípravy
- Vypracovanie cesta
Múku premiešajte so soľou a citrónovou kôrou. Pridajte zmäknuté maslo a cukor. Do stredu urobte jamku, vložte žĺtky, víno alebo rum a kyslú smotanu. Miesite, kým nevznikne hladké a pevné cesto.
- Chladenie cesta
Cesto zabaľte do fólie a nechajte približne 30 minút chladiť. Tento krok má technické opodstatnenie: maslo stuhne a cesto sa bude lepšie vaľkať.
- Tvarovanie
Cesto rozvaľkajte na veľmi tenký plát, približne 3–4 mm. Nakrájajte ho na obdĺžniky či iné tvary a v strede každého vytvorte 1–2 zárezy. Tieto zárezy nie sú dekoratívne – počas smaženia zabezpečujú rovnomerné nafúknutie.
- Smaženie
Olej rozohrejte na 170–180 °C. Pri tejto teplote sa kúsky cesta rýchlo nafúknu a získajú zlatistú farbu. Smažte ich len krátko – približne 30–60 sekúnd z každej strany.
- Dokončenie
Fánky nechajte odkvapkať na papierovej utierke. Kým sú ešte teplé, obaľte ich v zmesi práškového a vanilkového cukru.
Overené fakty o fánkoch
✔ Kde sa fánky skutočne pripravovali
Fánky sú súčasťou tradičnej fašiangovej kuchyne v rôznych regiónoch Slovenska aj Moravy. Etnografické zdroje potvrdzujú ich dlhodobé používanie počas zimných sviatkov a rodinných príležitostí.
✔ Prečo je v recepte alkohol
Rum alebo víno sa do cesta nepridávajú náhodne. Malé množstvo alkoholu znižuje nasiakavosť cesta pri smažení a podporuje vytvorenie krehkej štruktúry. Je to jav založený na tom, že alkohol sa odparuje rýchlejšie ako voda.
✔ Zárez v strede nie je len ozdoba
Zárez umožňuje, aby sa cesto rovnomerne nafúklo a neskrútilo. Ide o technicky overený postup.
✔ História bez prikrášľovania
Presný pôvod fánkov nemožno určiť na rok presne, no ich existenciu potvrdzujú staršie kuchárske knihy aj regionálne zbierky receptov. Dá sa teda tvrdiť s istotou, že ide o dlhodobo tradičné pečivo, ktoré má v našich končinách stabilné miesto.