Epidémia detskej obezity naberá na sile. Až 80 % detí z nej nevyrastie. Ako obmedziť cukor? Začnite už mikulášskou nádielkou

detská obezita
detská obezita Foto: www.shutterstock.com

Advent, Mikuláš či vianočné prípravy sú krásnym období roka, no pre deti predstavujú aj čas, keď prirodzene stúpa príjem cukru. Adventné kalendáre, mikulášske balíčky, prvé domáce vianočné koláče a neskôr sviatočné stoly preplnené jedlom vytvárajú prostredie, v ktorom deti ľahko skonzumujú oveľa viac sladkostí ako zvyčajne.

Rastúca epidémia detskej obezity však ukazuje, že sviatočné maškrtenie nie je len roztomilý zvyk, ale môže sa stať ďalším krokom k dlhodobým zdravotným komplikáciám.

Detská obezita: problém, ktorý rastie po celom svete

V mnohých krajinách je dnes bežné, že deti trávia väčšinu času pri obrazovkách, presúvajú sa autom namiesto chôdze, jedávajú rýchle občerstvenie, sladké tyčinky či polotovary a zapíjajú to sladenými nápojmi. Tento životný štýl sa priamo podieľa na náraste obezity.

Odborníci upozorňujú, že obezita u detí zvyšuje riziko množstva zdravotných komplikácií, ktoré sa u tak mladého organizmu prejavujú čoraz častejšie. Ide napríklad o:

  • diabetes 2. typu
  • vysoký krvný tlak
  • zvýšené tuky v krvi
  • stukovatenú pečeň
  • ortopedické ťažkosti
  • dýchacie problémy, vrátane astmy

Nejde však len o fyzické následky. Obezita má výrazný vplyv aj na psychiku detí — nižšie sebavedomie, úzkosti, depresívne pocity či šikanu.

Predpoklady do budúcnosti sú pritom varovné: podľa odhadov môže mať v priebehu nasledujúcich rokov nadváhu až tretina detí, a pri nezmenenom trende by sa tento podiel mohol ďalej zvyšovať.

Ktoré deti majú najvyššie riziko obezity

Príčiny nadváhy sú rôznorodé. Obezita častejšie postihuje deti:

  • z rodín s nižším príjmom
  • s obmedzeným prístupom ku kvalitným potravinám
  • ktoré majú málo možností na pravidelný pohyb
  • ktoré spia menej, než by mali

Nedostatok spánku zohráva väčšiu rolu, než sa na prvý pohľad zdá. Nevyspaté dieťa má vyššiu chuť na kalorické a sladké jedlá, pretože narúša hormonálnu reguláciu hladu.

Do veľkej miery rozhodujú návyky v rodine

Deti opakujú správanie dospelých a životný štýl, ktorý vidia doma. Ak rodičia bojujú s nadváhou, často majú rovnaké stravovacie návyky aj deti, a tie sa prenášajú do dospelosti.

Dlhodobé štúdie ukazujú, že:

  • ak má nadváhu jeden rodič, riziko obezity u dieťaťa výrazne stúpa
  • ak sú obézni obaja rodičia, riziko môže byť až dvojnásobné

Častý mýtus, že dieťa z obezity „vyrastie“, sa vo väčšine prípadov nepotvrdzuje. Odborné odhady ukazujú, že až 75 až 80 % obéznych detí zostane obéznych aj v dospelosti, ak sa životný štýl nezmení.

Ako obmedziť cukor a zlepšiť návyky celej rodiny

Riešenie nespočíva v extrémnych diétach, ale v dlhodobej, postupnej zmene prostredia a zvykov. Základom je:

  • znížiť konzumáciu sladených nápojov a energetických drinkov
  • obmedziť sladkosti a polotovary
  • zaradiť viac ovocia, zeleniny a plnohodnotných jedál
  • nastaviť pravidelný režim stravovania
  • zvýšiť množstvo prirodzeného pohybu – chôdza je ideálnym začiatkom

Dôležité je tiež nepristupovať k dieťaťu trestajúco alebo kriticky. Prejedanie u detí nie je vždy otázkou hladu — často je to reakcia na stres či nedostatok pozornosti. Deti potrebujú bezpečné prostredie, kde môžu otvorene hovoriť o tom, čo prežívajú.

Zdravší Mikuláš ako prvý krok zmeny

Najbližšou príležitosťou na zmenu býva práve mikulášska nádielka. Balíček môže byť stále atraktívny, ale zároveň výživovo hodnotnejší:

  • nesolené orechy
  • kvalitná horká čokoláda (aspoň 60 % kakaa)
  • sušené ovocie bez pridaného cukru
  • mandarínky, jablká
  • domáce sušienky z ovsených vločiek, mrkvy alebo arašidového masla
  • 100 % ovocná šťava namiesto limonády

Cieľom nie je zničiť deťom sviatočnú atmosféru. Ide o vytvorenie rozumnej rovnováhy a o to, aby deti nevnímali sladkosti ako každodennú samozrejmosť.

Sviatky plné jedla môžu byť paradoxne ideálnou príležitosťou na prvé zmeny. Ak rodina začne uvažovať o jedle vedomejšie a zavedie niekoľko jednoduchých krokov, môže výrazne ovplyvniť zdravie dieťaťa aj svoje vlastné.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať