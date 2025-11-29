Čo prezrádzajú farby adventných sviečok. Keď spoznáte význam fialovej, už ju nezapálite len zo zvyku

adventný veniec
adventný veniec Foto: František Stacho

Adventné obdobie patrí k najkrajším častiam roka. Kým sa domácnosti pomaly zanárajú do príprav na Vianoce, mnohí siahajú po adventnom venci – či už kúpenom hotovom, alebo vlastnoručne vyrobenom. Na každom venci dominujú sviečky, ktoré postupne zapaľujeme počas štyroch adventných nedieľ.

Hoci dnes si ľudia často vyberajú farby sviečok podľa toho, ako sa hodia k ich výzdobe, pôvodne mali farby presne stanovenú symboliku. A tá je dodnes súčasťou liturgickej tradície kresťanskej cirkvi. Ak ste sa nad významom farieb nikdy nezamysleli, možno vás prekvapí, aký príbeh v sebe nesú.

Ktoré farby sú tradičné a prečo

V kresťanskej tradícii sú farby adventných sviečok pevne spojené s liturgickými farbami, ktoré používa cirkev. Tradičné farby sú:

  • fialová – 3×
  • ružová – 1×
  • biela – nepovinná, používa sa len ak má veniec aj „Kristovu sviečku“

Tieto farby majú jasný a historicky potvrdený význam.

Fialová: pokánie, príprava a duchovná hĺbka

Fialová farba sa v liturgii používa počas obdobia pokánia – v pôste aj v advente.
Na adventnom venci sa nachádzajú tri fialové sviečky, ktoré sa zapaľujú:

  • 1. adventná nedeľa
  • 2. adventná nedeľa
  • 4. adventná nedeľa

Fialová vyjadruje vnútorné upokojenie, pokoru, reflexiu a duchovnú pripravenosť na príchod Krista.

Ružová: radosť uprostred adventu

Ružová sviečka sa zapaľuje na 3. adventnú nedeľu, známu ako Gaudete – Radujte sa.

Ružová symbolizuje:

  • radosť z blížiacich sa Vianoc
  • svetlo uprostred adventného zdržanlivého obdobia
  • nádej, ktorá prerušuje obdobie pokánia

Táto symbolika je oficiálne zakotvená v liturgickej tradícii a je univerzálne uznávaná.

Biela: čistota a Kristovo svetlo (nepovinná „Kristova sviečka“)

Niektoré adventné vence obsahujú aj piatu sviečku – bielu, umiestnenú v strede. Zapaľuje sa na Štedrý deň alebo na Vianoce.

Biela predstavuje:

  • čistotu
  • svetlo
  • narodenie Krista

Použitie piatej sviečky nie je povinné, ale ide o tradičný prvok, ktorý sa v mnohých krajinách používa.

Ako je to s modernými farebnými sviečkami?

V posledných desaťročiach sa v domácnostiach objavili aj sviečky v iných farbách – najmä červené, zlaté či zelené. Tieto farby však nemajú pôvod v kresťanskej liturgickej tradícii, ide o čisto moderné a estetické rozhodnutie.

Ich symbolika nie je historicky stanovená. To znamená, že tieto interpretácie sú moderné, voľné a nemajú cirkevné potvrdenie.

Najčastejšie používané moderné farby:

  • červená – ľudia si ju vyberajú najmä kvôli vianočnej atmosfére, nie kvôli liturgii
  • zelená – ladí s čečinou venca
  • zlatá – pôsobí slávnostne a luxusne
  • modrá – v niektorých protestantských cirkvách nahrádza fialovú

Tieto farby sú síce bežné v domácnostiach, no ich význam nie je súčasťou adventnej tradície. Používajú sa výlučne dekoratívne.

Zhrnutie: čo je 100 % pravdivé z hľadiska tradície

Pravdivé a tradičné je:

  • adventný veniec má 4 (príp. 5) sviečok
  • tradičné farby sú: fialová, ružová a biela
  • každá farba má jasnú a cirkevne uznanú symboliku
  • tretia adventná nedeľa je ružová – Gaudete
  • biela sviečka je voliteľná a predstavuje Krista

Moderné farby (červená, zelená, modrá, zlatá) sú iba dekoratívne a ich význam nie je súčasťou kresťanskej liturgie.

