Druhý život pre staré vianočné ozdoby. Kreatívne nápady, ako ich obnoviť a znovu využiť

Vianočné ozdoby sú pre mnoho domácností viac než len dekorácie – často sa s nimi spájajú spomienky či rodinné tradície. Časom sa však môžu poškriabať, vyblednúť alebo získať drobné nedostatky. Dobrou správou je, že väčšina bežných ozdôb sa dá jednoducho obnoviť alebo znovu využiť, pričom nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie ani umelecké zručnosti.
Renovácia ozdôb má aj ekologický rozmer – namiesto kupovania nových dekorácií tak znižujete množstvo odpadu a predlžujete životnosť existujúcich predmetov.
Inšpirácia z videa: staré ozdoby trochu inak
Ak hľadáte konkrétne nápady, môžete si pozrieť aj video od Astera Design na YouTube, v ktorom sú ukázané rôzne spôsoby, ako upraviť a znovu využiť staré vianočné ozdoby:
Ako bezpečne obnoviť vianočné gule a figúrky
Sklenené aj plastové ozdoby je možné povrchovo upraviť bežne dostupnými materiálmi. Pred akoukoľvek úpravou ich stačí očistiť od prachu a nečistôt a nechať vyschnúť.
Na renováciu možno použiť:
- akrylové farby
- metalické spreje
- priehľadné laky
- trblietky určené na kreatívne účely
- textilné stužky alebo povrázky
Tieto materiály sú bežne dostupné a pri správnom použití sú vhodné na dekoratívne predmety. Výsledkom môžu byť ozdoby, ktoré štýlovo zapadnú do vašej tohtoročnej výzdoby.
Čo robiť, ak sa ozdoba rozbije
Ak sa vianočná ozdoba rozbije, väčšinou už nie je vhodná na pôvodné použitie. Niektoré časti však môžete využiť v tvorivých projektoch – kúsky plastu alebo neostrých črepín je možné prilepiť na pevný podklad a vytvoriť malé ozdobné tvary, napríklad hviezdičky či drobné prívesky.
Sklenené črepiny by sa nemali používať na tvorenie, pokiaľ by mohli predstavovať riziko poranenia. Pri práci so sklom je vždy potrebná zvýšená opatrnosť.
Kombinácia starých ozdôb s prírodnými materiálmi
Prírodné dekorácie sú obľúbenou súčasťou zimnej výzdoby. Bežne sa kombinujú s rôznymi druhmi ozdôb a vytvárajú príjemný prírodný vzhľad.
Použiť môžete napríklad:
- šišky
- vetvičky ihličnanov
- sušené citrusy
- škoricu či ďalšie bežné koreniny
Tieto materiály sú bezpečné na dekoratívne účely a nevyžadujú žiadne špeciálne spracovanie. V kombinácii s renovovanými ozdobami vytvárajú útulnú sviatočnú atmosféru.
Ako využiť staré svetelné reťaze, ktoré už nesvietia
Ak svetielka prestali fungovať, ich elektrickú časť už spravidla nie je možné bezpečne opraviť v domácich podmienkach. Z dekoratívneho hľadiska však možno použiť samotný kábel alebo žiarovkové krytky, napríklad ako ozdobné prvky pri svietnikoch či v aranžmánoch.
Ak však chcete zapojiť funkčné svetlá, je bezpečnejšie použiť úplne nové osvetlenie so zárukou a bezpečnostnými certifikátmi.
Praktické rady pre úspešnú renováciu
- Pri práci so sklom používajte rukavice.
- Farby a laky vždy aplikujte v dobre vetranom priestore.
- Pri dekoráciách určených na vonkajšie použitie voľte odolnejšie materiály vhodné do exteriéru.
- Kombinujte staré a nové ozdoby tak, aby spolu farebne a štýlovo ladili.
- Nebojte sa skúmať vlastné možnosti – obnovovanie ozdôb je kreatívna činnosť, v ktorej neexistuje jediný správny postup.
Staré vianočné ozdoby nemusia skončiť v koši. Mnohé z nich sa dajú bezpečne a jednoducho renovovať alebo využiť v rôznych dekoratívnych projektoch. Takýmto spôsobom môžete vytvoriť originálnu výzdobu, ktorá bude mať osobný príbeh a budete ju môcť používať ešte dlhé roky.