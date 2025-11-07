Čo si môžete z lesa priniesť na kúrenie a za čo hrozí mastná pokuta? Neriskujte!

Teplo sa v dnešnej dobe stalo doslova luxusom. Niet sa preto čo čudovať, že čoraz viac ľudí vyráža do lesa po palivo. Patríte medzi nich aj vy?
Ceny energií prudko vystrelili nahor. Mnohí z nás si tak dvakrát rozmyslia, či otočia gombíkom na plynovom alebo elektrickom kúrení. Sedieť doma v niekoľkých svetroch však tiež nie je riešenie.
A tak sa veľa ľudí obzerá po lacnejších možnostiach, ako si doma prikúriť – napríklad pomocou kachlí alebo krbu. Drevo sa pritom dá získať aj zadarmo, ak viete, čo si z lesa môžete odniesť.
Z lesa si môžete odniesť len spadnuté halúzky
Naši starí rodičia chodievali do lesa s košom na chrbte a zbierali, čo sa dalo – šišky, konáre či dokonca hrabanku, teda vrstvu popadaného lístia a ihličia, ktorá pokrýva lesnú pôdu.
Dnes sú pravidlá prísnejšie. Nie všetko, čo sa kedysi považovalo za bežné palivo, si smiete z lesa odniesť. Hrabanka je dnes chránená – hoci na prvý pohľad vyzerá ako odpad, v skutočnosti je pre les neoceniteľná.
Obsahuje množstvo živín, ktoré vyživujú pôdu a pomáhajú rastu nových stromov, rastlín a húb. Preto ju nechajte tam, kde je, a radšej siahnite po tom, čo zákon povoľuje – po lesnom klesťu.
Ako rozpoznať klesť od dreva
Aj keď oboje pochádza zo stromov, len jedno z nich si môžete bez obáv odniesť.
Klesť sú popadané vetvy s priemerom do 7 centimetrov (bez kôry) a dĺžkou do 2 metrov. Musí však ísť o voľne ležiace konáre. Ak narazíte na starostlivo naskladanú kopu vetiev, ruky preč!
Takýto materiál zvyčajne pripravuje lesná správa pre teplárne alebo na predaj, a jeho odnášanie by sa vám mohlo poriadne predražiť.
Aké drevo hreje najlepšie
Ak zbierate klesť, siahnite po suchších konároch. Mokré drevo môže obsahovať až 75 % vlhkosti, ktorá sa pri horení mení na paru. Tá nielenže znižuje výhrevnosť, ale zároveň vytvára dym a decht, ktorý sa usádza v komíne – a ten môže časom aj upchať.
Na zakurovanie sú vhodné mäkké dreviny – napríklad borovica, smrek, modrín, gaštan či breza. Horí rýchlo a ľahko sa zapaľuje, no teplo nevydrží dlho. Na dlhšie kúrenie siahnite po tvrdšom dreve ako dub, buk, jaseň či hrab.
Tie horia pomalšie, vytvárajú stabilný plameň a žeravé uhlíky, ktoré držia teplo ešte dlho po dohorení.
Na čo si dať pozor
Majte na pamäti, že z lesa si môžete odniesť len popadané halúzky. Všetko, čo je uložené v kôpkach alebo má väčší priemer, patrí lesnému hospodárstvu.
Ak by vás pri takomto „zbere“ prichytili, pokuta môže byť veľmi vysoká – a pár konárov zadarmo by vás nakoniec vyšlo poriadne draho.