Čo prezrádzajú farby na USB kábloch. Detail, ktorý si väčšina ľudí nikdy nevšimne

USB káble máme doma všetci – používame ich denne na nabíjanie aj prenos dát medzi zariadeniami. Hoci výrobcovia používajú rôzne farby konektorov, veľa ľudí netuší, čo môžu naznačovať. Dôležité však je vedieť, že farebné označenie nie je oficiálny štandard USB. Napriek tomu môže farba v mnohých prípadoch pomôcť odhadnúť, aký typ portu používate a aké funkcie podporuje.
Svietivo oranžová
Prečo sú USB káble také dôležité?
Úlohou USB káblov je:
- prenášať údaje medzi počítačmi a externými zariadeniami (disky, foťáky, telefóny, tlačiarne)
- napájať a nabíjať rôzne zariadenia – smartfóny, powerbanky, tablet či slúchadlá
Podľa IT odborníkov sú dnes USB káble nevyhnutnou súčasťou domácnosti práve preto, že zastrešujú viacero funkcií v jedinom type konektora.
USB-C: najuniverzálnejší a najmodernejší typ
V súčasnosti sa najviac odporúča mať doma USB-C kábel, pretože:
- podporuje veľmi rýchly prenos dát (USB4 alebo Thunderbolt 4 až 40 Gbps)
- umožňuje vysokovýkonné nabíjanie (až 240 W pri USB-PD)
- má obojstranný konektor, ktorý je praktický a ľahko sa používa
- stal sa spoločným štandardom pre väčšinu moderných telefónov, tabletov, notebookov a množstvo iných zariadení
USB-C postupne nahrádza staršie porty typu USB-A.
Čo môžu naznačovať farby starších USB portov?
Hoci farby NIE SÚ oficiálne definované normou USB-IF, v praxi sa zaužívalo niekoľko farebných riešení, ktoré výrobcovia často dodržiavali.
Čierna / biela – typické USB 2.0 (neoficiálne rozšírené pravidlo)
Najčastejšie farby pri starších USB portoch. USB 2.0 umožňuje rýchlosť do 480 Mbps a používajú ho:
- staršie klávesnice
- myši
- tlačiarne
- jednoduché periférie, kde netreba vysokú rýchlosť
Modrá – USB 3.0 (SuperSpeed)
Modrá farba je najrozšírenejšie neoficiálne označenie portov USB 3.0.
Tieto porty podporujú:
- rýchlosť do 5 Gbps
- vyšší prúd pre rýchlejšie nabíjanie
- pripojenie rýchlych diskov, dokovacích staníc či moderných USB kľúčov
Tyrkysová / svetlomodrá – USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2
Niektorí výrobcovia takto označujú porty s rýchlosťou až 10 Gbps.
Nejde však o pravidlo, ale o dobrovoľné vizuálne odlíšenie.
Červená / oranžová – Always-On USB (nabíjanie aj pri vypnutom PC)
Červené alebo oranžové porty sa používajú v notebookoch, ktoré umožňujú:
- nabíjať zariadenia aj vtedy, keď je počítač vypnutý
- napájať externé zariadenia v režime spánku
Je to funkcia výrobcu notebooku, nie USB štandard.
Fialová – špecifické rýchlonabíjanie (napr. Huawei)
Fialová farba je typická pre technológiu Huawei SuperCharge, prípadne pre niektorých ďalších výrobcov, ktorí takto označujú svoje porty s vyšším výkonom.
Nie je však univerzálna – len firemná.
Svetlooranžová – priemyselné konektory s vysokou odolnosťou
V priemysle sa používajú špeciálne konektory s výraznými farbami pre:
- vyššiu mechanickú odolnosť
- pevnejšie uchytenie
- odolnosť voči vibráciám
Tieto farby nemajú nič spoločné s USB štandardmi – ide o dizajn výrobcov priemyselných zariadení.
Zelená – nabíjačky alebo špeciálne porty
Zelené porty sa objavujú skôr výnimočne a označujú:
- rýchlonabíjačky
- špeciálne sieťové adaptéry
- niektoré verzie industriálnych USB konektorov
Nie je to bežné v klasickej spotrebnej elektronike.
Na čo sa môžete spoľahnúť naozaj?
Farebné značenie nie je spoľahlivé, pretože ho každý výrobca môže použiť úplne inak.
Čo je teda isté?
Najdôležitejšie sú symboly:
- SS = SuperSpeed (USB 3.x)
- SS+ = SuperSpeed+ (10 Gbps a viac)
- ⚡ blesk = rýchle nabíjanie / USB Power Delivery
- šípky = Sleep & Charge (nabíjanie pri vypnutom PC)
Druhým najspoľahlivejším údajom je špecifikácia výrobcu.
V technickom popise zariadenia vždy presne nájdete, aký USB štandard port podporuje.
- farebné značenie nie je oficiálne, ale často prezrádza typ portu
- USB-C je dnes najspoľahlivejší a najuniverzálnejší konektor
- staršie typy USB sa dajú orientačne rozoznať podľa farby
- skutočné funkcie portu spoľahlivo určujú symboly a technická špecifikácia, nie farba