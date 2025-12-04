Dokonalé krokety z čias socializmu. Jednoduchá, lacná a neuveriteľne chutná večera

Krokety boli v časoch socializmu jedným z najjednoduchších a najdostupnejších jedál. Základ tvorili suroviny, ktoré nechýbali takmer v žiadnej domácnosti – vajcia, syr a strúhanka. Zo zmesi sa vytvarovali krokety, ktoré sa osmažili dozlatista a podávali sa na chlebe, často s cibuľou a horčicou. Jednoduché, rýchle a sýte jedlo, ktoré zachránilo nejeden večer.
Prečo sa vyprážané krokety stali také populárne?
Vtedajší výber potravín bol obmedzený a ľudia varili najmä z toho, čo bolo po ruke. Krokety boli ideálne riešenie: lacné, rýchle a hotové za pár minút. Strúhanka sa pritom často „vyrábala“ doma zo suchého pečiva, takže nič nešlo nazmar. Eidam bol cenovo dostupný syr, vajcia sa dali kúpiť za slušné ceny, a tak neprekvapí, že tieto malé vyprážané krokety sa objavovali v mnohých domácnostiach aj bufetoch.
Jednoduchá alternatíva v časoch bez hamburgerov
O hamburgeroch či fastfoodoch veľká časť ľudí ani netušila. Rýchle občerstvenie v modernom zmysle slova neexistovalo. O to viac sa spoliehalo na domáce nápady a jednoduché recepty. A práve vďaka tomu sa krokety zo syra, vajec a strúhanky stali bežným jedlom, ktoré zvládol pripraviť každý.
Často sa dopĺňali čerstvou zeleninou – paradajkami, paprikou či cibuľou – podľa toho, čo bolo doma. Výsledkom bolo jedlo síce jednoduché, ale plné chuti.
Suroviny podľa normy (100 porcií):
- 2 kg eidamu
- 10 vajec
- 1,25 kg strúhanky
- 1 kg mlieka
- 0,02 kg rasce
- 0,10 kg cesnaku
- 1 kg oleja na smaženie
- 0,5 kg horčice
- 0,5 kg cibule
Ako sa podľa normy pripravovali krokety?
- Eidam sa nastrúhal najemno.
- Pridali sa vajcia, strúhanka, mlieko, rasca a prelisovaný cesnak.
- Zo vzniknutej hmoty sa tvarovali krokety s hmotnosťou približne 55 gramov.
- Krokety sa vkladali do rozpáleného oleja a smažili z oboch strán dozlatista.
- Po vysmažení sa natreli horčicou a posypali nadrobno nasekanou cibuľou.
- Podávali sa najčastejšie na chlebe, často s kúskami čerstvej zeleniny.
Toto je historicky najpresnejšia a zdokumentovaná verzia krokiet – a teda aj spôsob prípravy krokiet, ktoré si ľudia pamätajú z mliečnych barov a jedální.
Aj dnes si mnohí doma pripravujú vlastné verzie krokiet. Niekto pridá viac syra, iný menej mlieka, niekto ich robí hrubšie či tenšie. Základ však zostáva rovnaký: chutné krokety zo syrovo-vaječnej zmesi, ktoré po usmažení voňajú po detstve a starých časoch.