Elixír zdravia našich predkov. Pohánkový čaj, ktorý podporí cievy aj detoxikáciu

Pohánka sa u nás objavuje v kuchyniach už celé stáročia a dodnes patrí medzi najzdravšie prirodzene bezlepkové potraviny. Okrem toho, že je výživná, dá sa pripraviť na sladko aj na slano a skvele zapadne takmer do každého jedálnička. Menej známy je však pohánkový nálev či čaj, ktorý si naši predkovia pripravovali ako domáci prostriedok na podporu vitality. Čo o ňom vieme dnes na základe faktov?

Bohatý zdroj vlákniny, minerálov a vitamínov

Pohánka obsahuje:

  • rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie, pravidelnosť a správne fungovanie čriev
  • minerály ako zinok, meď, selén a mangán, ktoré zohrávajú úlohu pri imunite, antioxidácii a metabolizme
  • vitamíny B1, B2, B3, ktoré sú dôležité pre nervový systém a energiu
  • vitamín E
  • malé množstvo vitamínu C

Medzi najcennejšie látky v pohánke patrí rutin – flavonoid s antioxidačnými účinkami.

Rutin: látka s vedecky potvrdenými účinkami, ale nie zázrak

Rutín sa v tele podieľa najmä na:

  • podpore pevnosti a pružnosti cievnych stien
  • znižovaní oxidačného stresu
  • zlepšovaní vstrebávania vitamínu C

Štúdie ukazujú, že rutin môže mierne podporiť zdravie kapilár a znížiť ich krehkosť. Pomáha najmä ako doplnok výživy u ľudí, ktorí trpia zvýšenou lámavosťou drobných ciev alebo modrinami.

Dôležité je však vedieť:

Neexistujú dôkazy, že by samotný pohánkový nálev dokázal „vyčistiť cievy“, liečiť kŕčové žily alebo výrazne ovplyvniť krvácanie počas menštruácie či z nosa.
Rutín má priaznivé, ale len podporné účinky – nejde o liek.

Ako si pripraviť pohánkový nálev (čaj)

Nálev z pohánky je jednoduchý a môže byť príjemným doplnkom jedálnička:

  1. Pohánku preberte a krátko opražte na suchej panvici.
  2. Dve čajové lyžičky opražených semien nasypte do hrnčeka.
  3. Zalejte asi 200 ml vriacej vody.
  4. Nechajte lúhovať, kým nápoj nevychladne.
  5. Preceďte a vypite.

Z tej istej dávky pohánky môžete pripraviť dva nálevy. Semienka sú po lúhovaní stále jedlé.

Nápoj má jemnú orechovú chuť, je ľahko stráviteľný a môže poslúžiť ako teplý nápoj počas chladných dní.

Môže pohánka spôsobovať alergiu?

Áno. Hoci nejde o bežnú potravinovú alergiu, niektorí ľudia môžu reagovať na flavonoidy alebo bielkoviny v pohánke, čo sa môže prejaviť:

  • kožnou vyrážkou
  • svrbením
  • výnimočne tráviacimi ťažkosťami

Pohánkový nálev tiež môže pôsobiť mierne zahrievajúci a podporovať potenie – čo niekomu môže vyhovovať (napríklad pri prechladnutí), inému nie.

Čo si z toho odniesť?

  • Pohánka aj pohánkový nálev sú zdravé doplnky stravy.
  • Obsahujú množstvo prospešných látok, najmä rutín, vlákninu a minerály.
  • Majú antioxidačné a mierne podporné cievne účinky, no nejde o liečebný prostriedok.
  • Môžu byť súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý prospieva cievam aj celkovému zdraviu – najlepšie v kombinácii s pestrou stravou, pohybom a správnou životosprávou.

