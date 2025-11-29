Čo prezrádzajú farby adventných sviečok. Keď spoznáte význam fialovej, už ju nezapálite len zo zvyku

Adventné obdobie patrí k najkrajším častiam roka. Kým sa domácnosti pomaly zanárajú do príprav na Vianoce, mnohí siahajú po adventnom venci – či už kúpenom hotovom, alebo vlastnoručne vyrobenom. Na každom venci dominujú sviečky, ktoré postupne zapaľujeme počas štyroch adventných nedieľ.
Hoci dnes si ľudia často vyberajú farby sviečok podľa toho, ako sa hodia k ich výzdobe, pôvodne mali farby presne stanovenú symboliku. A tá je dodnes súčasťou liturgickej tradície kresťanskej cirkvi. Ak ste sa nad významom farieb nikdy nezamysleli, možno vás prekvapí, aký príbeh v sebe nesú.
Ktoré farby sú tradičné a prečo
V kresťanskej tradícii sú farby adventných sviečok pevne spojené s liturgickými farbami, ktoré používa cirkev. Tradičné farby sú:
- fialová – 3×
- ružová – 1×
- biela – nepovinná, používa sa len ak má veniec aj „Kristovu sviečku“
Tieto farby majú jasný a historicky potvrdený význam.
Fialová: pokánie, príprava a duchovná hĺbka
Fialová farba sa v liturgii používa počas obdobia pokánia – v pôste aj v advente.
Na adventnom venci sa nachádzajú tri fialové sviečky, ktoré sa zapaľujú:
- 1. adventná nedeľa
- 2. adventná nedeľa
- 4. adventná nedeľa
Fialová vyjadruje vnútorné upokojenie, pokoru, reflexiu a duchovnú pripravenosť na príchod Krista.
Ružová: radosť uprostred adventu
Ružová sviečka sa zapaľuje na 3. adventnú nedeľu, známu ako Gaudete – Radujte sa.
Ružová symbolizuje:
- radosť z blížiacich sa Vianoc
- svetlo uprostred adventného zdržanlivého obdobia
- nádej, ktorá prerušuje obdobie pokánia
Táto symbolika je oficiálne zakotvená v liturgickej tradícii a je univerzálne uznávaná.
Biela: čistota a Kristovo svetlo (nepovinná „Kristova sviečka“)
Niektoré adventné vence obsahujú aj piatu sviečku – bielu, umiestnenú v strede. Zapaľuje sa na Štedrý deň alebo na Vianoce.
Biela predstavuje:
- čistotu
- svetlo
- narodenie Krista
Použitie piatej sviečky nie je povinné, ale ide o tradičný prvok, ktorý sa v mnohých krajinách používa.
Ako je to s modernými farebnými sviečkami?
V posledných desaťročiach sa v domácnostiach objavili aj sviečky v iných farbách – najmä červené, zlaté či zelené. Tieto farby však nemajú pôvod v kresťanskej liturgickej tradícii, ide o čisto moderné a estetické rozhodnutie.
Ich symbolika nie je historicky stanovená. To znamená, že tieto interpretácie sú moderné, voľné a nemajú cirkevné potvrdenie.
Najčastejšie používané moderné farby:
- červená – ľudia si ju vyberajú najmä kvôli vianočnej atmosfére, nie kvôli liturgii
- zelená – ladí s čečinou venca
- zlatá – pôsobí slávnostne a luxusne
- modrá – v niektorých protestantských cirkvách nahrádza fialovú
Tieto farby sú síce bežné v domácnostiach, no ich význam nie je súčasťou adventnej tradície. Používajú sa výlučne dekoratívne.
Zhrnutie: čo je 100 % pravdivé z hľadiska tradície
Pravdivé a tradičné je:
- adventný veniec má 4 (príp. 5) sviečok
- tradičné farby sú: fialová, ružová a biela
- každá farba má jasnú a cirkevne uznanú symboliku
- tretia adventná nedeľa je ružová – Gaudete
- biela sviečka je voliteľná a predstavuje Krista
Moderné farby (červená, zelená, modrá, zlatá) sú iba dekoratívne a ich význam nie je súčasťou kresťanskej liturgie.