Elixír zdravia našich predkov. Pohánkový čaj, ktorý podporí cievy aj detoxikáciu

Pohánka sa u nás objavuje v kuchyniach už celé stáročia a dodnes patrí medzi najzdravšie prirodzene bezlepkové potraviny. Okrem toho, že je výživná, dá sa pripraviť na sladko aj na slano a skvele zapadne takmer do každého jedálnička. Menej známy je však pohánkový nálev či čaj, ktorý si naši predkovia pripravovali ako domáci prostriedok na podporu vitality. Čo o ňom vieme dnes na základe faktov?
Bohatý zdroj vlákniny, minerálov a vitamínov
Pohánka obsahuje:
- rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie, pravidelnosť a správne fungovanie čriev
- minerály ako zinok, meď, selén a mangán, ktoré zohrávajú úlohu pri imunite, antioxidácii a metabolizme
- vitamíny B1, B2, B3, ktoré sú dôležité pre nervový systém a energiu
- vitamín E
- malé množstvo vitamínu C
Medzi najcennejšie látky v pohánke patrí rutin – flavonoid s antioxidačnými účinkami.
Rutin: látka s vedecky potvrdenými účinkami, ale nie zázrak
Rutín sa v tele podieľa najmä na:
- podpore pevnosti a pružnosti cievnych stien
- znižovaní oxidačného stresu
- zlepšovaní vstrebávania vitamínu C
Štúdie ukazujú, že rutin môže mierne podporiť zdravie kapilár a znížiť ich krehkosť. Pomáha najmä ako doplnok výživy u ľudí, ktorí trpia zvýšenou lámavosťou drobných ciev alebo modrinami.
Dôležité je však vedieť:
Neexistujú dôkazy, že by samotný pohánkový nálev dokázal „vyčistiť cievy“, liečiť kŕčové žily alebo výrazne ovplyvniť krvácanie počas menštruácie či z nosa.
Rutín má priaznivé, ale len podporné účinky – nejde o liek.
Ako si pripraviť pohánkový nálev (čaj)
Nálev z pohánky je jednoduchý a môže byť príjemným doplnkom jedálnička:
- Pohánku preberte a krátko opražte na suchej panvici.
- Dve čajové lyžičky opražených semien nasypte do hrnčeka.
- Zalejte asi 200 ml vriacej vody.
- Nechajte lúhovať, kým nápoj nevychladne.
- Preceďte a vypite.
Z tej istej dávky pohánky môžete pripraviť dva nálevy. Semienka sú po lúhovaní stále jedlé.
Nápoj má jemnú orechovú chuť, je ľahko stráviteľný a môže poslúžiť ako teplý nápoj počas chladných dní.
Môže pohánka spôsobovať alergiu?
Áno. Hoci nejde o bežnú potravinovú alergiu, niektorí ľudia môžu reagovať na flavonoidy alebo bielkoviny v pohánke, čo sa môže prejaviť:
- kožnou vyrážkou
- svrbením
- výnimočne tráviacimi ťažkosťami
Pohánkový nálev tiež môže pôsobiť mierne zahrievajúci a podporovať potenie – čo niekomu môže vyhovovať (napríklad pri prechladnutí), inému nie.
Čo si z toho odniesť?
- Pohánka aj pohánkový nálev sú zdravé doplnky stravy.
- Obsahujú množstvo prospešných látok, najmä rutín, vlákninu a minerály.
- Majú antioxidačné a mierne podporné cievne účinky, no nejde o liečebný prostriedok.
- Môžu byť súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý prospieva cievam aj celkovému zdraviu – najlepšie v kombinácii s pestrou stravou, pohybom a správnou životosprávou.